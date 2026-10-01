Baghdad: Kumalizika kwa ujumbe wa muungano hakumaanishi kumalizika kwa ushirikiano na nchi rafiki

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu Aljazeera, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iraq katika taarifa ilitangaza: Kumalizika rasmi kwa ujumbe wa muungano wa kimataifa katika nchi hii hakumaanishi kumalizika kwa ushirikiano wa Baghdad na nchi rafiki, na ushirikiano wa kiusalama utaendelea kwa msingi wa maslahi ya pamoja na heshima ya kuheshimiana ya uhuru wa kitaifa.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Iraq iliongeza: Kumalizika kwa ujumbe wa muungano wa kimataifa ni mwanzo wa awamu mpya kwa Iraq, ambapo Baghdad inachukua jukumu la kuhakikisha usalama na utulivu wake.

Kwa mujibu wa taarifa hii, ushirikiano wa kiusalama na nchi rafiki utaendelea katika nyanja kama mafunzo na kuimarisha uwezo, na ushirikiano huu utasaidia kuimarisha usalama na utulivu na kusaidia juhudi za kupambana na ugaidi.

Msisitizo wa «Al-Zaidi» juu ya umuhimu wa kuanza awamu mpya nchini Iraq

«Ali Al-Zaidi», Waziri Mkuu wa Iraq, alisisitiza umuhimu wa kuanza awamu mpya katika nchi hii na kumaliza kuwa Iraq kuwa uwanja wa migogoro ya wengine.

Al-Zaidi alisema: «Hebu tutangaze agano jipya ambapo Iraq kutoka uwanja wa migogoro itakuwa nchi ambayo inachukua uamuzi wake yenyewe na kutetea ardhi na uhuru wake.»

Waziri Mkuu wa Iraq aliongeza: «Wairaki walilipa bei kubwa kutoka miaka yao ya uvumilivu, na idadi ya silaha katika nchi yetu iliongezeka hadi Iraq ikawa uwanja wa wengine.»

Pia alitoa shukrani kwa mamlaka ya juu ya kidini huko Najaf kwa msimamo wake madhubuti katika kutetea Iraq na watu wa nchi hii.