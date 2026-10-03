Barua Moja, Miaka Elfu ya Kusubiri; “Kinachotuzuia, Ni Sisi Wenyewe…”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Miongoni mwa urithi wa maandishi ya Shia katika zama za Ghaiba, ujumbe wa heshima wa Imamu wa Zama (aj) kwa Sheikh Mufid (ra) una nafasi ya kipekee.

Barua hii, ambayo ilitolewa mwaka 412 Hijria, imehifadhiwa katika kitabu Al-Ihtijaj cha Tabarsi, na inahesabiwa miongoni mwa matini muhimu zaidi katika kuelewa “falsafa ya Ghaiba.” [1] Imamu (aj) katika sehemu ya ujumbe huu anasema:

“Na lau wafuasi wetu — Mwenyezi Mungu awape tawfiki ya kumtii — wangekuwa na umoja wa nyoyo katika kutekeleza ahadi waliyopewa, basi baraka ya kukutana nasi isingekuwa imechelewa kwao, na furaha ya kutuona ingewajia haraka; kwa utambuzi wa kweli na uaminifu wao kwetu. Hakuna kinachotuzuia kukutana nao isipokuwa yale yanayotufikia kutoka kwao miongoni mwa mambo yasiyopendeza, ambayo sisi hatutarajii kutoka kwao.” [2]

Ujumbe huu ni kama “ramani muhimu ya kufungua kitasa cha Ghaiba”: kila jambo ambalo Hadhrati amelieleza, lisipotimizwa, kudhihiri hakutatokea. [3]

Sheria ya Mwenyezi Mungu katika Kubadilisha Hatima

Mwenyezi Mungu anasema katika Suratul-Ra‘d:

“Hakika Mwenyezi Mungu habadilishi hali ya watu mpaka wao wabadilishe yaliyomo ndani ya nafsi zao.” [4]

Aya hii inaeleza sheria isiyobadilika ya Mwenyezi Mungu: mabadiliko ya nje yanategemea mabadiliko ya ndani. Ujumbe wa Imamu (aj) pia unaeleza sheria hii kwa maneno ya “umoja wa nyoyo” na “kutimiza ahadi.”

Imamu katika ujumbe huu hakusema: “Lau watu wote wangekuwa na umoja wa nyoyo,” bali alisema: “Lau wafuasi wetu wangekuwa na umoja wa nyoyo” — akisisitiza wajibu maalumu wa wafuasi wake. [5]

Katika sehemu nyingine, Mwenyezi Mungu anasema:

“Na lau watu wa miji wangeliamini na wakawa na taqwa, bila shaka tungeliwafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini.” [6]

“Kufunguliwa kwa milango ya baraka” — ambayo kukutana na Imamu ni mfano wake mkuu — kunategemea masharti mawili: imani na taqwa. Ujumbe wa Imamu pia unataja kutimiza ahadi kuwa sharti; na kutimiza ahadi ni tunda la imani na taqwa. [7]

Mwenyezi Mungu anasema katika Suratul-Baqarah:

“Jueni kwamba hakika msaada wa Mwenyezi Mungu uko karibu.” [8]

Aya hii yenye kutia matumaini, pamoja na ujumbe wa Imamu, inaonyesha kwamba “ukaribu” wa msaada wa Mwenyezi Mungu — ambao kudhihiri kwa Imamu ni mfano wake kamili — unategemea “maandalizi.” Ujumbe wa Imamu unasisitiza kwamba vikwazo vya kudhihiri havitokani na matakwa ya Mwenyezi Mungu, bali vinahusiana na matendo yasiyofaa ya Mashia. [9]

Maudhui ya Ujumbe Mtukufu wa Imamu wa Zama (aj):

Masharti Matatu, Matokeo Moja

1. “اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ”

Umoja wa Nyoyo, Sio Umoja wa Nje Pekee

Imamu (aj) ametaja “umoja wa nyoyo” kuwa sharti kuu, si umoja wa nje pekee. Umoja huu unapaswa kuelekezwa katika “kutimiza ahadi” — ahadi ile inayodhihirishwa katika aya ya “Alastu bi Rabbikum” [10] na katika kufanya bai‘a kwa Mawalii wa Mwenyezi Mungu. [11]

2. “الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ”

Kutekeleza Ahadi, Sio Madai ya Maneno

Neno “ahadi” linarejelea ahadi ya kimaumbile baina ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu, pamoja na ahadi ya Wilaya kwa Ahlul-Bayt (as).

“Uaminifu katika ahadi” maana yake ni vitendo, si madai pekee.

Hadhrati katika ujumbe huu alitaja “umoja wa nyoyo” kuwa sharti, wala hakutaja idadi ya Masahaba wake maalumu 313. Hii ina maana kwamba sharti la kudhihiri ni maandalizi ya Mashia kwa ujumla, si kuwepo kwa wasaidizi maalumu pekee. [12]

3. “مَا يَتَّصِلُ بِمَا مِنْ مَکْرُوهِهِمْ”

Kizuizi Ni Sisi Wenyewe

Hii ndiyo sehemu yenye kutikisa zaidi katika ujumbe huu: kizuizi si “adui” wala “Mataaghuti”, bali ni “matendo yetu wenyewe.”

Imamu (aj) anasema wazi kwamba kinachowazuia kukutana nasi ni matendo yasiyofaa yanayowafikia kutoka kwa Mashia wenyewe. [13]

Kauli za Kiongozi wa Mapinduzi: Kusubiri kwa Vitendo, Sio Kusubiri kwa Kukaa Bila Kufanya Jambo

1. Kusubiri Maana Yake ni Kuandaa Mazingira

Ayatullah Khamenei katika kauli zake mbalimbali amesisitiza:

“Ni wakati gani tunaweza kweli kuhesabiwa kuwa tunasubiri? Ni pale tunapoandaa mazingira. Kwa ajili ya kudhihiri kwa Mahdi aliyeahidiwa (roho zetu ziwe fidia kwake), mazingira yanapaswa kuandaliwa; na hayo ni kutekeleza hukumu za Kiislamu na kusimamisha utawala wa Qur’ani na Uislamu.”

Kauli hii ni tafsiri ya kimatendo ya ujumbe wa Imamu (aj): “Kutimiza ahadi” maana yake ni kutekeleza wajibu wa kidini katika nyanja za mtu binafsi na jamii. [14]

2. Kusubiri Maana Yake ni Kusonga Mbele, Sio Kukaa Bila Hatua

Kiongozi wa Mapinduzi katika hotuba yake ya moja kwa moja ya televisheni kwa mnasaba wa Nusu ya Shaaban 1399 Hijria alisema:

“Kusubiri faraja hakumaanishi kukaa, kutofanya chochote na kuendelea kutazama mlango; bali maana yake ni kujiandaa na kuchukua hatua ili kufikia mustakabali wenye mwanga na ulioahidiwa.” [15]

Na katika sehemu nyingine alisema:

"Kusubiri maana yake ni kuwa na moyo uliojaa matumaini kuhusu mwisho wa safari ya maisha ya mwanadamu.” [16]

3. Kujijenga Kimaadili ni Sharti la Kudhiriri

Alisema:

“Enyi wananchi wapendwa — hususan ninyi vijana — kadiri mtakavyofanya juhudi zaidi katika kujirekebisha, katika maarifa, maadili, tabia na kujenga sifa zinazostahili ndani yenu, ndivyo mtakavyokaribisha zaidi mustakabali huu. Haya yako mikononi mwetu. Tukijikaribisha wenyewe kwenye wema na uadilifu, siku hiyo itakuwa karibu.” [17]

Kauli hii inatokana moja kwa moja na mantiki ya ujumbe wa Imamu (aj): ikiwa kizuizi cha kudhihiri kiko katika “matendo yetu,” basi kuondoa kizuizi hicho kunategemea “kurekebisha matendo yetu.”

4. Kukaa Tu na Kulia Hakutoshi

Alisema:

“Kusubiri ambako wamekuzungumzia si kukaa tu na kulia. Tunapaswa kujiandaa kuwa askari wa Imamu wa Zama... Kuwa askari wa mkombozi mkuu ambaye anataka kupambana na vituo vyote vya nguvu na ufisadi wa kimataifa kunahitaji kujijenga, kuwa na uelewa na kuwa na mtazamo mpana.” [18]

Kutoka “Kulalamikia Ghaiba” Hadi “Kujitathmini Wenyewe”

Ujumbe wa Imamu wa Zama (aj) kwa Sheikh Mufid ni matini yenye maelekezo ya kujikosoa — si ujumbe kwa maadui, bali ni ujumbe kwa marafiki.

Imamu (aj) anaeleza wazi kwamba vikwazo vya kudhihiri haviko katika “nguvu za adui,” bali viko katika “matendo ya rafiki.”

Ujumbe huu ni mwito wa kurejea kwenye “ahadi” na “umoja wa nyoyo” — jambo lilelile ambalo Aya ya 11 ya Suratul-Ra‘d inalitaja kuwa miongoni mwa kanuni zisizobadilika za Mwenyezi Mungu.

Kusubiri kwa kweli si kusubiri kwa kukaa bila kuchukua hatua; bali kusubiri ni “kuandaa mazingira” — maandalizi ya mtu binafsi na ya kijamii kwa ajili ya kudhihiri kwa mkombozi aliyeahidiwa.

Ujumbe wa Imamu wa Zama (aj) unatufundisha kwamba “kinachotuzuia” ni sisi wenyewe. Na maana yake ni kwamba: kuondoa kizuizi hicho pia kunategemea juhudi zetu wenyewe.

Tanbihi:

[1] Tabarsi, Al-Ihtijaj, Juz. 2, uk. 498 (Ujumbe wa Imamu wa Zama kwa Sheikh Mufid).

[2] Bihar al-Anwar, Juz. 53, uk. 177.

[3] Uchambuzi wa Ujumbe wa Imamu wa Zama kwa Sheikh Mufid, Gazeti la Wilayat Qazvin.

[4] Suratul-Ra‘d, Aya ya 11.

[5] Uchambuzi wa Ujumbe wa Imamu wa Zama kwa Sheikh Mufid, Gazeti la Wilayat Qazvin.

[6] Suratul-A‘raf, Aya ya 96.

[7] Uchambuzi wa Ujumbe wa Imamu wa Zama kwa Sheikh Mufid, Gazeti la Wilayat Qazvin.

[8] Suratul-Baqarah, Aya ya 214.

[9] Uchambuzi wa Ujumbe wa Imamu wa Zama kwa Sheikh Mufid, Gazeti la Wilayat Qazvin.

[10] Suratul-A‘raf, Aya ya 172.

[11] Uchambuzi wa Ujumbe wa Imamu wa Zama kwa Sheikh Mufid, Gazeti la Wilayat Qazvin.

[12] Kampeni ya “Umoja kwa ajili ya Kudhiriri”, Shirika la Habari la Hawza.

[13] Tabarsi, Al-Ihtijaj, Juz. 2, uk. 498 (Ujumbe wa Imamu wa Zama kwa Sheikh Mufid).

[14] Ayatullah Khamenei, kauli yake katika mkutano na viongozi na makundi mbalimbali ya wananchi, 22/12/1368 Hijria Shamsia.

[15] Ayatullah Khamenei, hotuba ya moja kwa moja ya televisheni kwa mnasaba wa Nusu ya Shaaban, 21/01/1399 Hijria Shamsia.

[16] Ayatullah Khamenei, kauli katika mkutano kwa mnasaba wa kuzaliwa kwa Hadhrati Mahdi (aj), 25/09/1376 Hijria Shamsia.

[17] Ayatullah Khamenei, hotuba ya moja kwa moja ya televisheni kwa mnasaba wa Nusu ya Shaaban, 21/01/1399 Hijria Shamsia.

[18] Ayatullah Khamenei, kauli katika mkutano na viongozi na makundi mbalimbali ya wananchi, 22/12/1368 Hijria Shamsia.

[19] Kampeni ya “Umoja kwa ajili ya Kudhiriri”, Shirika la Habari la Hawza.

[20] Ali-Asghar Rezvani, Maarifa ya Mahdi na Majibu kwa Shubha, Machapisho ya Msikiti Mtukufu wa Jamkaran.

Firoozeh Deldari; mtafiti, mwanaharakati wa vyombo vya habari na anga ya mtandao