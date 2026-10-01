Hezbollah Yapongeza Kuondoka kwa Vikosi vya Marekani Nchini Iraq

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – Hezbollah ya Lebanon, kupitia taarifa rasmi, imepongeza Marja'iyya, serikali na wananchi wa Iraq kwa kuondoka kwa vikosi vya Marekani katika ardhi ya Iraq.

Hezbollah imesisitiza katika taarifa hiyo kwamba vikosi vya Marekani vilivyoikalia Iraq vimeondoka nchini humo baada ya kushindwa kufikia malengo yao, kufuatia kile ilichokiita msimamo wa wananchi huru wa Iraq.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kuondoka kwa vikosi hivyo kumetokea baada ya zaidi ya miongo miwili ya uvamizi na ukaliaji, kipindi ambacho Hezbollah inasema kilihusishwa na mauaji, utawala, ukandamizaji, uporaji wa mali na kuchochea migawanyiko, hali iliyoacha uharibifu na mateso kwa watu wengi.

Hezbollah imeitaja tukio hilo kuwa “ushindi mkubwa, wenye baraka na wa kihistoria”, ikisema mafanikio hayo yasingewezekana bila msimamo wa wananchi wa Iraq, upinzani wa makundi ya kijeshi, azma thabiti na kujitolea kwao, pamoja na damu ya maelfu ya mashahidi na majeruhi.

Taarifa hiyo imesisitiza kwamba tukio hilo linaonyesha tena kwamba, kwa mujibu wa Hezbollah, ukubwa wa kujitolea na nguvu za dola linalokalia nchi nyingine haviwezi kuwafanya wananchi wanaotafuta uhuru kusalimu amri au kuvunjwa moyo.

Hezbollah imeeleza kwamba hatima ya nguvu kama hizo ni kushindwa na kupungua kwa ushawishi mbele ya uelewa, msimamo na upinzani wa wananchi pamoja na kushikamana kwao na haki ya uhuru, mamlaka ya kitaifa na kujitawala.

Mwisho wa taarifa yake, Hezbollah imeitakia Iraq heshima, hadhi na maendeleo endelevu, na kuwatakia wananchi, viongozi na Marja'iyya ya nchi hiyo afya njema na mafanikio.

Harakati hiyo pia imewatumia salamu wapiganaji, mashahidi, majeruhi na watu wote waliotoa mchango wao kupitia kujitolea na damu yao katika kufanikisha tukio hilo, ambalo Hezbollah inasema limefungua njia kuelekea kumalizika kwa uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo.