Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, «Donald Trump», Rais wa Marekani, katika matamshi na madai ya mara kwa mara kuhusu Iran, alizungumza kuhusu uwezekano wa shambulio la kijeshi dhidi ya Iran au kufikia makubaliano na nchi hii.

Trump, akisema kwamba Marekani inapaswa kufanya uamuzi katika suala hili, alisema: «Labda tutashambulia Iran, na labda tutafikia makubaliano; kwa hali yoyote tunapaswa kuamua, na vita vitaisha hivi karibuni kwa namna moja au nyingine.»

Rais wa Marekani pia alitangaza kwamba alizungumza na «Benjamin Netanyahu», Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, kuhusu tukio linalohusiana na ndege ya «Flydubai».

Trump pia alisema kwamba katika mazungumzo na Rais wa China, alijadili suala la kuachiliwa huru kwa wafungwa wa kisiasa.

Yeye kuhusu kuachiliwa huru kwa washukiwa wa tukio la kambi ya «Fairford» nchini Uingereza pia alisema kwamba sababu ya hatua ya Uingereza ya kuwaachilia huru watu hawa itajulikana leo.

Kiongozi wa serikali ya kigaidi ya Marekani kuhusu kupanda kwa bei ya dizeli pia alidai kwamba hali ya dizeli imezidi kuwa mbaya sana si kwa sababu ya Mashariki ya Kati, bali kwa sababu ya matukio ya sasa nchini Urusi.

Akisema kwamba viwanda vya kusafisha dizeli vinaacha kufanya kazi kwa kasi ya kutisha, aliongeza: Kama hili lisingetokea, hatungekuwa na tatizo la dizeli.

Trump katika sehemu nyingine ya hotuba yake alirudia uongo wake wa awali kuhusu idadi ya hasara za Marekani katika vita na Iran na akasema: Katika vita hivi ni Wamarekani 18 tu waliouawa; wakati katika vita vya Iraq watu 4500 waliuawa.

Rais wa Marekani, akionyesha uwezekano wa ushindi wa Chama cha Kidemokrasia katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani, alidai: Ikiwa Wademokrasia wataingia madarakani, bei zitaongezeka mara mbili.

Rais wa Marekani ya kigaidi, akisema kwamba Wademokrasia wana sera mbaya zaidi, alidai: Kwa kuingia kwao madarakani, Marekani itakumbwa na mdororo mkubwa wa kiuchumi, na tutakabiliana na hali mbaya sana.

Iran ina chaguzi mbili; makubaliano au mashambulizi ya mabomu

Trump alisema: Nafasi ya kufikia makubaliano na Iran inakaribia kuisha, na Washington mbele ya Tehran inaona chaguzi mbili tu: kufikia makubaliano au mashambulizi ya mabomu.

Aliongeza: «Labda tutawashambulia kwa mabomu. Tunapaswa kufanya uamuzi huu; ama tutawashambulia kwa mabomu au tutafikia makubaliano.

Rais wa Marekani pia alidai: Iran inakabiliana na migogoro ya kiuchumi na kijeshi na pia tofauti kati ya viongozi wa nchi hii kuhusu udhibiti wa mamlaka.

Trump pia alisisitiza: Washington hivi karibuni itajibu kile alichokiita «uingiliaji wa Iran» katika tukio la kambi ya «Fairford» nchini Uingereza.