Khatibzadeh: Iran inataka dhamana za konkreti za Marekani kwa kumaliza vita

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Saeed Khatibzadeh Alhamisi katika mahojiano na mtandao wa televisheni wa Russia 1 na kujibu swali kuhusu ripoti za vyombo vya habari vya Marekani kwamba mazungumzo yajayo kwa upatanishi wa upande wa Qatar yamefika mwisho uliokwama, alisema.

Mkuu wa Kituo cha Masomo ya Kisiasa na Kimataifa cha Wizara ya Mambo ya Nje pia aliongeza: Mpango na sera yetu ni kujaribu kumaliza mgogoro huu kwa njia ya diplomasia ingawa upande wa pili umeusaliti meza ya mazungumzo mara nyingi.

Alibainisha: Katika wiki zilizopita na baada ya kukiukwa kwa makubaliano ya Islamabad na serikali ya Marekani, wakati tuliweka utayari wetu wa ulinzi katika kiwango cha juu iwezekanavyo na tuko tayari na tunaendelea kuwa tayari kwa hali yoyote, wakati huo huo kama nchi ambayo daima imejaribu kuzuia migogoro katika eneo hilo, tulijaribu kuwasilisha mapendekezo yetu kupitia wapatanishi, ikiwa ni pamoja na Qatar na Pakistan na kujibu maswali yaliyoulizwa.

Khatibzadeh alisema: Miongoni mwa mapendekezo haya ni mpango wa utatuzi wa siku saba au mpango wa mpango wa siku saba, ambao sasa kila mtu anaujua. Tuliwasilisha mpango huu kwa upande wa Marekani kupitia Qatar na hivi karibuni tulipokea maoni ya upande wa pili kupitia mpatanishi wa Qatar wakati wa kusimama kwa muda mfupi kwa ujumbe wa Wizara ya Mambo ya Nje katika safari ya kurudi kutoka New York. Kwa kujibu, maoni ya awali yaliwasilishwa hapo hapo kwa mpatanishi wa Qatar, na mpira uko upande wa Marekani.