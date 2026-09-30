CENTCOM: Operesheni za muungano wa Amerika zitaendelea kutoka Jordan

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Brad Cooper, kamanda wa Kamandi Kuu ya Amerika inayojulikana kama CENTCOM, alitangaza kwamba kwa kuhamisha jukumu kuu la usalama wa Iraq kwa serikali ya nchi hii na majeshi ya Iraq, majeshi ya Amerika na muungano uliowekwa katika eneo hilo bado watakuwa tayari kukabiliana na kile alichokiita tishio la ISIS.

Kwa mujibu wa ripoti hii, makao makuu ya kile kinachoitwa «Operesheni ya Azimio Imara» ambayo iliundwa kwa lengo la kukabiliana na ISIS, sasa iko Jordan na inaendelea shughuli zake kutoka nchi hii.

Hapo awali Pentagon ilitangaza kwamba Amerika na washirika wake katika muungano wa kimataifa walimaliza rasmi operesheni inayoitwa «Azimio Imara» nchini Iraq.

Pentagon iliongeza kwamba kwa kumalizika kwa operesheni hii misheni ya muungano wa kimataifa unaoongozwa na Amerika inahamia kwenye juhudi za usalama chini ya uongozi wa Iraq, na juhudi hizi zinaunga mkono mahusiano ya usalama ya nchi mbili kati ya Washington na Baghdad.

Tarehe 18 Januari 2026, Kamati Kuu ya Kijeshi ya Iraq ilitangaza kumalizika kwa misheni ya muungano na kukamilika kwa uondoaji wa kambi na makao makuu ya kamandi katika maeneo ya shirikisho kutoka kwa washauri wa muungano, ikiwemo kambi ya Ain al-Asad na makao makuu ya kamandi ya operesheni za pamoja. Hii inatokea wakati msaada wa vifaa kwa operesheni za Syria unaendelea kupitia kambi ya anga huko Erbil.