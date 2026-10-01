Seyed Ammar Hakim katika Siku ya Uhuru wa Iraq: Usalama wa eneo ni usalama wetu

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu tovuti ya habari ya Harakati ya Hekima ya Kitaifa ya Iraq, Seyed Ammar Hakim, Mwenyekiti wa Harakati ya Hekima ya Kitaifa ya Iraq, katika sherehe ya Siku ya Uhuru wa Iraq kwa kuadhimisha kumalizika kwa ujumbe wa muungano wa kimataifa wa kupambana na ISIS, akikumbuka dhabihu za taifa la Iraq katika kukabiliana na ugaidi wa ISIS, alisisitiza kwamba kukabiliana huku kulikuwa kipindi angavu katika historia ya Iraq, na alisisitiza umuhimu wa uhuru wa kufanya maamuzi katika ngazi ya kitaifa.

Aliendelea kuwataja mashahidi wa Iraq kama wa kwanza kati ya wale wanaopaswa kukumbukwa katika hafla hii, na akasema kwamba walitoa maisha yao ili Iraq ibaki salama na yenye fahari.

Mwenyekiti wa Harakati ya Hekima ya Kitaifa ya Iraq pia alisifu jukumu la mamlaka ya juu ya kidini huko Najaf na fatwa yake takatifu, na athari kubwa ya fatwa hii katika kuhifadhi umoja, uhusiano na mshikamano wa taifa la Iraq.

Hakim pia aliheshimu ushujaa na uhodari wa vikosi vya jeshi vya Iraq, kutoka jeshi na polisi na idara ya kupambana na ugaidi hadi Vikosi vya Kuhamasisha Watu, Peshmerga, vikosi vya kikabila na vikosi vya upinzani, na alisisitiza kwamba matokeo ya dhabihu za vikosi hivi yalikuwa kushindwa kwa ugaidi na kumalizika kwa uovu wake.

Alisisitiza kwamba vipengele vya uhuru vinakamilika wakati utawala wa utekelezaji wa sheria uko tu na tu mikononi mwa serikali na mamlaka inamilikiwa na serikali na taasisi zake halali, na kufanya maamuzi kuhusu vita na amani pia ni uamuzi wa kitaifa ambao taasisi halali hufanya kwa msingi wa maslahi ya juu ya Iraq na taifa lake.

Mwenyekiti wa Harakati ya Hekima ya Kitaifa ya Iraq alisema kwamba kumalizika kwa ujumbe wa muungano wa kimataifa kunazidisha maradufu umuhimu wa kuendelea kuimarisha uwezo wa kitaifa, maendeleo ya taasisi za kijeshi na usalama, kuimarisha shughuli za kijasusi na kudumisha utayari wa kudumu wa kupambana na ugaidi na kuzuia kurudi kwake.

Hakim alitaja utatuzi wa kawaida wa suala la silaha nje ya mfumo wa serikali kama sharti la jukumu hili la kitaifa na akasema kwamba hili ni muhimu kwa kuimarisha utawala wa sheria, kulinda usalama wa jamii na kuweka Iraq mbali na migogoro na matokeo yake kwa muda mrefu.