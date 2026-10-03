Kutoka Kuunga Mkono kwa Kiasi Hadi Kufungwa kwa Ofisi; Hosseini Mazari: Jamii ya Mashia Haijaridhishwa na Taliban

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Sayyid Isa Hosseini Mazari, Mkuu wa Kituo cha Shughuli za Kitamaduni na Kijamii cha Tebyan, katika kauli zake za hivi karibuni kuhusu kufungwa kwa ofisi kuu ya Tebyan na kukamatwa kwa wafanyakazi wa taasisi hiyo, ametetea sera ya kituo hicho kuelekea serikali ya Taliban, akisema kuwa Tebyan tangu mwanzo ilijenga shughuli zake juu ya misingi mitatu: “Mwenyezi Mungu, watu na nchi.”

Kwa mujibu wa maelezo yake, sera ya taasisi hiyo haijawahi kuwa ni kuunga mkono serikali yoyote kwa namna isiyo na masharti, bali kiwango cha uungaji mkono kwa kila serikali kimekuwa kikitegemea kiwango cha serikali hiyo kuzingatia misingi hiyo mitatu.

Hosseini Mazari amesema kuwa serikali ya Taliban pia, katika baadhi ya maeneo, imefuata njia hiyo kwa kiwango fulani, na kwamba katika miaka iliyopita Kituo cha Tebyan kiliunga mkono na kuangazia hatua chanya zilizochukuliwa na serikali hiyo. Hata hivyo, amesisitiza kuwa uungaji mkono huo haukuizuia Tebyan kuikosoa serikali kuhusu udhaifu na utendaji wake ambao ulikuwa ukipingwa.

Msimamo wake wa awali uliochapishwa pia unaonyesha kuwa katika miaka iliyopita, Kituo cha Tebyan, pamoja na kuunga mkono baadhi ya sera za Taliban, mara kadhaa kilitaka kufanyike marekebisho katika namna ya utawala, kuheshimiwa haki za Mashia na kuzuiwa kwa hatua za kibinafsi dhidi ya taasisi za kidini na kijamii. Hosseini Mazari hapo awali alionya kuwa kutoridhishwa kulikokusanyika ndani ya jamii ya Mashia kunaweza kusababisha kuongezeka kwa hali ya kutokuaminiana.

Jibu kwa “Uungaji Mkono wa Kiasi”: Kufungwa kwa Ofisi na Kukamatwa kwa Wanachama

Mkuu wa Kituo cha Tebyan sasa ameibua swali kuhusu kwa nini, licha ya msimamo huo, maafisa wa Wizara ya Sheria ya Taliban waliifunga ofisi kuu ya taasisi hiyo na kuwakamata baadhi ya wanachama wake.

Ofisi kuu ya Tebyan pamoja na taasisi yake ya vyombo vya habari ilifungwa mwishoni mwa mwezi wa Shahrivar na vikosi vya Wizara ya Sheria ya Taliban. Mwanahabari mmoja na wafanyakazi watano wa kituo hicho pia walikamatwa baada ya kuitwa katika Wizara ya Sheria kwa ajili ya kufuatilia suala hilo. Viongozi wa Taliban hadi sasa hawajatoa maelezo ya wazi kwa umma kuhusu tuhuma dhidi ya watu hao au sababu ya kufungwa kwa taasisi hiyo.

Hosseini Mazari amesema kuwa baada ya mwanachama wa kwanza wa kituo hicho kukamatwa, maafisa walitumia simu yake kuwasiliana na baadhi ya viongozi wa sasa na waliowahi kuwa viongozi wa Tebyan, na kuwaomba wajitambulishe na kufika. Kwa mujibu wa maelezo yake, watu waliofika wakidhani kuwa walikwenda kutatua suala hilo nao walikamatwa.

Ameeleza kuwa namna hiyo ya kushughulikia suala hilo ni makosa, na ameonya kwamba hatua kama hizo, badala ya kusaidia kuimarisha serikali, zinasababisha kutoridhika zaidi kwa jamii.

“Jamii ya Mashia Haijaridhishwa na Serikali”

Sehemu muhimu ya kauli za Hosseini Mazari inahusu hali ya jamii ya Mashia nchini Afghanistan.

Amesema kiwango cha kuridhika kwa umma kuhusu baadhi ya mienendo na maamuzi ya serikali ni cha chini, na kwamba jamii ya Mashia pia haijaridhishwa na namna taasisi za Taliban zinavyoshughulikia masuala yao.

Hosseini Mazari hapo awali pia, katika taarifa rasmi, aliandika kuwa kutoridhishwa kwa Mashia kutokana na namna baadhi ya taasisi na maafisa wa Taliban wanavyowatendea kunaongezeka, na kwamba “kwa ujumla, jamii ya Mashia haijaridhishwa na serikali.” Katika taarifa hiyo hiyo, alitaja “michakato yenye misimamo ya kibaguzi,” kukamatwa kwa watu bila utaratibu ulio wazi na kuwepo kwa mazingira ya kiusalama kuwa miongoni mwa mambo yanayoweza kupunguza imani ya jamii.

Onyo hilo limetolewa wakati ambapo katika wiki za hivi karibuni vituo kadhaa vinavyohusishwa na jamii ya Mashia mjini Kabul vimekabiliwa na kufungwa, kuhamishwa au kuwekwa chini ya vikwazo; miongoni mwao ni Hawza ya Elimu ya Dini na Chuo Kikuu cha Khatam al-Nabiyyin, Shule ya Risalat, Kituo cha Tebyan, pamoja na baadhi ya vituo vingine vya kitamaduni na tiba.

Hosseini Mazari: Kutoridhika kwa Ndani ni Hatari Zaidi Kuliko Shinikizo la Nje

Mkuu wa Kituo cha Tebyan amesisitiza kuwa serikali ya Taliban inakabiliwa na shinikizo kutoka nje pamoja na changamoto za kiusalama, huku kuibuka kwa kutoridhika zaidi ndani ya nchi kunaweza kusababisha gharama kubwa zaidi kwa serikali.

Amedai kuwa Marekani na baadhi ya nchi za eneo hilo, hususan Pakistan, zinafuatilia kutumia makundi yanayopinga Taliban, na kwamba kuongezeka kwa kutoridhika ndani ya nchi kunaweza kutoa mazingira ya wapinzani kuweza kuwavutia watu wasioridhika. Sehemu hii ya kauli ni tathmini ya kisiasa ya Hosseini Mazari, na katika maelezo yake hakutoa ushahidi huru unaothibitisha kuwepo kwa mpango maalumu wa nchi hizo.

Hapo awali pia, katika mkutano wa hadhara, alisema kuwa “tishio kuu” kwa utulivu wa Afghanistan si adui wa nje pekee, bali pia kuongezeka kwa kutoridhika kwa ndani, na aliitaka Taliban kuzingatia zaidi malalamiko ya kijamii na kidini ya wananchi.

Kutoka Kuunga Mkono Taliban Hadi Ukosoaji wa Wazi

Umuhimu wa msimamo mpya wa Hosseini Mazari unatokana na ukweli kwamba yeye pamoja na Kituo cha Tebyan katika miaka iliyopita hawakuwa wakosoaji wa Taliban kwa kila jambo.

Hapo awali, hata aliitathmini serikali ya Taliban kuwa bora kuliko kipindi cha Jamhuri katika baadhi ya maeneo, na kusema kuwa ukosoaji dhidi ya Taliban unapaswa kulenga kurekebisha mfumo wa utawala, si kuuangusha. Wakati huo huo, tangu miaka ya mwanzo, pia kulikuwa na maonyo kuhusu hadhi rasmi ya madhehebu ya Shia, ufundishaji wa fiqhi ya Jaafari, namna maafisa wa serikali wanavyowatendea wananchi na umuhimu wa ushiriki wa kijamii wa Mashia.

Sasa, kufungwa kwa ofisi kuu ya taasisi ambayo imekuwa ikijieleza kuwa inaunga mkono kwa kiasi hatua chanya za Taliban, kumefanya msimamo wa ukosoaji wa Mkuu wa Tebyan uwe wazi zaidi.

Kwa mtazamo wa Hosseini Mazari, kuendelea kwa hatua za aina hii hakutatui tu tatizo lililopo kati ya serikali na taasisi za Mashia, bali kunaweza kuongeza zaidi pengo ambalo hapo awali alilionya; pengo ambalo sasa amelieleza kwa sentensi iliyo wazi: Jamii ya Mashia haijaridhishwa na namna serikali inavyowashughulikia.