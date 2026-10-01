Kutumwa kwa Meli ya Kivita ya Roosevelt Mashariki ya Kati; Shinikizo la Vita Laongezeka kwa Meli za Kivita za Marekani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – Mmoja wa maafisa wa Marekani aliiambia televisheni ya Al Jazeera kwamba meli ya kubeba ndege za kivita ya Marekani “USS Theodore Roosevelt”, pamoja na kikosi chake cha kivita, imeondoka katika kituo cha kijeshi cha San Diego, katika jimbo la California, kuelekea Mashariki ya Kati.

Kutumwa kwa meli ya Theodore Roosevelt kulikuwa kumeripotiwa hapo awali na vyombo vya habari vya kijeshi vya Marekani.

Tovuti ya The Hill katika ripoti yake ya Jumatatu ya wiki hii iliandika kwamba meli ya kubeba ndege za kivita ya Roosevelt, ambayo ni ya Nimitz-class na ni kinara wa Kikosi cha Kivita Namba 9, iliondoka San Diego siku ya Jumapili.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Roosevelt imetumwa kwenda kuchukua nafasi ya meli ya kubeba ndege za kivita “USS George Washington” katika eneo la Mashariki ya Kati. George Washington, ambayo imepiga kambi nchini Japan, ilitumwa mwezi uliopita katika eneo la operesheni linalosimamiwa na Kamandi Kuu ya Marekani.

Taarifa hiyo imetolewa wakati ambapo Marekani imekuwa na uwepo mkubwa wa kijeshi wa majini katika eneo hilo kwa miezi kadhaa iliyopita.

Ripoti za hivi karibuni zinaonyesha kwamba Washington inaendelea kuhamisha baadhi ya vikosi vyake na kubadilisha vikosi ambavyo vimekuwa katika eneo hilo kwa muda mrefu. Baadhi ya ripoti zinaeleza kuwa kuendelea kwa operesheni za kijeshi za Marekani katika eneo hilo kwa muda mrefu kumeweka shinikizo kubwa kwa vikosi vya wanamaji vya nchi hiyo.

Tovuti ya The Hill katika ripoti yake kuhusu Roosevelt ilinukuu kauli za Admiral Daryl Caudle, Mkuu wa Operesheni za Jeshi la Wanamaji la Marekani, aliyesema kwamba vikosi vya Marekani vimekuwa vikihusika katika migogoro kwa karibu muda wote wa kipindi chake akiwa katika nafasi hiyo, hali ambayo imeweka shinikizo kubwa kwa wanajeshi.

Caudle pia alionya kuhusu kuongezwa mara kwa mara kwa muda wa misheni za meli za kivita, akisema kwamba familia za mabaharia haziwezi kupanga maisha yao kutokana na kutokuwa na muda maalumu wa kumalizika kwa misheni hizo, jambo ambalo husababisha “msongo mkubwa wa mawazo.”

Meli ya Roosevelt pia inatarajiwa kuwa katika misheni ya zaidi ya miezi saba. Hivyo, kutumwa kwake ni sehemu ya juhudi za Jeshi la Wanamaji la Marekani za kudumisha uwepo endelevu wa meli ya kubeba ndege za kivita katika Mashariki ya Kati, wakati vita dhidi ya Iran vikiendelea.

Kwa upande mwingine, ripoti za hivi karibuni zinaonyesha kwamba vikosi vya Marekani vilivyoko katika eneo hilo bado vinakabiliwa na hatari za moja kwa moja zinazotokana na mashambulizi ya Iran. Gazeti la The Washington Post hivi karibuni liliripoti kwamba wanajeshi wanane wa Jeshi la Wanamaji la Marekani (Marines) walijeruhiwa wakati wa shambulio la makombora kutoka Iran mwezi Septemba; tukio hilo lilitokea karibu na Mlango wa Bahari wa Hormuz.