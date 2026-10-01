Shambulio la mizinga la utawala wa Kizayuni dhidi ya ardhi ya Syria

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu shirika rasmi la habari la Syria (SANA), jeshi la utawala wa Kizayuni limeilenga kwa moto wa mizinga maeneo karibu na kijiji cha Samdaniya Mashariki kaskazini mwa Quneitra.

Kwa mujibu wa ripoti hii, mashambulizi haya hayakusababisha vifo na majeruhi.

Tangu kuanguka kwa serikali ya Bashar al-Assad nchini Syria mnamo Desemba 1403 (2024), wanajeshi wa Kizayuni kwa kutumia vibaya uwazi wa usalama uliopo nchini humo, pamoja na kushambulia kwa mabomu vituo vizito vya ulinzi na ndege za kivita za nchi hii, walisonga mbele katika eneo la Al-Quneitra kusini mwa Syria.

Utawala wa Israeli pia umeikalia sehemu za kusini mwa Syria ikiwemo miinuko ya kimkakati «Jabal al-Sheikh».