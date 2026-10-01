Rezazadeh: Maamuzi muhimu ya kulinda vituo vya nyuklia vya nchi yamefanywa

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Yaqub Rezazadeh katika usiku wa mia mbili na kumi na nne wa mkutano wa watu wa Salmas kuunga mkono vikosi vya jeshi na kuapa utii kwa Kiongozi wa Mapinduzi, akirejelea uzoefu wa miaka minane ya utetezi mtakatifu, alisema: Mwaka 1359 (1980), utawala wa Baath wa Iraq kwa msaada wa nguvu za kigeni ulishambulia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini taifa la Iran kwa kusimama imara na kuandamana na vikosi vya jeshi lilisimama dhidi ya adui na hakuruhusu malengo yao kutimia.

Aliongeza: Leo pia Marekani na utawala wa Kizayuni wanakabiliana na taifa la Iran, lakini vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vikiwa na uwezo wa ulinzi na uzoefu wa miaka iliyopita, vina tayari inayohitajika kukabiliana na tishio lolote.

Mwanachama wa uongozi wa Kamati ya Usalama wa Kitaifa na Sera za Kigeni ya bunge aliendelea: Katika mikutano ya hivi karibuni ya wanachama wa Kamati ya Usalama wa Kitaifa na maafisa wa Wizara ya Habari na makamanda wa vikosi vya jeshi, jeshi la nchi kavu, Walinzi wa Mapinduzi na kambi ya Hamza Sayyid al-Shuhada (amani iwe juu yake), ilisisitizwa juu ya utayari wa vikosi vya jeshi na kuendelea kukabiliana na vitisho vya adui.

Rezazadeh, akirejelea kauli za msemaji wa Walinzi wa Mapinduzi kuhusu utayari wa vifaa na uwezo wa ulinzi wa nchi, alisema: Vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vina uwezo na vifaa mbalimbali, sehemu ya uwezo huu hadi sasa haijatumika, na katika tukio la uvamizi wowote mpya, kulingana na hali, uwezo wa ulinzi wa nchi utatumika.

Mwanachama wa uongozi wa Kamati ya Usalama wa Kitaifa na Sera za Kigeni ya bunge pia alisema: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika uwanja wa usalama wa kitaifa haitaruhusu maslahi na usalama wa nchi kuathiriwa na vitisho vya nje, na vikosi vya bahari vya jeshi la nchi kavu na Walinzi wa Mapinduzi vipo katika maeneo ya kimkakati ya nchi kwa utayari kamili.

Rezazadeh katika sehemu nyingine ya hotuba yake, akirejelea mabadiliko katika uwanja wa nyuklia, alisema: Kulinda mafanikio ya nyuklia na kuendelea kwa shughuli za amani za nyuklia za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni mojawapo ya masuala yanayosisitizwa na nchi, na maamuzi muhimu ya kulinda vituo na mitambo ya nyuklia yamefanywa.