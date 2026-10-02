Majeshi ya Yemen Yasonga Mbele Kusini mwa Taiz; Njia za Ugavi za Mamluki wa Saudi Arabia Zakwezwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Majeshi ya Yemen jana yalifanikiwa kufanya maendeleo makubwa katika maeneo mbalimbali ya vijijini kusini mwa mkoa wa Taiz. Maendeleo hayo yanaashiria kwamba mapigano katika mkoa huu yanakaribia kufikia hatua ya kuamua hatma yake.

Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la Al-Akhbar la Lebanon, wakati huo huo, wigo wa mapigano katika mkoa wa Taiz umeenea kutoka upande wa kusini hadi pande za magharibi na kaskazini. Maendeleo haya yanatokea wakati ambapo Majeshi ya Yemen yamedhibiti takribani asilimia 90 ya maeneo ya mapigano katika maeneo ya vijijini kusini mwa Taiz, na kudhibiti njia kuu za ugavi kati ya mikoa ya Taiz na Aden, pamoja na njia za mawasiliano kati ya miji ya Al-Turbah na Taiz. Hali hii imesababisha maeneo ya makundi ya mamluki wa Saudi Arabia katika maeneo hayo kuzingirwa na kukatizwa mawasiliano.

Maendeleo haya, ambayo yanaanzia katika maeneo ya kusini mwa Taiz hadi eneo la Al-Mudharabah magharibi mwa mkoa wa Lahj, yametokea sambamba na kurudi nyuma na kushindwa kwa makundi ya mamluki wa Saudi Arabia katika maeneo ya Jabal Habashi, Al-Ma'afer na Al-Shamayatain. Majeshi ya Yemen pia yalifanikiwa kuzuia njia za msaada wa kijeshi kutoka upande wa mji wa Aden katika kivuko cha kimkakati cha Naqil Hijjah Al-Abd, kinachounganisha Taiz na Aden.

Vyanzo vya uwanjani, katika mahojiano na gazeti la Al-Akhbar, vilitangaza kwamba vikosi hivyo jana jioni, baada ya mapigano makali, vilidhibiti soko la Al-Rabou, lililoko chini ya kivuko cha Hijjah Al-Abd katika sehemu ya kusini kabisa ya mkoa wa Taiz. Mapigano hayo yalisababisha kukatika kwa njia kuu ya ugavi, na vikosi vilivyokuwa vinapigana vililazimika kutumia njia mbadala ya Al-Dhuha.

Vyanzo hivyo pia vilieleza kwamba ndege za kivita za Saudi Arabia, katika jaribio la kubadilisha hali ya uwanja wa vita, zilifanya mfululizo wa mashambulizi ya anga dhidi ya eneo hilo. Hata hivyo, moja ya madaraja makuu yaliyoko katika njia ya Hijjah Al-Abd ililengwa katika mashambulizi hayo, na kutokana na hilo, barabara ya mawasiliano kati ya Taiz na Aden ilikatika.

Kuongezeka kwa Mapigano Katika Viunga vya Mji wa Al-Turbah

Wakati huo huo, vyanzo vya kijeshi vyenye taarifa, katika mahojiano na gazeti la Al-Akhbar, vilisisitiza kwamba mapigano ya kijeshi kati ya Majeshi ya Yemen na makundi yenye silaha ya mamluki wa Saudi Arabia yameongezeka kwa kiasi kikubwa katika viunga vya mji wa Al-Turbah, ambao ni kitovu cha eneo la Al-Hujariyah.

Maendeleo haya yametokea baada ya Majeshi ya Yemen kusonga mbele hadi eneo la Bab Al-Najd, kudhibiti mlima wa Al-Masouri na maeneo ya Dhabaa Al-Dakhil, na kufika katika vijiji vya Shaab Al-Darahim.

Vyanzo hivyo vilieleza kwamba eneo la Bab Al-Najd, ambalo katika saa zilizopita limedhibitiwa na Majeshi ya Yemen, linachukuliwa kuwa ufunguo wa kuidhibiti mji wa Al-Turbah. Hii ni kwa sababu eneo hilo liko upande wa magharibi wa mji huo na linauunganisha na maeneo ya Sabr, Al-Salou na Sami'.

Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, Majeshi ya Yemen pia yamesonga mbele kutoka eneo la Al-Safiyah kwa lengo la kudhibiti barabara inayounganisha Al-Turbah na Taiz.

Upatanishi wa Kikabila na Kuenea kwa Wigo wa Mapigano

Maendeleo haya yametokea sambamba na juhudi za wapatanishi wa kikabila za kuondoa baadhi ya maeneo ya Al-Hujariyah na Sami' katika mzunguko wa mapigano.

Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo la Taiz, makubaliano yamefikiwa kati ya baadhi ya masheikh wa makabila wanaoegemea upande wa Majeshi ya Yemen na baadhi ya viongozi wengine wa makabila katika maeneo ya vijijini kusini mwa Taiz. Makubaliano hayo yamesababisha baadhi ya maeneo kuwa upande wa kutoegemea upande wowote na kuondolewa katika mapigano.

Vyanzo hivyo pia vilitangaza kwamba mapigano yameenea kutoka maeneo ya kusini mwa mkoa wa Taiz, wakati ambapo Majeshi ya Yemen yamepata maendeleo makubwa, hadi maeneo ya mashariki na magharibi ya mkoa huo. Maendeleo haya yanaashiria kwamba mapigano yanakaribia kufikia hatua ya kuamua hatma yake, hasa kutokana na ukweli kwamba vituo vikuu vya makundi yenye silaha ya mamluki wa Saudi Arabia ndani ya mji wa Taiz na baadhi ya maeneo ya pembezoni mwa upande wa magharibi wa mji huo vimezingirwa.

Ripoti za Mashambulizi ya Makombora dhidi ya Miundombinu ya Mafuta ya Saudi Arabia

Katika maendeleo mengine yaliyotokea wakati huo huo, baadhi ya vyombo vya habari na majukwaa ya Saudi Arabia viliripoti kulengwa kwa baadhi ya miundombinu muhimu ya mafuta katika eneo la mashariki mwa Saudi Arabia. Miongoni mwa miundombinu hiyo ni Khuraish, Abqaiq, miundombinu ya Al-Jubail, eneo la Al-Ghawar na eneo la gesi la uwanja wa mafuta wa Ain Dar, ambazo kwa mujibu wa ripoti hizo zililengwa na mashambulizi makali ya makombora.

Wakati viongozi wa Saudi Arabia wakiwa hawajatoa maelezo kuhusu mashambulizi hayo, picha za satelaiti zilizotolewa na shirika la Ulaya EUMETSAT zinaonyesha kutokea kwa moto na kupanda kwa nguzo kubwa za moshi kutoka katika uwanja wa mafuta wa Ghawar. Uwanja huo ni miongoni mwa maeneo muhimu ya mafuta ya Saudi Arabia katika eneo la Abqaiq.

Hapo awali pia, vyombo vya habari vya Yemen viliripoti mapema jana kwamba eneo la Ain Dar, mojawapo ya maeneo manne muhimu ya uwanja huo wa mafuta, lililengwa katika shambulio la anga.

Kwa sasa, uwanja wa mafuta wa Ghawar huzalisha kati ya mapipa milioni 3.8 hadi milioni 3.9 ya mafuta ghafi kwa siku. Kiasi hicho kinakaribia nusu ya uzalishaji wa jumla wa kila siku wa mafuta wa Saudi Arabia. Uzalishaji wa mafuta wa nchi hiyo mwezi Agosti uliripotiwa kuwa wastani wa takribani mapipa milioni 8.24 kwa siku.

Ingawa Majeshi ya Yemen hayajachukua jukumu la shambulio hilo, vyanzo vya Yemen, katika mahojiano na gazeti la Al-Akhbar, vilisisitiza kwamba kile kinachotokea nchini Saudi Arabia kinaingia katika mfumo wa haki ya kujibu moja kwa moja mashambulizi ambayo nchi hiyo imefanya dhidi ya miundombinu ya Yemen.