Kuhusu Mwenendo wa Kielimu na Kiutendaji wa Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei; Sehemu ya Saba: Uteuzi wa Nasaha za Kimaadili za Kiongozi wa Mapinduzi

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Katika sehemu zilizotangulia za makala hii, yalielezwa mambo mbalimbali kuhusu mwenendo na maisha ya Ayatullah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, yakiwemo kuwahudumia watu wenye mahitaji, uelewa wa masuala ya kiusalama na kijeshi, usimamizi wa kimkakati wa Muqawama, uelewa wa maarifa ya kisasa, pamoja na ubunifu katika fiqhi na misingi ya fiqhi (Usul al-Fiqh). Katika makala hii, yanaelezwa baadhi ya nasaha zake kuhusu masuala ya mtu binafsi, familia na jamii.

Heshima na Adabu kwa Maimamu Maasumu (as)

Miongoni mwa sifa zinazojitokeza katika mwenendo wa Ayatullah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei ni heshima na adabu yake ya pekee kwa Ahlul-Bayt (as). Baadhi ya wanafunzi wake wanasema:

“Adabu yake kwa Ahlul-Bayt (as) ni ya kipekee. Kwa mfano, wakati wa kusoma riwaya, kila jina tukufu la Imamu Maasumu (as) lilipotajwa, alikuwa akihakikisha anasema maneno kama ‘Swalawaatullahi wa salaamuhu alayhi’ (Rehema na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake).

Inawezekana katika riwaya moja jina tukufu la Imamu au kiwakilishi kinachomrejelea kilitajwa mara kadhaa, na mwalimu alikuwa akitumia maneno hayo ya heshima kila mara. Umakini na utii wake katika kuonyesha heshima kwa hadhi ya Ahlul-Bayt (as) ulionekana pia katika ujumbe na maandishi yake.”

Baadhi ya wanafunzi wake wanaeleza kuwa alikuwa akisisitiza umuhimu wa kujenga mazoea na uhusiano wa ndani ya moyo na Maimamu wote wa Ahlul-Bayt (as). Alikuwa akinasihi kuwa haifai kuwasahau baadhi ya Maimamu Maasumu (as).

Kwa mfano, alikuwa akipendekeza kuwa sehemu ya ibada zinazofanywa baada ya Swala itolewe kama zawadi ya thawabu kwa Imamu Jawad (as), ili kujenga uhusiano huo wa kiroho.

Kufanya Matendo ya Ibada kwa Niaba ya Ahlul-Bayt (as)

Mmoja wa wanafunzi wake, ambaye alihudhuria vikao vyake kwa zaidi ya miaka 20, anasimulia nasaha zake kuhusu masuala ya kiroho:

“Alikuwa akisema: Unapofanya tendo fulani jema, mara tu baada ya kulikamilisha na kabla halijaharibika, lifunge kama zawadi na, kwa mfano, umzawadie Mtume wa Mwenyezi Mungu (saw).

Kupitia zawadi hiyo, sisi hupewa kitu fulani (thawabu). Kisha lifunge tena kama zawadi na umzawadie Mtume wa Mwenyezi Mungu (saw), ili kupitia zawadi hiyo tupate tena kitu fulani. Halafu lifunge tena kama zawadi, na kuendelea hivyo…

Jambo hili hufanya tendo letu jema kuwa na thawabu zisizo na kikomo.”

Miongoni mwa mifano mingine ya mwenendo huu wa Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei ni nasaha zake kuhusu kuwapa watoto majina kabla ya kuzaliwa, wakati wa ujauzito. Alisema:

“Mpatie jina mapema na umkabidhi kwa mwenye jina hilo. Fanya hivyo kwa nia ya Maimamu Maasumu kadhaa. Kwa mfano, ukimpa jina Muhammad, liweke kwa nia ya Maasumu wanne; na ukimpa jina Hassan, liweke kwa nia ya Maasumu wawili.”

Katika nasaha nyingine, alisema:

“Fanyeni ibada kwa niaba ya watoto ambao bado hawajafikia umri wa kukua. Kwa mfano, swali Swala ya usiku kwa niaba ya mtoto wako. Jambo hili huwa na athari kwake.”

Kuzingatia Lugha ya Kiajemi

Miongoni mwa sifa za Ayatullah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei ni kuzingatia matumizi ya lugha ya Kiajemi katika mazungumzo na mawasiliano.

Mmoja wa wanafunzi wake anasema kuhusu sifa hiyo:

“Alisisitiza matumizi ya lugha ya Kiajemi na kuepuka maneno ya kigeni. Kwa mfano, badala ya kusema ‘address’ (anwani), angesema ‘neshaani’; badala ya ‘reference’ (rejeo), angesema ‘erjaa’; na badala ya ‘conference’ (kongamano), angesema ‘era'eh’ (uwasilishaji).”

Baadhi ya wanafunzi wake wa zamani pia wanasema:

“Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei anazingatia sana suala la kuhifadhi utamaduni wa Kiirani na Kiislamu. Ana msisitizo mkubwa kwamba maneno yanayotumiwa yawe na asili ya Kiirani na Kiislamu.

Kwa mfano, tulipokuwa tukisema, ‘Darasa ni lini?’, alikuwa akisema: ‘Neno class ni la London; semeni dars (somo)!’ Hata neno class, ambalo limezoeleka sana, hakupendelea litumike. Katika jambo hili pia, alikuwa akifuata mtindo wa Kiongozi.”

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