China iliwataka Amerika na Iran kurudi kwenye mkataba wa kuelewa wa Islamabad

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA likinukuu Anadolu, Guo Jiakun, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Jumatano alitangaza kwamba Beijing inatumai Iran na Amerika «zitachagua amani, zitajitolea tena kwa mkataba wa kuelewa wa Islamabad na kuanza tena mazungumzo na majadiliano haraka iwezekanavyo».

Akisisitiza msaada wa China kwa kutatua tofauti kwa njia za kisiasa na kidiplomasia, alisema kwamba Beijing tangu siku ya kwanza ya kuanza kwa migogoro imejitahidi kusimamisha vita na kuendeleza mazungumzo ya amani.