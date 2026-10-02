Sherehe ya Kufunga Wito wa “Hamasa ya Kuaga; Kutoka Nyoyo Zenye Huzuni hadi Kalamu Zenye Kudumu” Kufanyika

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Sherehe ya kufunga Wito wa “Hamasa ya Kuaga; Kutoka Nyoyo Zenye Huzuni hadi Kalamu Zenye Kudumu”, ambao ulitangazwa kwa ajili ya kuadhimisha maandamano ya mazishi ya mwili mtakatifu wa Imam Shahidi katika mji mtakatifu wa Qom na Kituo cha Waandishi wa Qom pamoja na Chuo Kikuu cha Tulu-e Mehr, itafanyika kwa uzinduzi wa kitabu “Hamasah ya Kuaga” na kuwaenzi washindi.

Sherehe hiyo itafanyika siku ya Jumamosi, tarehe 11 Mehr 1405, saa 19:00, katika Chuo Kikuu cha Tulu-e Mehr, kilichopo katika Meydan-e Resalat, Qom.

Katika hafla hiyo, Ayatullah Mohsen Qomi, Naibu wa Mawasiliano ya Kimataifa wa Ofisi ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu (Mungu amlinde), na Hujjatul-Islam wal-Muslimin Dkt. Ali Benaei, Mkuu wa Chuo Kikuu cha Tulu-e Mehr na Kituo cha Waandishi wa Qom, watakuwepo na watatoa zawadi kwa washindi. Aidha, Dkt. Ali Heidari Yasavoli, mhadhiri wa Lugha na Fasihi ya Kiajemi, atatoa hotuba.

Washindi wa wito huo wataenziwa katika sehemu nne: nathari ya kifasihi, simulizi, ushairi na hadithi fupi.

Wito wa Kurekodi Kuaga kwa Kihistoria

Kituo cha Waandishi wa Qom kilitoa wito huu kwa lengo la kurekodi na kufanya ya kudumu masimulizi na hisia za watu wa kalamu kuhusu maandamano ya mazishi ya mwili mtakatifu wa Imam Shahidi mjini Qom; kwa sababu kwa mujibu wa imani ya kituo hicho, kalamu inaweza kuwa kumbukumbu ya kudumu ya taifa na kurekodi sehemu ya hisia, kumbukumbu na uzoefu wa pamoja wa watu kwa ajili ya vizazi vijavyo.

Katika wito huo, waandishi, washairi, watafiti, wanahabari, wasanii na watu wenye shauku walialikwa kutuma masimulizi yao, kumbukumbu, maandishi ya hisia, mashairi na kazi nyingine za kifasihi na kisanii zinazohusiana na tukio hilo kwa sekretarieti.

Wito huo ulipokelewa kwa mwitikio mkubwa kutoka kwa watu wa kalamu, na kwa jumla, kazi 76 kati ya kazi zilizowasilishwa kwa sekretarieti zilikusanywa kwa ajili ya kuchapishwa katika mkusanyiko wa “Hamasah ya Kuaga.”

“Hamasah ya Kuaga”; Masimulizi kutoka Moyoni na Kalamu

Kitabu “Hamasah ya Kuaga” ni matokeo ya wito huu na ushiriki wa watu wa kalamu, ambacho kimeandaliwa na kuchapishwa kwa lengo la kuhifadhi na kufanya ya kudumu masimulizi ya tukio hili la kihistoria, na kitazinduliwa katika sherehe ya kufunga wito huo.

Kitabu hiki kimepangwa katika sehemu nne; sehemu ya kwanza inajumuisha nathari ya kifasihi, makala, maandishi ya hisia, kumbukumbu, simulizi na hadithi. Sehemu ya pili imeelekezwa kwenye mashairi. Sehemu ya tatu inajumuisha maudhui na maandishi ya siku za kuuawa shahidi kwa Imam Shahidi, na katika sehemu ya nne, ripoti za vikao vya “Leo na Wajibu wa Kalamu” na “Usiku wa Mashairi ya Kuaga,” pamoja na jumbe na misimamo ya Kituo cha Waandishi wa Qom kuhusiana na tukio hili, zimekusanywa.

Sehemu ya kazi hizi ilikuwa imechapishwa hapo awali katika kituo cha habari cha Kituo cha Waandishi wa Qom, na sasa imekusanywa katika mfumo wa kitabu kwa ajili ya kuhifadhi, kufanya ya kudumu na kuwezesha vizazi vijavyo kunufaika nayo.

Idara ya Mahusiano ya Umma ya Kituo cha Waandishi wa Qom, ikieleza falsafa ya kuandaliwa kwa wito huu, ilisema: “Kila tukio kubwa, mbali na vipengele vyake vya kihistoria na kijamii, limejaa uzoefu wa kibinadamu, hisia, kumbukumbu na mawazo ambayo ikiwa hayatarekodiwa kwa kalamu, sehemu yake itasahaulika kadiri muda unavyopita.”

“Wito wa ‘Hamasah ya Kuaga; Kutoka Nyoyo Zenye Huzuni hadi Kalamu Zenye Kudumu’ ulikuwa juhudi za kurekodi masimulizi haya, na kitabu ‘Hamasah ya Kuaga’ pia ni matokeo ya ushirikiano na ushiriki wa waandishi na washairi katika harakati hii ya kiutamaduni.”

Sherehe ya kufunga Wito wa “Hamasah ya Kuaga; Kutoka Nyoyo Zenye Huzuni hadi Kalamu Zenye Kudumu” itafanyika siku ya Jumamosi, tarehe 11 Mehr 1405, saa 19:00, katika Chuo Kikuu cha Tulu-e Mehr Qom, Meydan-e Resalat, na watu wenye shauku, wadau wa utamaduni na fasihi pamoja na wanahabari wanaalikwa kuhudhuria hafla hii.

Idara ya Mahusiano ya Umma ya Kituo cha Waandishi wa Qom