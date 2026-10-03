Tuko tayari kwa ushirikiano wa muda mrefu na Muungano wa Kiuchumi wa Eurasia

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kutoka ubalozi wa Iran nchini Belarus, Mohammad Reza Aref katika ujumbe huu ambao ulisomwa jioni ya Ijumaa katika mkutano huu na mabalozi wa nchi yetu nchini Belarus, mbele ya mawaziri wakuu na maafisa wa ngazi za juu wa Muungano wa Kiuchumi wa Eurasia huko Minsk, aliongeza: Iran iko tayari kushiriki kama mshirika wa kazi, anayeweza kutegemewa na wa muda mrefu katika njia ya maendeleo ya ushirikiano wa kiuchumi na kikanda na Muungano wa Kiuchumi wa Eurasia.

Akionyesha uhusiano unaokua kati ya usalama wa kisiasa na usalama wa kiuchumi, alisisitiza kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaamini katika mfumo wa kimataifa wa kweli, heshima ya pande zote na haki sawa za mataifa na inaona Muungano wa Kiuchumi wa Eurasia kama moja ya majukwaa muhimu kwa maendeleo ya ushirikiano wa kikanda.

Makamu wa Kwanza wa Rais, akishukuru serikali na watu wa urafiki wa Jamhuri ya Belarus na hasa Waziri Mkuu wa nchi hii kwa ukarimu unaofaa na kuandaa mkutano huu, aliona uwepo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran miongoni mwa nchi za urafiki na ushirikiano wa Eurasia kama fursa ya thamani kwa majadiliano kuhusu matukio ya sasa na kuchora njia ya baadaye ya ushirikiano wa pamoja kati ya nchi wanachama wa Muungano.

Aref aliendelea, akilaani uvamizi wa kijeshi wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kuelezea vitendo hivi kama ukiukaji wa wazi wa kanuni za msingi za sheria za kimataifa, Mkataba wa Umoja wa Mataifa, uhuru wa kitaifa na uadilifu wa eneo la nchi huru.

Akionyesha uharibifu uliofanywa kwa vituo vya raia na watu wasio na ulinzi wa nchi yetu, ikiwa ni pamoja na shule ya watoto huko Minab, alisisitiza umuhimu wa kuheshimu kanuni na sheria za sheria za kimataifa.

Aref pia, akisisitiza kwamba kupinga mfumo wa upande mmoja haimaanishi kutetea nchi fulani, alisema: Kupinga mfumo wa upande mmoja kwa kweli ni kutetea uhuru wa nchi, uhuru wa biashara, uhuru wa kiuchumi na haki ya mataifa kuchagua njia yao ya maendeleo na washirika wao.