IRGC: Kuondolewa kwa Marekani Nchini Iraq ni Mwanzo wa Kuikomboa Asia Magharibi kutoka katika Udhibiti wa “Shetani Mkuu”

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – limeripoti kwamba: Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC), likiheshimu kumbukumbu ya mashahidi mashuhuri wa uwanja wa Mapambano ya Kiislamu nchini Iraq na katika eneo la Asia Magharibi, hususan Luteni Jenerali Shahidi Haji Qassem Soleimani na Shahidi Abu Mahdi Al-Muhandis, pamoja na mujahidina waumini wote waliouawa shahidi katika kipindi cha miaka ishirini ya kukabiliana na uvamizi wa Marekani, limelitakia pongezi taifa la Iraq lenye msimamo kwa ajili ya kile ilichokiita ushindi huu wa kihistoria, pamoja na uwanja wa umoja wa Mapambano ya Kiislamu na wapiganaji wa Mapinduzi katika ulimwengu wa Kiislamu.

Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika taarifa yake kuhusu kuondoka kikamilifu kwa Marekani nchini Iraq limesema kuwa kuondolewa kwa Marekani nchini humo ni matokeo ya msimamo wa wananchi wa Iraq katika kudai uhuru wao. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wananchi wa Iraq, kupitia msimamo wao wa kihistoria, wamethibitisha kwamba azma ya kitaifa ni silaha kubwa zaidi dhidi ya wakoloni. Taarifa hiyo imeeleza kuwa ushindi wa harakati za Iraq dhidi ya uvamizi wa Marekani ni ukurasa muhimu katika historia ya harakati za uhuru za wananchi wa eneo hilo.

Bismillahir Rahmanir Rahim

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۝ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾

“Na hakika neno Letu limekwishatangulia kwa waja Wetu waliotumwa; hakika wao ndio watakaosaidiwa.”

Taarifa hiyo imeendelea kusema kwamba kuondoka kwa wavamizi wa Marekani ni matokeo ya msimamo wa taifa la Iraq dhidi ya kile ilichokiita serikali ya Marekani yenye sera za uchokozi na viongozi wake wa White House.

Kwa mujibu wa IRGC, Marekani, ambayo mara kwa mara imekuwa ikizungumza kwa lugha ya nguvu, sasa imeondoka nchini Iraq baada ya kulazimishwa kufanya hivyo, kufuatia miaka ishirini ya uwepo wake wa kijeshi nchini humo.

Taarifa hiyo imesema kuwa Marekani imeondoka si kwa njia ya mazungumzo wala kwa madai ya kupata mafanikio, bali kutokana na msimamo wa wananchi na damu ya wapiganaji waliotoa maisha yao katika harakati za kupinga uwepo wa Marekani.

IRGC imeeleza kwamba tukio hilo ni hatua ya kwanza katika kile ilichokiita kulipiza kisasi kwa damu ya mashahidi wa Iraq, hususan Abu Mahdi Al-Muhandis, na kwamba kwa mujibu wa taarifa hiyo, kuondolewa kikamilifu kwa Marekani katika eneo hilo ndilo litakalokamilisha hatua hiyo.

Aidha, taarifa hiyo imesema kuwa Marekani inapaswa kuondoka katika eneo hilo na kuacha jukumu la usalama kwa wananchi wa nchi hizo wenyewe. IRGC imedai kwamba uzoefu wa miaka ishirini ya uwepo wa Marekani nchini Iraq unaonyesha kuwa uwepo wake haukuleta usalama, bali ulikuwa chanzo cha ukosefu wa usalama, ugaidi na machafuko katika Asia Magharibi.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Marekani, baada ya miaka ishirini ya uingiliaji wa kijeshi, ambapo inadaiwa kuwa takribani wanajeshi 5,000 wa Marekani waliuawa na matumizi kufikia karibu dola trilioni nne, imeondoka ikiwa imekabiliwa na upinzani mkubwa kutoka kwa wananchi wa Iraq. Taarifa hiyo imetaja takwimu hizo kama ishara ya kile IRGC inachokieleza kuwa ni kushindwa kwa Marekani.

Taarifa hiyo imeendelea kusema kwamba kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani nchini Iraq ni tukio kubwa la kihistoria na ushindi mkubwa kwa kile ilichokiita “uwanja wa mapambano.” Pia imesema kuwa wananchi wa Iraq, kwa kuendeleza harakati hizo, wataweza kukomesha kile IRGC inachokiita uingiliaji wa Marekani katika uchumi na mafuta ya nchi yao.

IRGC imeongeza kuwa Marekani haijawahi kuwa mshirika wa kuaminika, na kwamba matukio ya uwanjani yanaonyesha kuwa Marekani hatimaye itaondoka, huku wananchi wa eneo hilo wakijenga mustakabali wa nchi zao wenyewe.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kuondolewa kwa Marekani nchini Iraq ni mwanzo wa kuondolewa kwake katika Asia Magharibi na katika eneo la Waislamu. IRGC imehusisha tukio hilo na utashi wa kitaifa wa Iraq, msimamo wa makundi ya wapiganaji, uungwaji mkono wa wananchi na hatua za serikali ya Iraq.

Mwisho wa taarifa yake, IRGC imesisitiza umuhimu wa serikali, wananchi na makundi ya wapiganaji nchini Iraq kuwa na busara na tahadhari dhidi ya mipango na changamoto zinazoweza kuandaliwa na Marekani na maadui wa Iraq kwa lengo la kusababisha ukosefu wa usalama na machafuko nchini humo.

IRGC imesema itaendelea, kama inavyodai, kuwa pamoja na wananchi wanaodai haki na wanaopinga dhuluma katika eneo hilo, kwa lengo la kuondoa uwepo wa Marekani katika Asia Magharibi na kile ilichokiita utawala wa Kizayuni, hadi kufikia kile inachokiita “ukombozi kamili wa Quds Tukufu.”

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

“Na Mwenyezi Mungu hatawapa makafiri njia ya kuwashinda Waumini.”

Ripoti ya IRGC