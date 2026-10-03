Gharib-Abadi: Marekani badala ya kuwahubiri wengine inapaswa kuwajibika kwa uhalifu wake

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Kazem Gharib-Abadi, Naibu wa Masuala ya Kisheria na Kimataifa wa Wizara ya Mambo ya Nje, akielekeza kwenye kufanyika kwa majaribio 67 ya nyuklia ya Marekani katika Visiwa vya Marshall na athari zake za kibinadamu na kimazingira katika miongo iliyopita, aliyaita majaribio haya ushahidi usioweza kukanushwa wa uwajibikaji wa madola ya nyuklia.

Yeye, kwa kuchapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii, alisema: Marekani badala ya kuwahubiri wengine, inapaswa kuwajibika kwa uhalifu wake, kufidia hasara za waathirika na kujitolea kwa uwazi na upokonyaji silaha za nyuklia.