Kitabu “Faqihi kutoka Karbala” Chazinduliwa; Uchambuzi wa Upya wa Mawazo na Urithi wa Kielimu wa Ayatullah Sayyid Muhammad Taqi Mudarrisi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – hafla ya uzinduzi wa kitabu “Faqihi kutoka Karbala” imefanyika mjini Qom, kwa kushirikisha kundi la maulamaa, walimu wa vyuo vya Hawza na vyuo vikuu, watafiti na shakhsia mbalimbali za kielimu.

Kitabu hicho, kilichoandikwa na Dkt. Abdulwahab Farati, mtafiti na mwandishi, kinachambua nyanja mbalimbali za maisha, fikra, pamoja na shughuli za kielimu, kimawazo na kijamii za Ayatullah al-Udhma Sayyid Muhammad Taqi Mudarrisi.

Katika hafla hiyo, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Najaf Lakzaei, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Mahdi Mudarrisi, Dkt. Abdulwahab Farati, Dkt. Peyman Ayati na Dkt. Rashid al-Rashid walitoa maoni yao kuhusu kitabu hicho na shakhsia ya kielimu na kimawazo ya Ayatullah Mudarrisi.

Lakzaei: Ayatullah Mudarrisi Amepita katika Hatua ya Kueleza na Kuhamasisha Dini na Ana Msisitizo wa Kuitekeleza Dini

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Najaf Lakzaei, Mkuu wa Taasisi ya Utafiti ya Sayansi na Utamaduni wa Kiislamu, akizungumzia tofauti kati ya kueleza, kuhubiri na kusimamisha dini, alisema baadhi ya maulamaa hujikita katika kueleza mafundisho ya Kiislamu, wengine huongeza juhudi za kuyasambaza na kuyahamasisha, huku kundi jingine likiwa na msisitizo wa kuitekeleza dini katika jamii kupitia uanzishaji wa taasisi, malezi ya wataalamu na usimamizi wa jamii.

Akirejea Aya ya 13 ya Surah Ash-Shura, Lakzaei alisema kusimamisha dini kunahitaji taasisi na mifumo ya kiutendaji. Alisema Ayatullah Mudarrisi pia anasisitiza umuhimu wa kuundwa kwa mifumo na taasisi zinazofanya kazi chini ya uongozi wa kidini.

Aidha, alieleza kuwa Ayatullah Mudarrisi ana mtazamo wa kistaarabu na wa kimataifa, akisema kwa ajili ya kuitekeleza dini ni muhimu kulitazama suala la jamii kwa mtazamo wa kistaarabu, Kiislamu, kiitikadi na kifaqihi.

Mkuu huyo wa Taasisi ya Utafiti ya Sayansi na Utamaduni wa Kiislamu pia alizungumzia mitazamo ya Ayatullah Mudarrisi kuhusu mfumo wa kisiasa na serikali, akisema katika mtazamo huo serikali ya Kiislamu haihusiki tu na kuweka utaratibu na usalama, bali pia inapaswa kulinda heshima ya mwanadamu, kuweka mazingira ya kusimamisha dini na kukataa utawala wa kigeni.

Aliongeza kuwa masuala mengine yanayojadiliwa katika mfumo huo wa fikra ni uongozi wa Mwenyezi Mungu, nafasi ya wananchi, mashauriano, kutumia mawazo ya wasomi na kusimamia utendaji wa serikali.

Sayyid Mahdi Mudarrisi: “Faqihi kutoka Karbala” ni Dirisha la Mila Hai ya Fikra

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Mahdi Mudarrisi alisema uzinduzi wa kitabu “Faqihi kutoka Karbala” si uzinduzi wa mamia ya kurasa pekee, bali ni kufungua dirisha kuelekea katika fikra, uzoefu na sehemu ya historia ya fikra za Shia.

Alisema Ayatullah Mudarrisi anapaswa kutazamwa katika mwendelezo wa mila hai na yenye maendeleo katika fiqhi na fikra za Shia, inayohifadhi misingi yake huku ikiwa na uwezo wa kukua na kujibu masuala mapya.

Sayyid Mahdi Mudarrisi alisisitiza uhusiano kati ya uhalisi na usasa katika fikra za Ayatullah Mudarrisi, akisema kwa mtazamo huo fiqhi ni elimu hai na yenye kutoa mwongozo, inayopaswa kuwepo ndani ya maisha ya watu na kujibu maswali ya kila siku.

Aidha, alisisitiza mtazamo wa kimataifa wa Ayatullah Mudarrisi, akisema mizizi ya fikra zake iko Karbala, lakini upeo wake ni wa kimataifa na unahusisha masuala ya Umma wa Kiislamu, vijana na changamoto za kitamaduni na kijamii zinazozikabili jamii za Kiislamu.

Farati: Ayatullah Mudarrisi Ana Mradi wa Fikra Ulio Unganishwa

Dkt. Abdulwahab Farati, mtafiti na mwandishi wa kitabu “Faqihi kutoka Karbala”, alisema miongoni mwa malengo ya utafiti huo ni kufafanua nyanja mbalimbali za fikra za Ayatullah Mudarrisi, kwa kuwa licha ya shughuli zake za muda mrefu katika nyanja za kielimu na kijamii, sehemu ya wanafunzi wa Hawza na watafiti bado hawana uelewa wa kina kuhusu mfumo wake wa fikra.

Aliongeza kuwa Ayatullah Mudarrisi si mwenye mkusanyiko wa mitazamo iliyotawanyika, bali ana mradi wa fikra ulio ungana, ambao umeendelezwa katika miongo mbalimbali na ambao vipengele vyake bado vinahitaji utafiti zaidi.

Farati akizungumzia shughuli za kimawazo na kisiasa za Ayatullah Mudarrisi, alisema Harakati ya Risala na kazi zake katika eneo la fikra za kisiasa ni miongoni mwa mihimili muhimu ya mradi huo.

Alisema uchambuzi wa kazi zake unaonyesha kuwa masuala kama Wilayat al-Faqih, serikali ya Kiislamu, muundo wa serikali, nafasi ya wananchi na nafasi ya Marja'iyya yamepewa umuhimu katika fikra zake.

Ayati: Ayatullah Mudarrisi Amegeuza Elimu ya Dini kuwa Chombo cha Kuongoza Umma

Dkt. Peyman Ayati, Mkuu wa Jumuiya ya Masomo ya Kishia na Katibu wa Baraza la Watafiti wa Dini nchini, akizungumzia nafasi ya kielimu na kijamii ya Ayatullah Mudarrisi, alisema ni miongoni mwa mafaqihi walioitoa elimu katika hali ya nadharia na kuifanya kuwa chombo cha kuongoza Umma, huku akiunganisha elimu ya dini na siasa ya Kiislamu.

Ayati alimtaja Ayatullah Mudarrisi kuwa kiungo kati ya mila ya kielimu ya Karbala na Qom, akisema ameonyesha kwamba faqihi hapaswi kuhusika tu na masuala ya halali na haramu, bali pia anapaswa kuwa mstari wa mbele katika kukabiliana na haki na batili.

Pia, akizungumzia kitabu “Al-Qiyadah al-Islamiyyah”, alisema kazi hiyo, iliyoandikwa zaidi ya nusu karne iliyopita, ni miongoni mwa vitabu vinavyojadili nadharia ya Wilayat al-Faqih na serikali ya Kiislamu, na inahitaji kupewa uangalizi zaidi na watafiti.

Ayati pia alizungumzia nafasi ya kijamii ya Ayatullah Mudarrisi, akisema kwa mtazamo wake, Marja'iyya si nafasi ya kielimu pekee, bali ni jukumu kubwa mbele ya historia, Mwenyezi Mungu na Umma.

Rashid al-Rashid: Ayatullah Mudarrisi ni Mfano Mashuhuri wa “Marja'iyya ya Uwanjani”

Dkt. Rashid al-Rashid, mtafiti na mwanafikra wa Kiislamu, akizungumzia zaidi ya miongo saba ya shughuli za kielimu, kimawazo na kijamii za Ayatullah Sayyid Muhammad Taqi Mudarrisi, alisema ikiwa kuna dhana ya “Marja'iyya ya Uwanjani”, basi Ayatullah Mudarrisi ni mfano mashuhuri wa dhana hiyo.

Alisema miongoni mwa mihimili ya fikra za Ayatullah Mudarrisi ni “fikra ya uwajibikaji”, yaani jamii ya Kiislamu ina wajibu kuhusu hali yake na tofauti iliyopo kati ya hali ya sasa na hali inayotarajiwa.

Rashid alieleza kuwa Harakati ya Risala iliundwa kwa lengo la kugeuza fikra kuwa vitendo, na kuondoka katika nadharia pekee na kuingia katika uwanja wa kijamii.

Kwa mujibu wa maelezo yake, “Marja'iyya ya Uwanjani” ni aina ya uongozi wa kidini ambao hauishii katika kutambua matatizo na kutoa nadharia, bali huingia katika uwanja wa utekelezaji, hubeba wajibu na kusimama pamoja na wananchi.

Rashid alisisitiza mwishoni kwamba Ayatullah Mudarrisi anapaswa kutazamwa katika mfumo wa mradi mpana wa fikra na vitendo, ulioanzia katika fikra na utamaduni wa Risala na kuendelea katika uwajibikaji wa kijamii, uwepo katika uwanja wa jamii na juhudi za kugeuza fikra kuwa uhalisia.