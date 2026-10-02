Uchumi wa Syria Chini ya Shinikizo la Nakisi ya Bajeti ya Serikali ya Jolani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Mgeuko wa serikali ya Jolani kuelekea katika usimamizi na udhibiti wa matumizi yake, hauakisi tu athari ambazo maendeleo ya kikanda yameyaacha katika uchumi wa ndani wa Syria. Bali, kwa upande mmoja, unaonyesha kukata tamaa kwa serikali ya Jolani kutokana na kutokuwepo kwa msaada wa kifedha kutoka nje, na kwa upande mwingine, kushindwa kwa sera za kiuchumi za serikali hii katika miezi iliyopita. Sera ambazo zilijengwa juu ya kutangaza fursa zisizo halisi za uwekezaji na kutumia rasilimali katika matumizi ya kawaida.

Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la Al-Akhbar la Lebanon, jambo la kuzingatiwa katika vifungu vinavyohusiana na hatua za kubana matumizi vilivyotajwa katika taarifa ya serikali ya Jolani ni kwamba hatua hizi ziliwahi kutekelezwa na serikali ya Bashar al-Assad wakati wa miaka ya vita, lakini serikali ya Jolani mara tu baada ya kuchukua madaraka, ilizifuta kwa haraka na bila uchunguzi wa kitaalamu.

Hatua hizo zinajumuisha kusitisha safari na misheni za nje ya nchi, kusimamisha ununuzi wa magari, mashine, vifaa na samani za ofisi, pamoja na kupunguza mgao wa mafuta kwa magari na mashine za serikali na kusimamia namna zinavyotumika.

Kusitishwa kwa Misaada ya Kifedha kutoka Nje

Katika siku chache zilizopita, kauli kadhaa rasmi na ripoti za vyombo vya habari nchini Syria zimechapishwa kuhusu kutokuwepo kwa rasilimali za kifedha kutoka nje. Muhimu zaidi kati ya hizo ni kauli ya Muhammad al-Bashir, Waziri wa Nishati wa serikali ya Jolani, ambaye alitangaza kusitishwa kwa msaada wa kifedha kutoka Qatar kwa ajili ya kusaidia sekta ya umeme ya Syria, takribani miezi miwili iliyopita.

Msaada huo wa kifedha ulikuwa unagharamia uagizaji wa kila siku wa karibu mita za ujazo milioni tano za gesi kutoka Jamhuri ya Azerbaijan. Kwa kusitishwa kwa msaada huu, serikali ya Jolani imekabiliwa na chaguo mbili: ama iendelee kuagiza gesi kutoka Azerbaijan na kutenga takribani dola milioni 105 kila mwezi kwa ajili ya gharama zake, au isimamishe uagizaji wa kiasi hicho cha gesi, jambo ambalo litasababisha kuongezeka kwa saa za kukatika kwa umeme nchini Syria.

Kauli ya pili ilitolewa na Raed al-Saleh, Waziri wa Usimamizi wa Migogoro na Misaada wa serikali ya Jolani. Alisema wazi kwamba: jumuiya ya kimataifa imeikatia tamaa Syria katika kutoa msaada unaohitajika kwa ajili ya mchakato wa ujenzi upya.

Aidha, ripoti ambazo zimesambazwa kwa kiasi kikubwa zinaeleza kuhusu kusitishwa kwa misaada ya kifedha ya Qatar kwa serikali ya Jolani. Misaada hiyo inasemekana ilikuwa ikitengwa kwa ajili ya kulipa mishahara ya wanajeshi wa jeshi la Jolani. Kwa mtazamo wa wengi, suala hili ndilo lililoisukuma serikali ya Jolani kuomba msaada kutoka Abu Dhabi ili kuvuka mgogoro wa kifedha. Mgogoro ambao, katika kipindi ambacho serikali hii imeshindwa kusimamia uchumi wa kitaifa wa Syria, utaendelea kuwa changamoto ngumu kwa utawala wa nchi hiyo.

Utegemezi wa Bajeti ya Syria kwa Misaada ya Nje

Lakini je, misaada ya kifedha kutoka nje ina athari kubwa kiasi hiki katika hali ya nchi ya Syria?

Kwa mujibu wa takwimu chache ambazo Wizara ya Fedha ya serikali ya Jolani imechapisha kuhusu bajeti ya Syria kwa mwaka huu wa kalenda, takribani asilimia 33 ya matumizi ya serikali yaliyopangwa, sawa na karibu dola bilioni 3.5, yatatengwa kwa shughuli za ulinzi na usalama. Aidha, asilimia 26 ya matumizi hayo, sawa na takribani dola bilioni 2.6, zitatumika katika shughuli za huduma za umma.

Katika hali hii, haijulikani kama misaada ya nje, iwe ni misaada iliyotangazwa au ambayo haijatangazwa, imeandikishwa kama mapato ya nje katika bajeti au imebakia nje ya usimamizi wa Wizara ya Fedha. Hasa kwa kuwa takwimu za kifedha si za uwazi, na serikali ya Jolani imekataa kutoa ripoti za kina kuhusu utekelezaji wa kifedha wa kila wizara, ikiwemo maelezo ya matumizi.

Qatar, pamoja na kugharamia mishahara ya wanajeshi wa jeshi la Jolani na uagizaji wa gesi ya Syria kutoka Azerbaijan kwa ushirikiano na Saudi Arabia, ilikuwa imetoa msaada wenye thamani ya dola milioni 89 kwa ajili ya kulipa mishahara ya wafanyakazi wa taasisi za serikali ya Jolani kwa kipindi cha miezi mitatu. Nchi hizi mbili pia zililipa madeni ya kifedha ya Syria kwa Benki ya Dunia yenye thamani ya takribani dola milioni 15.

Saudi Arabia pia mwaka jana ilituma shehena kadhaa za mafuta ghafi bila malipo kwenda Syria, ambapo jumla ya kiasi chake kilifikia takribani mapipa milioni 1.65.

Hata hivyo, misaada yote hii ilisimamishwa hatua kwa hatua. Hii ni wakati ambapo viongozi wa serikali ya Jolani walikuwa na matumaini kwamba misaada hiyo ingeendelea kwa namna fulani, na walikuwa wamepanga mipango yao pamoja na kiwango cha matumizi yao kwa kuzingatia matumaini hayo.

Usimamizi wa Uchumi; Kutoka Ahadi za Uwekezaji hadi Kuongezeka kwa Matumizi ya Kawaida

Katika miezi yote iliyopita na baada ya serikali ya Jolani kuingia madarakani, namna serikali hii ilivyosimamia suala la uchumi wa Syria imekabiliwa na ukosoaji mkubwa. Kwa mujibu wa wakosoaji, mfumo huu, ukilinganishwa na kipindi cha utawala wa Bashar al-Assad, umesababisha hali ya kiuchumi na maisha ya mamilioni ya Wasyria kuwa mbaya zaidi.

Mbali na udhaifu katika ufanisi na uzoefu wa watu wanaohusishwa na serikali ya Jolani ambao kwa uwazi au kwa siri wanasimamia masuala ya kiuchumi ya Syria, mwelekeo wa ghafla wa nchi hiyo kuelekea utekelezaji wa sera za kiliberali pia umeambatana na matatizo.

Sera hizi zinajumuisha kuachilia kwa kiwango kikubwa biashara ya nje na kuondoa kabisa ruzuku za serikali. Hata hivyo, sambamba na hilo, ahadi za uwekezaji, ujenzi wa viwanda na kuongeza uzalishaji wa ndani hazikutekelezwa.

Kutokana na hali hiyo, matumizi ya serikali ya Syria yaliongezeka wakati ruzuku zilisimamishwa, na kati ya wanajeshi na raia 600,000 hadi 800,000 waliokuwa wakihusishwa na serikali ya Bashar al-Assad waliondolewa katika ajira.

Jambo baya zaidi ni kwamba ongezeko la matumizi lilielekezwa zaidi katika sehemu ya matumizi ya kiutawala na matumizi ya kawaida. Kwa mujibu wa takwimu za nusu ya kwanza ya mwaka huu wa kalenda, matumizi haya yalikuwa yanaunda takribani asilimia 28 ya matumizi yote ya serikali ya Jolani katika kipindi hiki, na kwa upande huu yalikuwa katika nafasi ya pili baada ya matumizi ya mishahara. Matumizi ya mishahara nayo yalichukua asilimia 36 ya matumizi yote.

Miundo Miwili Tofauti ya Ulipaji Mishahara katika Taasisi za Serikali

Hapa ni muhimu kutaja uwepo wa makundi mawili ya mishahara katika muundo wa taasisi za serikali ya Jolani.

Kundi la kwanza ni wafanyakazi wa taasisi za serikali ya Syria ambao tangu mwaka jana hadi sasa wamepata ongezeko la mishahara mara mbili kwa wafanyakazi wote kwa ujumla, na mara moja ongezeko maalumu la mishahara kwa baadhi ya kazi na taaluma. Hata hivyo, hakuna takwimu za sasa kuhusu idadi ya watu katika kundi hili, hasa kwa kuwa wengi wao wamelazimishwa kujiuzulu kwa njia mbalimbali.

Kundi la pili ni wafanyakazi wa serikali ya “Uokoaji” (al-Najat) ambao hupokea mishahara ya kati ya dola 400 hadi 1,500. Hata hivyo, viongozi wa juu wa kiutawala hawajajumuishwa katika hesabu hii.

Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa, Hay’at Tahrir al-Sham wakati ilipoingia madarakani, iliwaleta takribani watu 27,000 pamoja nayo katika muundo wa serikali ya Syria, na wote walipewa ajira katika sehemu mbalimbali za taasisi za serikali.

Wakati ambapo jumla ya mishahara ya mwaka ya watu hawa ilikadiriwa kuwa takribani dola milioni 350, ongezeko la baadaye la idadi ya wafanyakazi kwa majina na miundo mbalimbali, pamoja na kuwalipa mishahara ya kipekee, kulisababisha kuongezeka kwa kiwango hicho. Kwa matokeo hayo, sehemu kubwa ya mapato ya ndani na ya nje ya nchi ya Syria ilitengwa kwa ajili yao.

Athari Ndogo za Sera za Kubana Matumizi

Wanauchumi hawana matumaini makubwa kuhusu hatua za kubana matumizi ambazo zimetangazwa hivi karibuni nchini Syria. Hatua hizi zinaweza kuwa na manufaa katika kudhibiti matumizi ya taasisi za serikali na kuelekeza shughuli zao kuelekea sekta ya uwekezaji na uzalishaji. Hasa kwa kuwa kuna uwezekano kwamba vikwazo hivi vitawekwa katika baadhi ya wizara, taasisi na watu binafsi, lakini visiwepo kwa wengine.

Hata hivyo, kushughulikia hali ya uchumi iliyovurugika nchini Syria kwa ujumla kunahitaji hatua pana na za kina zaidi, ikiwa ni pamoja na kupitia upya mwelekeo na sera za sasa za kiuchumi, kupanua ushiriki wa makundi mbalimbali ya wasomi wa kiuchumi wenye mitazamo na misimamo tofauti katika mchakato wa kufanya maamuzi ya kiuchumi, kuweka kipaumbele kwa mwekezaji wa ndani, kukomesha sera zinazosababisha wataalamu kuondoka katika taasisi za serikali, na kuchukua hatua kubwa na za kweli za kufanikisha maridhiano ya kitaifa kati ya makundi na sehemu mbalimbali za jamii.

Kuimarisha utawala wa sheria na kuhakikisha uhuru wa mahakama pia ni miongoni mwa hatua zinazohitajika katika mchakato huu.

Kwa maneno mengine, kama mmoja wa wanauchumi anavyosema katika kuhitimisha suala hili: Tunapaswa kufuata njia ya kujenga serikali kwa ajili ya Wasyria wote, bila kujali misimamo, mitazamo na mafungamano yao.