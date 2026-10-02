Kutoka Mlango wa Hormuz hadi Tiketi za Ndege; Mgogoro wa Nishati Wainyemelea Sekta ya Usafiri wa Anga Ulaya

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Kadiri usumbufu katika usambazaji wa nishati unavyoendelea, kampuni za ndege za Ulaya zinakabiliwa na changamoto zinazoongezeka katika kukabiliana na kupanda kwa gharama za mafuta na ugumu wa kukidhi mahitaji yao. Suala ambalo, kwa mujibu wa wataalamu, litaathiri kwa njia hasi bei za tiketi za ndege, usafirishaji wa anga na pia bei za bidhaa.

Kwa mujibu wa ripoti ya tovuti ya habari ya Al Jazeera Net, katika hali ya mvutano wa sasa wa kisiasa na kijiografia unaotokana na vita vya Marekani dhidi ya Iran, Kundi la Lufthansa la Ujerumani limetangaza kusasisha makadirio yake ya kifedha. Makadirio hayo yanaonyesha ukubwa wa shinikizo linalotokana na mabadiliko ya soko la nishati duniani. Wakati huo huo, utabiri unaonyesha uwezekano wa Ulaya kukabiliwa na upungufu wa usambazaji wa mafuta katika robo ya mwisho ya mwaka huu wa kalenda.

Ongezeko la Euro Bilioni 1.5 katika Gharama za Mafuta za Lufthansa

Carsten Spohr, Mkurugenzi Mtendaji wa Kundi la Lufthansa, amesisitiza kwamba gharama za ziada za mafuta za kampuni hiyo katika mwaka huu wa kalenda zitazidi euro bilioni 1.5, sawa na takribani dola bilioni 1.7.

Kwa hivyo, jumla ya gharama za mafuta za kundi hili katika mwaka huu wa kalenda zitafikia takribani euro bilioni 9, sawa na karibu dola bilioni 10.5. Kiasi hiki kitakuwa ongezeko la takribani asilimia 20 ikilinganishwa na mwaka uliopita wa kalenda. Sababu kuu ya ongezeko hili imetajwa kuwa ni kupanda kwa bei ya mafuta ya ndege.

Gharama za mafuta zinaunda takribani asilimia 40 ya jumla ya gharama za uendeshaji za kampuni za ndege duniani. Bei ya mafuta ya ndege barani Ulaya pia hadi Septemba iliyopita ilikuwa imeongezeka kwa takribani asilimia 70 ikilinganishwa na kiwango cha kabla ya vita dhidi ya Iran.

Mashariki ya Kati, kabla ya kuanza kwa vita dhidi ya Iran, ilikuwa ikisambaza takribani asilimia 75 ya mafuta ya ndege yanayohitajika na Ulaya. Hata hivyo, kiwango hiki kilipungua kwa kiasi kikubwa wakati wa vita vya Marekani dhidi ya Iran.

Mgogoro Mkuu Huenda Ukafika Majira ya Joto ya Mwaka Ujao

Ulaya huenda ikapata nafasi kidogo ya kupumua baada ya kumalizika kwa msimu wa kiangazi na kupungua kwa mahitaji ya mafuta katika msimu wa baridi. Hata hivyo, kwa mujibu wa George Shaw, mtaalamu wa mafuta ya ndege, tatizo kuu huenda likawa kubwa zaidi katika majira ya joto ya mwaka ujao.

Shaw anasema kuwa nchi za Ulaya katika kipindi kilichopita zilifanikiwa kupata mapipa 700,000 ya mafuta kutoka Asia, hatua iliyopunguza ukali wa madhara ya mgogoro huo. Katika mahojiano na tovuti ya habari ya Al Jazeera Net, aliongeza kuwa huenda kiwango hiki kisipatikane tena kwa Ulaya katika siku zijazo.

Kwa mtazamo wa Shaw, kuendelea kwa mgogoro huo na uwezekano wa kuongezeka kwa mahitaji katika masoko ya Asia mwishoni mwa mwaka huu wa kalenda na mwanzoni mwa mwaka ujao, kutaathiri kwa njia hasi kiasi cha mafuta ambacho Ulaya inaweza kupata kutoka Korea Kusini.

Alionya kwamba hali inaweza kuwa mbaya ifikapo majira ya joto ya mwaka ujao wa kalenda.

Tatizo Sio Upungufu wa Mafuta Ghafi Pekee

Uzalishaji wa mafuta ya ndege pia umeathiriwa na mwelekeo wa kampuni kuongeza shughuli za viwanda vya kusafisha mafuta wakati wa mgogoro wa sasa. Hatua ambayo inalenga kupata faida kubwa zaidi.

Hata hivyo, mtaalamu huyu wa mafuta ya ndege alieleza kwamba sehemu ya mgogoro huo haihusiani tu na kupungua kwa usambazaji wa mafuta ghafi, bali pia na uwezo wa viwanda vya kusafisha mafuta kukidhi mahitaji ya bidhaa zinazohitajika.

Kusitishwa kwa mtiririko wa bidhaa za mafuta ambazo hapo awali Ulaya ilikuwa ikiagiza kutoka Mashariki ya Kati, kumekuwa na athari kubwa katika sekta ya usafiri wa anga. Shaw anaamini kwamba sekta hii huenda katika siku zijazo ikawa na wasiwasi kuhusu kiwango cha usambazaji wa bidhaa hizi, na huenda masoko pia yasiweze kuvumilia hali hii kwa muda mrefu.

Bei Hazitapungua

Kwa mujibu wa Christopher Stoller, Mkuu wa Chama cha Usafiri wa Anga cha Ujerumani, watumiaji wamebeba sehemu kubwa ya gharama zinazotokana na mgogoro huu. Ama kupitia ongezeko la bei za tiketi za ndege au kupitia ongezeko la gharama za bidhaa zinazosafirishwa kwa njia ya anga.

Stoller katika mahojiano na tovuti ya habari ya Al Jazeera Net alisisitiza kwamba hatarajii bei kupungua hata iwapo mgogoro utaisha na bei ya mafuta ikashuka.

Baada ya kumalizika kwa msimu wa kiangazi, Wazungu wataingia katika kipindi ambacho gharama za safari huwa kubwa zaidi, kwa sababu safari za ndege kwa kawaida husafiri umbali mrefu zaidi. Kwa mujibu wa Stoller, suala hili linamaanisha kupungua kwa mahitaji ya safari za anga na hivyo kupungua kwa mahitaji ya huduma za kampuni kubwa za ndege.

Ongezeko la Gharama za Usafirishaji Litahamishiwa kwenye Bei za Bidhaa

Madhara ya mgogoro huo hayataishia katika safari za ndege pekee, bali yataenea pia katika mahusiano ya kiuchumi na Ulaya. Kwa sababu ongezeko la gharama za usafirishaji wa anga litaongeza bei za bidhaa.

Stoller alisisitiza kwamba hatimaye, mlaji ndiye atakayebeba gharama zote hizi zilizoongezeka.

Katika hali ambayo madhara ya vita dhidi ya Iran katika masoko ya nishati duniani yanaendelea kuongezeka, dalili za mgogoro unaoongezeka katika sekta ya kimataifa ya usafiri wa anga zimeanza kuonekana. Mgogoro ambao, kwa mujibu wa tahadhari kuhusu upungufu mkubwa wa mafuta ya ndege, unaweza kwa haraka kuathiri mwenendo wa safari za anga na bei za tiketi.

Tahadhari Kuhusu Akiba ya Mafuta ya Ndege Barani Ulaya

Mwezi Aprili uliopita, Wakala wa Kimataifa wa Nishati ulitangaza kwamba akiba ya mafuta ya ndege barani Ulaya inatosha kwa wiki chache pekee, na baada ya hapo bara hili linaweza kukabiliwa na upungufu mkubwa.

Mnamo tarehe 21 ya mwezi huo, shirika la habari la Reuters liliripoti likimnukuu Apostolos Tzitzikostas, Kamishna wa Uchukuzi wa Umoja wa Ulaya, kwamba Umoja wa Ulaya utatoa miongozo kwa kampuni za ndege kuhusu namna ya kusimamia muda wa ndege kupaa na kutua katika viwanja vya ndege, haki za abiria na wajibu wa kutoa huduma endapo kutatokea upungufu wa mafuta ya ndege kutokana na vita vya Iran.

Tzitzikostas alisema wakati huo kwamba hadi siku hiyo hakukuwa na upungufu, lakini madhara ya kuendelea kwa kuzuiwa kwa Mlango wa Hormuz kwa muda mrefu kwa Ulaya na uchumi wa dunia yangekuwa ya janga.

Umuhimu wa Mlango wa Hormuz kwa Soko la Nishati

Kabla ya kuanza kwa mashambulizi ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran mnamo 9 Esfand 1404, takribani sehemu moja ya tano ya mafuta na gesi asilia iliyoyeyushwa duniani ilikuwa ikipita kupitia Mlango wa Hormuz.

Umoja wa Ulaya huagiza kati ya asilimia 30 hadi 40 ya mahitaji yake ya mafuta ya ndege, na takribani asilimia 50 ya bidhaa hizi zinazoagizwa kutoka nje hutoka Mashariki ya Kati.