Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Sardar Ibn al-Reza, Kaimu Waziri wa Ulinzi na Msaada wa Vikosi vya Silaha, kwa kuchapisha post katika moja ya mitandao ya kijamii, aliandika: Msifiche mkanganyiko katika Ikulu Nyeupe kwa maigizo ya kivita ya kubuni; shinikizo la maoni ya umma, uchovu wa vikosi na kuongezeka kwa gharama za vita vimevuruga mahesabu yenu.

Aliongeza: Madai ya kuharibiwa kwa sekta ya ulinzi hayabadilishi chochote. Utaona uwezo na ubunifu wa Iran katika uwanja na utaonja athari yake ya kisiasa.