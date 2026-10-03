Kizazi kipya cha Hezbollah kiliwasababishia Wazayuni hasara zisizo na kifani

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Jenerali Ismail Qaani jioni ya Alhamisi katika sherehe ya "Nasr Qarib" (Ushindi wa Karibu) iliyoandaliwa kwa ajili ya kumbukumbu ya pili ya makamanda wa shahidi wa uwanja wa Upinzani huko Tehran, alisema: Licha ya kuuawa kwa kiongozi wa mapinduzi, Mungu Mwenyezi alitupa taifa letu kiongozi anayeendelea na njia hiyo hiyo ya heshima.

Alisema: Kwa ushindi wa kijeshi dhidi ya adui na uwepo mkubwa wa taifa la Iran katika uwanja, tunashuhudia kuundwa kwa kipindi kipya cha maana na mbinu ya Upinzani.

Kamanda wa Kikosi cha Quds cha Walinzi wa Mapinduzi alisisitiza: Tunashuhudia kila siku ushindi wa taifa la kishujaa la Yemen, ambalo licha ya kuzingirwa kwa zaidi ya miaka 11, kwa mapenzi thabiti linaendelea katika njia ya Upinzani na kusonga mbele kishujaa katika uwanja. Vikosi vya Upinzani vya Yemen katika hatua ya kwanza ya operesheni yao vilitwaa kilomita za mraba 5400 za maeneo yaliyokusudiwa; eneo sawa na maeneo yaliyokombolewa katika operesheni ya Beit-ol-Moqaddas katika kipindi cha Ulinzi Mtakatifu. Pia wako karibu kutwaa zaidi ya kilomita za mraba elfu moja zaidi.

Alisisitiza: Ushindi huu unaonyesha kwamba uwanja wa Upinzani kwa baraka ya damu ya mashahidi wa heshima na kwa kuongozwa na njia ya shahidi Sayyid Hassan Nasrallah na mwenzi wake wa daima, shahidi Sayyid Hashem Safi al-Din, unaendelea na njia yake kwa heshima na fahari.

Jenerali Qaani alisema: Tunapaswa kuimarisha ukanda wa ulinzi, uhuru na heshima kutoka Afghanistan hadi Yemen na kutoka Iran hadi Gaza na Lebanon katika ulimwengu wote wa Kiislamu. Leo kwa baraka ya damu ya mashahidi kama Sayyid Hassan Nasrallah na Sayyid Hashem Safi al-Din, umoja wa mataifa ya Kiislamu unaimarika, na mienendo ya kugawanya inashindwa zaidi kuliko hapo awali.

Alisisitiza: Leo tunashuhudia umoja wa maeneo katika uwanja wa Upinzani, na kila sehemu yake kwa busara na hatua zilizohesabiwa inamshangaza adui. Wamarekani walidhani wangeweza kulazimisha Iran kujisalimisha ndani ya siku nne au zaidi ya wiki mbili, lakini walikabiliana na hali tofauti kabisa na mahesabu yao.

Jenerali Qaani aliendelea: Hezbollah katika moja ya vita vyake vigumu zaidi ilipigana kishujaa, na utawala wa Kizayuni katika maisha yake yote yaliyolaaniwa haujawahi kupata hasara zisizo na kifani kama hizi.

Alisema: Wakati walikuwa wakitangaza kwamba Hezbollah imeangamizwa na haina uwezo wa kupinga tena, wapiganaji wa Hezbollah siku mbili baada ya kuanza kwa vita na kuuawa kwa Imam wetu mkubwa waliingia uwanjani na hadi leo wamepigana kwa ujasiri kiasi kwamba wameshangaza rafiki na adui duniani kote.

Jenerali Qaani alisisitiza: Kipindi hiki cha vita kilikuwa moja ya vita vigumu zaidi vya Hezbollah tangu kuanzishwa kwake. Hata hivyo, Hezbollah ilipigana kishujaa, na usemi wa Sheikh Naim Qassem aliyesema "Tulipigana vita vya Ashura na Karbala" ulikuwa usemi sahihi kwa haki.