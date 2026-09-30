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Madai ya «Axios» kuhusu uamuzi unaowezekana wa Amerika dhidi ya Iran baada ya uchaguzi

30 Septemba 2026 - 18:49
Msimbo wa Habari: 1872153
Source: ABNA
Madai ya «Axios» kuhusu uamuzi unaowezekana wa Amerika dhidi ya Iran baada ya uchaguzi

Vyombo vya habari vya Amerika «Axios» katika ripoti zake zinazolengwa dhidi ya Iran, pamoja na madai ya kufikia mwisho katika mazungumzo, ilidai uwezekano wa hatua za kijeshi za Washington dhidi ya Tehran baada ya uchaguzi.

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA likinukuu «Axios», tovuti hii ya habari ya Amerika katika mfululizo wa ripoti kwa mwelekeo wa vitisho ilidai kwamba Trump anaweza baada ya uchaguzi kutoa amri ya operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya Iran.

Vyombo hivi vya habari pia katika madai yalipinga mwenendo wa maendeleo katika mazungumzo na kudai kwamba Washington haina uwezo wa kukubali madai ya upande wa Iran.

Axios likinukuu vyanzo vyake vya habari ilidai kwamba timu ya mazungumzo ya Iran ilisisitiza kwamba hadi Amerika itekeleze wajibu wake (kurudi kwenye hati ya makubaliano), Tehran haitatoa faida yoyote.

Hii inatokea wakati waangalizi wa kisiasa wanatathmini uchapishaji wa ripoti kama hizi katika kizingiti cha uchaguzi kama sehemu ya vita vya kisaikolojia na shinikizo za kisiasa za mienendo mikali nchini Amerika ili kuathiri mwenendo wa mazungumzo na kudai rushwa.

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