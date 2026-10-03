Kejeli ya Bagai kwa Kanada: Wakati ukweli umezikwa, "maridhiano" yana maana gani?

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Ismail Bagai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, katika ujumbe kwenye mtandao wa X kwa tukio la 30 Septemba (Siku ya Kitaifa ya Ukweli na Maridhiano nchini Kanada), ambayo inakumbusha ugunduzi wa mamia ya makaburi yasiyo na majina ya watoto wa asili waliokuwa wakisoma katika mfumo wa elimu unaojulikana kama shule za bweni, aliandika:

"Hatima chungu ya watoto wa asili wa Kanada bado inasumbua dhamiri ya ulimwengu; watoto ambao walitenganishwa kwa nguvu na familia zao, walipewa kunyang'anywa jina, lugha na utambulisho wao na kuwekwa katika mfumo wa kulazimishwa kuunganishwa — mfumo ambao wengi wao waliteswa kikatili, na wengi wao walikufa mbali na nyumbani na kuzikwa katika makaburi yasiyo na majina.

30 Septemba imeitwa "Siku ya Kitaifa ya Ukweli na Maridhiano" nchini Kanada, kwa lengo la kuheshimu waokokaji wa shule za bweni za asili na familia zao na kukumbuka mamia ya wanafunzi wa asili wasio na hatia ambao hawakurudi nyumbani kamwe.

Hata hivyo, maridhiano hayawezi kupunguzwa hadi siku moja ya ukumbusho au heshima za kisiasa. Wakati maswali mazito kuhusu shule za bweni bado hayajajibiwa, na utendaji na asili ya shule hizi bado ziko katika ukungu wa kutokuwa na uhakika, "maridhiano" yatabaki kuwa hayakamilika.

Maumivu na mateso ya watoto wa asili si mada ya vita vya kitamaduni bali ni suala linalohusiana na ukweli na uwajibikaji.

Majibu kwa maswali kuhusu makaburi yasiyo na majina ya watoto wa asili yanahitaji kuwasilisha ushahidi, uwazi na uwajibikaji, sio kukana, kupotosha au kunyamaza.

Bila kusema ukweli, maridhiano hayatawezekana; na bila uwajibikaji, haki haitapatikana."