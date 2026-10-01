Kufichuliwa kwa Siri ya Uwanja wa Ndege wa Dhubab; Nguvu ya Siri ya Saudi Arabia na Marekani katika Bab al-Mandab + Video

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – limeripoti kwamba: Ansarullah ya Yemen, baada ya kuukomboa ukanda wa Dhubab, imefichua siri ya uwepo wa nguvu ya kijeshi ya siri ya Saudi Arabia na Marekani katika eneo hilo, iliyoko umbali wa kilomita 2.2 tu kutoka lango la Bab al-Mandab. Kambi hiyo ya siri, ambayo ilijengwa kwa usiri mkubwa bila kufahamika kwa umma, ililenga kuwapa majeshi ya Saudi Arabia na Marekani uwezo wa kudhibiti moja ya njia muhimu zaidi za baharini duniani.

Inaonekana kuwa nguvu hiyo ya kijeshi ya siri ni sehemu ya mpango mpana zaidi wa kuhakikisha uwepo wa kijeshi wa Washington na Riyadh katika eneo hili muhimu la kimkakati.

Kukombolewa kwa Dhubab na kugunduliwa kwa kambi hiyo kunachukuliwa kuwa pigo kubwa kwa mikakati ya Saudi Arabia na Marekani ya kuidhibiti njia ya Bab al-Mandab. Hali hii inajitokeza wakati ambapo Ansarullah, katika wiki zilizopita, imeendelea kwa kasi katika maeneo ya pwani ya magharibi mwa Yemen, na kupata udhibiti wa maeneo muhimu, yakiwemo Al-Mokha na kisiwa cha Perim (Mayun), na kwa vitendo kupata udhibiti wa mojawapo ya njia muhimu za usafirishaji wa majini kimataifa.

Kugunduliwa kwa nguvu hiyo ya siri kunaashiria kwamba Saudi Arabia na Marekani, kupitia ujenzi wa vituo vya siri karibu na Bab al-Mandab, walikuwa wakitafuta kuanzisha uwepo wa kijeshi wa kudumu kwa ajili ya kudhibiti njia hii muhimu ya baharini. Hata hivyo, kwa kukombolewa kwa Dhubab na kupata udhibiti wa eneo hilo na Ansarullah, mpango huo sasa umekumbwa na kushindwa.