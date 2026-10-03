Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kutoka Al-Mayadeen, Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, ikikaribisha kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani na wanachama wa muungano wa kimataifa kutoka Iraq, ilisisitiza kwamba taifa la nchi hii linaweza kukabiliana na changamoto zote za ndani.

Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi inasemwa: Wairaki wana uwezo na nguvu zinazohitajika kukabiliana na changamoto za usalama na kisiasa za ndani kwa kujitegemea baada ya kumalizika kwa uwepo wa kijeshi wa kigeni.

Katika kuendelea kwa taarifa hii inasemwa: Nchi za eneo la Ghuba ya Uajemi ikiwa ni pamoja na Iraq zinapaswa kuchukua jukumu kuu na la kati katika kulinda usalama wa eneo hilo na utulivu wake mbali na uingiliaji wa kigeni.

Ali al-Zaidi, Waziri Mkuu wa Iraq, tarehe 30 Septemba mwaka jana alitangaza rasmi kumalizika kwa kipindi cha uwepo wa muungano wa Marekani katika nchi hii.