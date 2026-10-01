Umoja wa Ulaya uliongeza marufuku ya safari za ndege kwa Ghuba ya Uajemi

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu Centre Traveler, shirika la usalama wa anga la Umoja wa Ulaya leo Jumatano liliongeza tahadhari yake ya maeneo ya mvutano kwa Ghuba ya Uajemi na likawataka mashirika ya ndege kuepuka kuruka juu ya maji ya Falme za Kiarabu, Bahrain, Kuwait, Oman na Qatar hadi Jumatatu tarehe 16 Novemba.

Hii ni mara ya pili tangu kuchapishwa kwa mara ya kwanza kwa tahadhari hii mwezi Julai.

Katika tahadhari ya kwanza ya shirika hili, baada ya kutathmini hatari za kanda, ilipendekezwa kwamba mashirika ya ndege yepuke kuruka katika anga yote ya nchi wanachama wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi katika urefu na viwango vyote vya safari.

Hata hivyo, tahadhari hii ilirekebishwa mwezi Agosti na maeneo yaliyojumuishwa yalipunguzwa hadi maji juu ya Ghuba ya Uajemi na Ghuba ya Oman.

Katika sasisho lililochapishwa leo Jumatano, inasemekana kwamba hakuna mabadiliko yoyote katika mapendekezo ya awali, isipokuwa kuongeza muda.

Hii inatokea wakati uvamizi haramu wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya ardhi ya Iran na kufanya mlango wa kimkakati wa Hormuz kuwa si salama kumesababisha matatizo kama haya kwa nchi nyingine ikiwemo Umoja wa Ulaya.