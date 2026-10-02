Iraq Yatoa Kibali kwa Mashirika ya Ndege ya Iran Kufanya Safari 40 za Kila Siku Kwenda Najaf

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Ali Falih Al-Zaydi, Waziri Mkuu wa Iraq, ametangaza leo Ijumaa kwamba kibali kimetolewa kwa ajili ya kufanyika kwa safari 40 za ndege kwa siku kutoka na kuelekea Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Najaf Al-Ashraf, kwa mashirika ya ndege ya Iran.

Makubaliano ya Kuanza Tena Safari za Ndege za Mashirika ya Iran

Katika taarifa ya Ofisi ya Al-Zaydi imeelezwa: Katika mfumo wa juhudi za serikali za kurahisisha usafiri wa abiria na mahujaji wanaoingia Iraq au kutoka nchini humo, na kuunga mkono masuala ya kibinadamu, matibabu, utalii na elimu, pamoja na ufuatiliaji endelevu wa Ali Falih Al-Zaydi, Waziri Mkuu, kuhusu suala la kuanza tena safari za ndege za mashirika ya ndege ya Iran kutoka na kuelekea Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Najaf Al-Ashraf, mfululizo wa mawasiliano na ufuatiliaji ulifanyika na pande husika.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, juhudi hizi zilipelekea kufikiwa kwa makubaliano yanayoruhusu mashirika ya ndege ya Iran kufanya safari 40 za ndege kwa siku kutoka na kuelekea Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Najaf Al-Ashraf, isipokuwa Shirika la Ndege la Mahan.

Baghdad Yaishukuru Marekani

Katika muktadha huo huo, Waziri Mkuu wa Iraq, katika taarifa hiyo, ameishukuru Marekani kwa kile alichodai kuwa ni mwitikio chanya wa serikali ya Marekani kwa juhudi za Iraq na ushirikiano wake katika kutoa msamaha unaohitajika.

Kwa mujibu wa Al-Zaydi, ushirikiano huu utasaidia kutatua suala hilo na kurahisisha usafiri wa mahujaji na abiria, hususan katika masuala yanayohusiana na matibabu, ziara katika maeneo matakatifu na utalii.

Msisitizo wa Nafasi ya Safari za Ndege katika Kuunganisha Watu

Waziri Mkuu wa Iraq amesisitiza kwamba usafiri wa anga si suala la kuhamisha watu kati ya viwanja viwili vya ndege pekee, bali ni daraja la kuunganisha mataifa.

Aliongeza: Miongoni mwa abiria wapo wagonjwa wanaosubiri kufika katika maeneo yao ya matibabu, au mahujaji wanaoelekea katika maeneo matakatifu, au familia zinazotarajia kuwa wanafamilia wao wataungana kwa urahisi na bila matatizo. Aidha, usafiri huu una umuhimu katika utalii, uchumi na mawasiliano ya kijamii.

Baghdad: Maslahi ya Wananchi wa Iraq Ndiyo Msingi wa Mahusiano ya Nje

Al-Zaydi pia alisisitiza: Iraq katika mahusiano na mawasiliano yake ya nje inaongozwa na maslahi ya wananchi wake na juhudi za kujenga mahusiano yenye uwiano na chanya na nchi mbalimbali, na inatumia mahusiano hayo kwa ajili ya kurahisisha maisha ya wananchi na kuendeleza mawasiliano kati ya mataifa.

Mwisho wa taarifa hiyo umeeleza kwamba Waziri Mkuu wa Iraq ataendelea kufuatilia masuala ambayo yanaathiri moja kwa moja maisha ya wananchi na mahujaji, na atashirikiana na pande zote husika kuondoa vikwazo vilivyopo mbele ya usafiri na usafirishaji wa anga, kwa namna ambayo itakuwa kwa manufaa ya Iraq, itahifadhi maslahi ya abiria na kuimarisha ushirikiano na mawasiliano ya kibinadamu kati ya mataifa.