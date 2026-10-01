Hegseth: Tumepunguza idadi ya majenerali na maadmirali wa jeshi la Marekani kwa asilimia 20

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu Aljazeera, Pete Hegseth, Waziri wa vita wa Marekani, katika hotuba yake katika kambi ya wanamaji ya Quantico katika jimbo la Virginia, kwa maafisa wa ngazi za chini na maafisa wasio waamuzi wa jeshi la nchi hii, alithibitisha rasmi upunguzaji wa asilimia 20 wa nyadhifa za majenerali na maadmirali wa vikosi vya jeshi vya Marekani.

Hegseth katika mwitikio kwa ripoti za vyombo vya habari kuhusu kufukuzwa kwa maafisa wa juu wa kijeshi wa Marekani ambayo ilijulikana kama «usafishaji» alisema: Mimi naita hatua hii «uwajibikaji».

Aliongeza: Hii ilipaswa kufanyika muda mrefu uliopita, na ni kitu cha chini kabisa tulichopaswa kufanya.

Waziri wa vita wa Marekani pia, akidai kupungua kwa takwimu za unyanyasaji wa kijinsia na kujiua miongoni mwa wanajeshi wa jeshi la Marekani, alibainisha kwamba wakati huo huo uandikishaji kutoka kwa watu weusi na wanawake umeongezeka.

Hegseth aliendelea, akipuuza uwezo wa ulinzi wa Iran, alidai: «Tuliharibu jeshi la bahari, jeshi la anga na mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran.»

Pia alidai kwamba Washington wakati wa mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya Iran ilidhuru vikosi vya kawaida na miundombinu ya viwanda ya nchi hii, na «ngao ya ulinzi ya kawaida ya Iran imepata pigo kali.»

Waziri wa vita wa Marekani pia alielezea operesheni ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Iran kama «ya ujasiri na ya kihistoria».

Hegseth katika sehemu nyingine ya hotuba yake, akikosoa vikali waandishi wa habari wa Marekani, alisema: Wao kwa kufichua taarifa za siri, harakati za wanajeshi na maeneo ya kambi za Marekani, wanafichua hizi kwa adui na kuhatarisha operesheni za nchi hii.

Akisema kwamba vyombo vya habari huru ni muhimu, aliongeza: Shughuli za kisiasa za kikundi ambazo kwa makusudi zinaharibu vikosi vya jeshi na misheni zao za kihistoria, kimsingi ni hatua ya kupinga Marekani.

Hegseth pia, akiwaelekea wanajeshi wa Marekani, alisema: Wakati vyombo vya habari vinasema uongo kuhusu akiba ya risasi, hii ni usaliti kwa nchi, na kwa hili wanahatarisha maisha yenu.