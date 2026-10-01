Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Seyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, katika akaunti yake katika mojawapo ya mitandao ya kijamii na katika mwitikio kwa mashtaka yasiyo na msingi ya Waziri Mkuu wa Uingereza aliandika: Waziri Mkuu wa Uingereza anasema kwamba serikali yake «inaweza kuthibitisha kwamba inaamini kwamba Iran ilikuwa na jukumu katika tukio la kambi ya anga ya Fairford ya Jeshi la Anga la Kifalme la Uingereza.»!

Aliongeza: Kuwa mmewaachilia huru wale ambao kwa maneno yenu walikuwa magaidi na walikuwa wakihudumu serikali za kigeni, kunasema kila kitu.

Araghchi alisisitiza: Unatafuta mwenye hatia mahali pasipofaa.