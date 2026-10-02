Kamanda Qaani: Kizazi Kipya cha Hezbollah Kinawashambulia Wazayuni

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Brigedia Jenerali Ismail Qaani, katika kumbukumbu ya pili ya kuuawa shahidi kwa viongozi wa harakati ya Muqawama ya Lebanon, alisema: Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi, katika Swala ya Ijumaa ya Nasr, wiki moja baada ya kuuawa shahidi kwa Sayyid Hassan Nasrallah, alisisitiza kwamba umoja wa Waislamu unawapa heshima, na kwa baraka ya hekima ya Mwenyezi Mungu, huandaa mazingira ya kufikiwa kwa malengo yao.

Kamanda wa Kikosi cha Quds cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu alisisitiza kwamba Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi alisema: Kila taifa linapaswa kuwa macho dhidi ya uchokozi wa adui dhidi ya mataifa mengine na kuyaunga mkono mataifa yaliyodhulumiwa; kwa sababu ikiwa adui atafanikiwa katika eneo moja, ataelekea katika eneo linalofuata.

Brigedia Jenerali Qaani alisema: Tunapaswa kuimarisha ukanda wa ulinzi, kudai uhuru na heshima kutoka Afghanistan hadi Yemen, na kutoka Iran hadi Gaza na Lebanon katika ulimwengu mzima wa Kiislamu.

Kamanda wa Kikosi cha Quds cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu alisisitiza: Leo, kwa baraka ya damu ya mashahidi kama Sayyid Hassan Nasrallah na Sayyid Hashim Safi al-Din, umoja wa mataifa ya Kiislamu unaendelea kuimarika, na makundi yanayochochea mifarakano yanashindwa zaidi kuliko hapo awali.

Marekani Ilifukuzwa Iraq Licha ya Rasilimali Zake Zote na Ikakumbana na Kushindwa kwa Kudhalilisha Dhidi ya Iran

Kamanda wa Kikosi cha Quds cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu alisisitiza: Kumbukumbu ya pili ya kuuawa shahidi kwa viongozi wa harakati ya Muqawama ya Lebanon inafanyika wakati ambapo Wamarekani, licha ya kuwa na rasilimali na vifaa vyao vyote, wamefukuzwa kutoka Iraq, na wananchi wa nchi hii, kwa baraka ya Muqawama ya wananchi wa Iraq na mashujaa wa harakati ya Muqawama, wameadhimisha ushindi huu.

Brigedia Jenerali Qaani alisema: Ingawa hali imekuwa ngumu, lakini kwa uwezo na nguvu za Mwenyezi Mungu, harakati ya Muqawama inaendelea mbele.

Kamanda wa Kikosi cha Quds cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu aliongeza: Leo tunashuhudia umoja wa nyanja mbalimbali ndani ya harakati ya Muqawama, na kila moja ya sehemu zake, kwa busara na hatua zilizopangwa kwa uangalifu, inawashangaza maadui.

Brigedia Jenerali Qaani alisema: Wamarekani walidhani kwamba wangeweza kuilazimisha Iran kujisalimisha ndani ya siku 4, au kwa kiwango cha juu wiki 2, lakini walikabiliwa na hali iliyokuwa tofauti kabisa na hesabu zao.

Iraq Itaondoa Pia Mabaki ya Uwepo wa Marekani kwa Kuratibu Serikali na Muqawama

Kamanda wa Kikosi cha Quds cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu alisisitiza: Leo Iraq imewafukuza Wamarekani, na Inshaallah, kwa uratibu kati ya serikali, mihimili mbalimbali ya nchi na watoto wa Muqawama, itaendeleza mustakabali wake kwa usalama, uimara na mamlaka zaidi.

Brigedia Jenerali Qaani alisema: Mabaki ya uwepo wa Marekani katika nyanja nyingine pia yanapaswa kuondolewa, na dalili zake zinaweza kuonekana leo.

Kamanda wa Kikosi cha Quds cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu alisema: Marekani inajaribu, kupitia kuibua masuala ya pembeni, ikiwa ni pamoja na safari za ndege, kupunguza umuhimu wa kufukuzwa kwake kutoka Iraq mbele ya maoni ya umma duniani.

Brigedia Jenerali Qaani alisisitiza: Watoto wa Muqawama wako katika moja ya maeneo nyeti zaidi ya eneo hili, wakiwa na msimamo, busara na mipango, na wanaendelea na njia yao nchini Iraq.

Marekani na Utawala wa Kizayuni Walishambulia Ili Kuishinikiza Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Isalimu Amri, Lakini Mipango ya Adui Ilishindwa / Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Hata Katika Kilele cha Vita Haikuwasahau Marafiki Zake na Mataifa Yaliyodhulumiwa

Kamanda wa Kikosi cha Quds cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu alisema: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imekuwa ikikabiliana na njama na hatua mbalimbali za Marekani ya kihalifu na utawala wa Kizayuni kwa miaka 47, na walipoona kwamba hawakufanikiwa kupitia vibaraka na mbinu mbalimbali, walifanya mashambulizi ya pamoja dhidi ya Iran.

Brigedia Jenerali Qaani alisema: Mpango wao ulikuwa kuilazimisha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kujisalimisha ndani ya siku chache, lakini kwa uwezo na nguvu za Mwenyezi Mungu na kwa uongozi wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi, wananchi wa Iran walisimama kwa uimara na nguvu, na mipango ya adui ilishindwa mmoja baada ya mwingine.

Kamanda wa Kikosi cha Quds cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu aliongeza: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hata katika kilele cha vita haikuwasahau marafiki zake na mataifa yaliyodhulumiwa ambayo yamekabiliwa na dhuluma ya Marekani na utawala wa Kizayuni, na hadi leo imesimama pamoja nao, na itaendelea kusimama pamoja nao pia baada ya hapo.