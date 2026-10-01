Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, «Benjamin Netanyahu», Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, alidai: Tel Aviv kabla ya tukio karibu na kambi ya anga ya «Fairford» nchini Uingereza ilikuwa imetoa kwa mamlaka za nchi hii taarifa zilizoonyesha kwamba shambulio linakaribia na kwamba hatua hii inaungwa mkono na Iran.

«Andy Burnham», Waziri Mkuu wa Uingereza, pia siku ya Jumatano alidai kwamba Iran ilikuwa na jukumu katika tukio la Fairford, lakini wakati huo huo alisisitiza: Uchunguzi wa polisi kuhusu tukio hili bado unaendelea.

Seyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, katika mwitikio kwa mashtaka haya ya Waziri Mkuu wa Uingereza alisema: Serikali ya Burnham «inaweza kuthibitisha kwamba inaamini kwamba Iran ilikuwa na jukumu katika tukio la kambi ya anga ya Fairford ya Jeshi la Anga la Kifalme la Uingereza.»!

Aliongeza: Kuwa mmewaachilia huru wale ambao kwa maneno yenu walikuwa magaidi na walikuwa wakihudumu serikali za kigeni, kunasema kila kitu.

Araghchi alisisitiza: Unatafuta mwenye hatia mahali pasipofaa.