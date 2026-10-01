Video | Taliban Yafunga Vituo vya Shia kwa Mtazamo wa Uhodhi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – Dkt. Sayyid Abdul-Qayum Sajjadi, Rais wa Chuo Kikuu cha Khatam al-Nabiyyin nchini Afghanistan, katika mahojiano ya kina na Shirika la Habari la ABNA, amekanusha tuhuma zilizotolewa na Taliban ambazo zilitumika kama sababu ya kukifunga chuo hicho muhimu kinachosimamiwa na Shia wa Afghanistan.

Sajjadi ameelezea kufungwa kwa kituo hicho binafsi cha kielimu kuwa ni tukio chungu sana, lisilo la haki na lenye kutia wasiwasi kwa wananchi wa Afghanistan.

Amesema kufungwa kwa vituo vya Shia si hatua rahisi au ya kawaida, bali ni sehemu ya mkakati mkubwa unaofuatwa na Wizara ya Sheria ya Serikali ya Taliban.

Sajjadi amesisitiza kwamba sera hiyo inalenga kuweka mipaka na udhibiti dhidi ya jamii ya Shia nchini Afghanistan.

Rais wa Chuo Kikuu cha Khatam al-Nabiyyin amezitaja sera za kibaguzi na za kiubaguzi wa kiutawala kuwa sababu ya ukosefu wa utulivu, na ameitaka Serikali ya Taliban kuheshimu haki za wananchi wote wa Afghanistan.