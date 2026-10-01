Balozi wa Uingereza Nchini Iran Aitwa Wizara ya Mambo ya Nje Kufuatia Shutuma Zisizo na Msingi za Waziri Mkuu wa Uingereza Dhidi ya Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – Shutuma za hivi karibuni zilizotolewa na Andy Burnham, Waziri Mkuu wa Uingereza, dhidi ya Iran zimemfanya Balozi wa Uingereza nchini Iran kuitwa katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran.

Kwa mujibu wa ripoti hii, kufuatia shutuma zisizo na msingi za Waziri Mkuu wa Uingereza dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Hugo Shorter, Balozi wa Uingereza mjini Tehran, leo Alhamisi, tarehe 9 Mehr, aliitwa na Majid Takht-Ravanchi, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje anayeshughulikia masuala ya kisiasa. Katika kikao hicho, alifikishiwa malalamiko makali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuhusu kuendelea kwa msimamo unaodaiwa kuwa wa kuchochea na wenye madhara wa Serikali ya Uingereza dhidi ya Iran.

Katika kikao hicho, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, akirejelea wajibu wa kimataifa wa Serikali ya Uingereza kutokana na hatua zake nyingi zinazokiuka sheria dhidi ya wananchi wa Iran, hususan kuikabidhi Marekani na Israel vituo vya kijeshi pamoja na vifaa vilivyo chini ya mamlaka ya Uingereza kwa ajili ya kuandaa na kutekeleza mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran, alisisitiza:

“Kampeni ya hivi karibuni ya propaganda ya Serikali ya Uingereza ya kutoa shutuma zisizo na msingi kwa kisingizio cha jaribio la kufanya hujuma katika kituo cha kijeshi cha Fairford, haiwezi kwa namna yoyote kuficha ushiriki wa Uingereza katika mashambulizi ya kijeshi dhidi ya wananchi wa Iran. Serikali ya Uingereza inapaswa kuwajibika kwa ushiriki wake katika uhalifu wa uchokozi na uhalifu wa kivita uliofanywa na Marekani na utawala wa Kizayuni.”

Takht-Ravanchi alikanusha madai yasiyo na msingi na ya kudhalilisha yaliyotolewa na maafisa wa Uingereza ya kuihusisha Iran na mpango wa hujuma katika kituo cha kijeshi cha Fairford. Aidha, alisisitiza umuhimu wa Serikali ya Uingereza kutoa maelezo rasmi kuhusu suala hilo na kurekebisha msimamo wake usiofaa dhidi ya Iran.

Kwa upande wake, Balozi wa Uingereza alisema kuwa atayawasilisha malalamiko ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa Serikali ya Uingereza.

Andy Burnham, Waziri Mkuu wa Uingereza, baada ya watu watano kukamatwa na baadaye kuachiwa kwa tuhuma za kupanga shambulio la bomu karibu na Kituo cha Jeshi la Anga cha Royal Air Force (RAF) Fairford nchini Uingereza, alidai kuwa kuna “dalili kubwa” zinazoonyesha kwamba Iran ilihusika katika tukio lililosababisha kukamatwa kwa wanaume hao watano karibu na kituo hicho.

Polisi wa Uingereza walitangaza Jumapili kwamba kulitokea tukio kubwa na uwezekano wa kuwepo kwa shambulio la bomu karibu na kituo cha kijeshi cha Fairford, ambacho kinahudumia pia Jeshi la Anga la Marekani. Kuhusiana na tukio hilo, watu watano, ambao wote ni raia wa Uingereza, walikamatwa.

Baadaye, watu hao waliachiwa kwa dhamana. Ernest Taylor, Mkuu wa Polisi wa Uingereza wa Kupambana na Ugaidi, alisema kuwa hakukuwa na bomu lolote lililopatikana karibu na kituo cha kijeshi cha Fairford nchini Uingereza.

Aidha, Seyyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, leo alijibu shutuma za Waziri Mkuu wa Uingereza kuhusu tukio la Fairford. Akisisitiza kwamba kuwaacha huru watu ambao, kwa mujibu wa madai ya Uingereza, walikuwa magaidi na wakihudumu kwa niaba ya serikali za kigeni, tayari kunatoa ufafanuzi wa kutosha kuhusu suala hilo, Araghchi alimwambia Waziri Mkuu wa Uingereza:

“Mnatafuta mhusika mwenye hatia mahali pasipofaa.”