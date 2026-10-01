Saudi Arabia Yashindwa Kijeshi, Kimkakati na Kijasusi; Jeshi la Yemen Lasema Limechoma Kadi Zote za Saudi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – Kanali Rashad Al-Wutairi, mtaalamu wa kijeshi wa Yemen, katika mahojiano maalumu na Televisheni ya Al-Masirah, amesema: “Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen vimezuia mipango yote na kuchoma kadi zote za adui wa Saudi Arabia.”

Ameongeza kuwa Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen vinaendelea na operesheni zake maalumu kwa kusafisha maeneo makubwa ya miinuko na kusonga mbele kuelekea Al-Hujariya, Al-Turbah na Lahj, huku vikikabiliana na adui wa Saudi Arabia ambaye, kwa mujibu wa madai yake, ameendeleza mashambulizi na mzingiro dhidi ya wananchi wa Yemen kwa miaka 12.

Mtaalamu huyo wa kijeshi amesema mashambulizi ya Saudi Arabia yanaendelea chini ya msaada wa kijasusi na vifaa kutoka Marekani na Israel, pamoja na ukimya wa upande wa Kiarabu na Magharibi dhidi ya mauaji ya wananchi wa Yemen. Ameeleza kuwa kile kinachofanywa na Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen ni utekelezaji wa haki halali ya kujilinda dhidi ya ukiukaji wa mamlaka na uadilifu wa ardhi ya Yemen.

Al-Wutairi ameeleza kuwa operesheni za kujihami na mashambulizi ya mapema dhidi ya adui na mikusanyiko yake ya kijeshi yanafanywa kwa kulenga maeneo maalumu, kwa usahihi na kwa nguvu.

Amesema: “Tunashuhudia kusambaratika na kukimbia kwa mamluki wa Saudi Arabia; makundi yale yaliyokuwa yakiwaua wananchi wa Yemen na kufanya uharibifu nchini humo. Hata hivyo, kinachoendelea leo ni mabadiliko makubwa yanayoashiria kuhama kutoka hatua ya kujihami kwenda hatua ya kushambulia.”

Ameongeza kuwa Saudi Arabia ilipoanzisha mashambulizi yake, mwanzoni ililenga viwanja vya ndege na ilitaka kuifanya vita ionekane kuwa ni mzozo wa ndani kwa ndani wa Yemen. Hata hivyo, baadaye ilionyesha sura yake halisi kwa kulenga kwa utaratibu maeneo ya kiraia, kama vile minara ya mawasiliano, matenki ya maji na madaraja.

Lakini wananchi wa Yemen hawakusalimu amri, na majibu ya Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen yalikuwa kulenga maeneo ya ndani ya Saudi Arabia. Al-Wutairi amesema kwa sasa maeneo mbalimbali ya Saudi Arabia yako katika uwezo wa kufikiwa na vikosi vya Yemen, na kwamba maeneo yaliyolengwa kwa mashambulizi ni vituo vya kijeshi na kiuchumi vinavyohusishwa na utawala wa Al Saud.

Al-Wutairi ameendelea kusema kuwa adui wa Saudi Arabia alijaribu kuunda miungano ya kimataifa ili kusitisha majibu ya Yemen na mzingiro wa baharini dhidi ya bandari za Saudi Arabia, lakini kwa mara nyingine alishindwa. Kwa mujibu wake, Saudi Arabia ilitumia pia fedha zake kutafuta uungwaji mkono wa kimataifa.

Ameeleza kuwa dunia inatilia umuhimu usalama wa usafirishaji wa kimataifa wa majini, jambo ambalo, kwa mujibu wake, limethibitishwa na Vikosi vya Wanajeshi pamoja na uongozi wa Yemen.

Hata hivyo, amesema kushindwa kwa Saudi Arabia kupata muungano mpya kuliifanya ianze kutoa madai kuhusu kulengwa kwa Makkah na kuchochea makundi ya Takfiri dhidi ya wananchi wa Yemen.

Al-Wutairi ameongeza kuwa wananchi wa Yemen wanatoa vijana wao bora kwa ajili ya kulinda maeneo matakatifu ya Kiislamu, iwe ni Palestina au ardhi ya Haramain, na kwamba wanalipa gharama kubwa kwa ajili ya kulinda heshima na mshikamano wa safu zao.

Amesisitiza kuwa: “Adui wa Saudi Arabia leo ameshindwa katika ngazi za kijeshi, kimkakati na kijasusi, na kadi zake zote zimechomwa.” Ameongeza kuwa hali hiyo ndiyo iliyomsukuma kulenga maeneo ya kiraia.

Al-Wutairi amewataka wananchi wa Taiz kuungana kuzunguka Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen na uongozi wa mapinduzi, akisema: “Adui leo anapigana na wananchi wa Yemen, si dhidi ya Serikali ya Yemen iliyoko Sana'a wala dhidi ya Vikosi vyake vya Wanajeshi.”

Ameeleza kuwa dunia leo inaona ndani ya Vikosi vya Wanajeshi na wananchi wa Yemen nguvu isiyoshindwa ambayo imebadilisha kanuni za mchezo na iko tayari kwa chaguo lolote.

Aidha, amesema Marekani haijaingia katika operesheni hiyo kwa sababu inafahamu uzito wa mashambulizi ya Yemen, hususan kutokana na ukweli kwamba vikosi hivyo vina kadi muhimu kama vile Mlango wa Bab al-Mandab na Bahari Nyekundu.

Mwisho, Al-Wutairi amepongeza Kikosi cha Makombora cha Yemen, akisema: “Mlingano mpya umechorwa ambao umemweka adui wa Saudi Arabia katika hali ya shinikizo la kisaikolojia na kumlazimisha kuchukua hatua za pupa katika kutafuta njia ya kujiondoa.”