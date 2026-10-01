Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, Spika wa Baraza la Ushauri la Kiislamu, katika chapisho lake katika mojawapo ya mitandao ya kijamii, akielezea hali dhaifu ya Bessent, aliandika kwamba serikali ya Marekani hapo awali ilichukua mikopo mingi kwa viwango vya riba karibu na sifuri; sasa muda wa kulipa mikopo hii umefika, na serikali inalazimika, ili kuilipa, kuchukua tena mikopo mipya kwa viwango vya riba vya juu zaidi.

Kwa upande mwingine, uwezo na uwezo wa wanunuzi wa hati za deni unaendelea kupungua. Kwa mfano, wanunuzi wakubwa wa hati za deni za Marekani (kama China na Japani) wanaonyesha shauku ndogo ya kununua hati mpya au kushikilia hati za awali, na kwa sababu hii mavuno ya hati za deni yanaongezeka.

Ghalibaf alimwonya Bessent kwamba jukumu la Iran katika kuweka mlango wa Hormuz umefungwa na kuweka bei za nishati juu, pamoja na ushawishi katika kuongeza mavuno ya hati za deni, vimeweka hazina ya Marekani mbele ya mgogoro unaoongezeka na vimezidisha matatizo yake yote; kwa maneno mengine, Wamarekani, hadi watakapotatua masuala haya kwa kuheshimu haki za taifa la Iran, hawataweza kushinda matatizo haya ya kiuchumi.

Kiwango cha riba cha hati za deni za miaka 30 za serikali ya Marekani jana kilifikia kiwango cha juu zaidi tangu 2002, na kwa mwenendo wa sasa kuna uwezekano wa kurudi kwa viwango vya miaka ya 1990 na kabla.

Ghalibaf pia alitumia katika chapisho lake picha ya David Zervos, mshauri mpya wa Bessent aliyezinduliwa jana. Anajulikana kwa kutoa maneno ya ajabu na ya kipekee.