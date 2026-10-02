Tehrani: Kukaa na watu wanaopenda mambo ya dunia humvua mwanadamu hali ya kumshukuru Mwenyezi Mungu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Hujjatul-Islam wal-Muslimin Hussein Tehrani, mmoja wa walimu wa Hawza ya Elimu ya Dini ya Tehran, alisema katika kikao chake cha kila wiki cha mawaidha ya kiakhlaq kilichofanyika Jumatano jioni katika Madrasat Nur, Tehran, akifafanua sababu ya kukemewa kwa kukaa na watu wa dunia: “Katika riwaya, imesisitizwa kwamba msikae na watu wa dunia na matajiri miongoni mwao, wala kuwafanya kuwa marafiki wa karibu; kwa sababu mtu anayewatazama watu wa dunia na kuacha kuangalia neema ambazo Mwenyezi Mungu amempa, akabaki kuona tu utajiri wa watu wa dunia, baada ya muda huanza kupata huzuni na kutoridhika moyoni. Kisha haoni tena neema ambazo Mwenyezi Mungu amempa na kuziona kuwa ni ndogo. Matokeo yake, haendelei kuwa mwenye shukrani na hupoteza hali ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hii ni miongoni mwa sababu muhimu zaidi za kukemewa kwa kuchangamana na watu wa dunia.”

Akieleza kuhusu watu ambao tunapaswa kuchangamana nao wakati tunapoishi katika dunia hii, alisema: “Swali linalojitokeza ni kwamba, sasa tunapoishi katika dunia hii, tunapaswa kukaa na watu gani? Kwa upande wa mali, tunapaswa kuchangamana na watu ambao kiwango chao cha maisha ya kifedha kiko chini kuliko chetu! Yaani, katika mambo ya kidunia, unapaswa kuwaangalia wale walio chini yako kwa upande wa mali! Kwa sababu matokeo ya kuchangamana na watu walio chini yako kwa hali ya mali ni kuchochea shukrani kwa neema za Mwenyezi Mungu alizokupa.”

Kwa upande wa mali, changamana na walio chini yako; na kwa upande wa kiroho, changamana na walio juu yako

Mwalimu huyo wa Hawza alisema: “Unapochangamana na watu walio chini yako na watu wenye hali ya chini zaidi kwa upande wa mali, neema ambazo Mwenyezi Mungu amekupa huonekana zaidi. Unaona kwamba Mwenyezi Mungu amekupa neema nyingi kiasi gani, ambazo hakumpa mtu huyu mwenye hali ya chini kuliko wewe. Hapo ndipo hali ya shukrani inapojitokeza ndani yako, na neema ambazo Mwenyezi Mungu amekupa huonekana zaidi. Matokeo yake ni kukufanya umshukuru Mwenye Neema. Lakini unapochangamana na matajiri wa dunia ambao wako katika kiwango cha juu zaidi cha mali kuliko wewe, matokeo huwa kinyume; jambo hilo husababisha hali ya shukrani ndani yako kupungua na kutoweka.”

Wasiy na mtoto mkubwa wa marehemu Ayatullah Hajj Aqa Mujtaba Tehrani alisisitiza: “Riwaya zinapozungumzia namna mwanadamu anavyopaswa kuwaangalia wengine kwa upande wa mali, daima zimesisitiza kwamba mwanadamu asiwaangalie walio juu yake, bali awaangalie walio chini yake, ili hisia ya shukrani iimarike. Lakini katika mambo ya kiroho, wamesema kwamba unapaswa kuwaangalia walio juu yako. Kwa bahati mbaya, sisi tunafanya kinyume!”

Madhara ya Kuchangamana na Watu wa Dunia kwa Masuala ya Mali

Hujjatul-Islam Tehrani, akieleza madhara ya kuchangamana na matajiri wa dunia, alisema: “Kuchangamana na matajiri wa dunia ambao wana kiwango cha juu zaidi cha kifedha kuliko wewe kunasababisha, kwanza, imani yako kudhoofika; pili, unakumbwa na magonjwa mabaya kama vile tamaa na pupa, na hata maradhi ya kiroho ambayo yanaweza kukuvuta kuelekea kwenye dhambi; na tatu, kunakupokonya hali ya kumshukuru Mwenyezi Mungu.”

Aliendelea kusema: “Ugumu wa moyo ni athari ya kwanza ya kuchangamana na watu wa dunia. Kuchangamana kwa namna hii husababisha ugumu wa moyo na kufa kwa moyo wa mwanadamu! Mwanadamu, kwa mujibu wa maumbile yake ya awali, ana fitra iliyo safi na isiyoharibiwa, na kwa upande wa ubinadamu huwa na hali ya moyo laini, huruma na kujali wengine. Hapa hatuzungumzii hata suala la imani. Kwa mfano, gari linapomgonga mtu, mwanadamu hukimbia kumsaidia mtu huyo aliyejeruhiwa kutokana tu na hisia yake ya kibinadamu; hajali kama aliyejeruhiwa ni Mwislamu au mshirikina, wala hafuatilii dini yake, bali humsaidia kutokana na hisia za kibinadamu.”

“Na wakati mwingine, hata zaidi ya hapo, gari linapomgonga mnyama, mtu huyo huhuzunika sana kwa sababu ya tukio hilo lililompata mnyama huyo. Hii ni hali ya moyo laini inayopatikana ndani yake. Lakini katika suala la kukaa na watu wa dunia, moyo huo laini na huruma hubadilika kuwa ugumu wa moyo. Hii ndiyo athari ya kwanza ya kuchangamana na watu wa dunia: upole wa roho hupotea, moyo hufa na kuwa mgumu.”

Aliongeza: “Kwa upande mwingine, matajiri wa dunia ambao wamekumbwa na ugumu wa moyo, wanapomwona mtu anayepitia matatizo na shida katika maisha yake, hawajali kabisa wala jambo hilo halina umuhimu kwao, kwa sababu wamekumbwa na ugumu wa moyo. Kwa mfano, anamwona mtu mwenye kiu anayehangaika kwa kiu, huku yeye akiwa na maji, lakini hampi maji. Anafikia kiwango hiki cha kuwa na moyo mgumu na moyo wake umekufa. Sambamba na ukatili huo wa moyo, baadhi yao pia hukumbwa na tamaa na ubakhili, na huendelea tu kukusanya mali ya dunia! Hivyo, kuchangamana na mtu wa namna hii kunaweza kumfanya mtu mwingine pia akumbwe na ugumu wa moyo. Hii ndiyo athari ya kwanza ya kukaa na watu wa namna hii.”

Mwalimu huyo wa Hawza alisisitiza: “Hapa, maana ya kukaa na watu wa dunia si kukutana nao mara moja tu, bali kinachozungumziwa ni kukaa na kuchangamana nao kwa muda na kwa kuendelea, kiasi kwamba uhusiano huo unaathiri roho na nafsi ya mtu! Kwa vyovyote vile, ikiwa kuchangamana huko kunaendelea, mtu akitaka au asitake, huathiri pia mtu mwingine. Athari muhimu zaidi ni ugumu wa moyo; naye pia hukumbwa na ugumu wa moyo na kupoteza hali ya moyo laini, huruma na kujali wengine.”

Kuepuka kwa Mkazo Kukaa na Watu Wanaowachukia Ahlul-Bayt (as)

Hujjatul-Islam Tehrani alisisitiza kuepuka kwa nguvu kukaa na Nawasib, akasema: “Jambo muhimu sana linalohusiana na suala la kukaa na watu wa dunia, ambalo riwaya zimesisitiza, ni kuepuka kukaa na Nawasib. Hawa ni watu wanaoonyesha uadui na chuki dhidi ya Amirul-Muuminina Ali (as), ambao katika mjadala wa kifqhi pia huhesabiwa miongoni mwa Khawarij. Maneno yaliyotumika katika riwaya kuhusu kukatazwa kukaa nao ni makali sana, kiasi kwamba baadhi ya wanazuoni wamewahukumu kuwa ni najisi.”

Aliendelea: “Hakika ni maumivu makubwa mtu kukaa na Nawasib! Riwaya zimekataza kwa ukali kukaa na watu wa namna hii, kwa sababu Mwenyezi Mungu amewakasirikia watu hao na amewalaani. Kuchangamana nao husababisha madhara kwa itikadi na suala la Uimamu. Hivyo, miongoni mwa makundi ambayo riwaya zimekemea kwa ukali kuchangamana nayo ni Nawasib, hasa kutokana na suala la Uimamu linalohusika.”

Idara ya Waandishi wa Habari wa Ndani / Amir Mohsen Sultan Ahmadi