Hujjatul-Islam Sadr: Bendera za Maeneo Matakatifu ni Alama ya Utambulisho wa Kidini na Bendera ya Uongofu na Uchamungu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Hujjatul-Islam Sayyid Muhammad-Hussein Sadr, katika hafla ya kubadilisha bendera ya Haram Tukufu ya Hazrat Musa Mubarqa’ (as), iliyofanyika kwa mnasaba wa kumbukumbu ya kifo cha Imamzadeh huyo anayestahiki kuheshimiwa, huku akiheshimu nafasi ya Hazrat Musa Mubarqa’ (as) na kuhudhuria kwa watumishi, mahujaji na wajumbe wa kamati ya uendeshaji wa Haram hiyo Takatifu, alisema: Hazrat Musa Mubarqa’ (as) ni miongoni mwa watoto wa Imam Jawad (as) na ni miongoni mwa shakhsia wakubwa wa familia ya Ahlul-Bayt (as), ambaye Haram yake Tukufu katika mji wa Qom ina nafasi ya pekee.

Mwanzoni mwa hotuba yake, huku akitoa heshima kwa Kiongozi Shahidi na kusifu nafasi na mchango wake katika mabadiliko ya miaka ya hivi karibuni, alisema: Mambo ambayo tumekuwa tukiyashuhudia katika miaka hii katika eneo la maeneo matakatifu na makaburi mengine ya Ahlul-Bayt (as), yametokana na kujali kwake, mwongozo wake na msaada wake; hivyo tunapaswa kutumia fursa ya sherehe kama hizi kwa ajili ya kuwaheshimu na kuwakumbuka shakhsia ambao wametoa maisha yao katika njia ya kuinua dini na nchi.

Hujjatul-Islam Sadr, akizungumzia utamaduni wa kubadilisha bendera katika Haram za Ahlul-Bayt (as) na za Imamzadeh, aliongeza: Hafla ya kubadilisha bendera si programu ya sherehe ya kawaida, bali ina maana na ujumbe wa kina wa kiitikadi na kiutamaduni; hasa pale ambapo bendera ya maombolezo inachukua nafasi ya bendera iliyokuwepo hapo awali, ibada hii hubeba ujumbe wa uhusiano wa jamii na Ahlul-Bayt (as) na mwendelezo wa utamaduni wa Wilaya na maombolezo.

Aliendelea kusema: Katika utamaduni wa Kiislamu na Kishia, bendera si ishara tu ya kuitambulisha nchi au kundi; bali katika lugha ya Qur’ani, riwaya na fasihi ya kidini, inajulikana kwa jina la “Alam” (عَلَم), na ni miongoni mwa dhana muhimu zinazohusiana na uongofu na uchamungu.

Mwalimu huyo wa Hawza alisisitiza: Bendera inayowekwa juu ya Haram ya Hazrat Musa Mubarqa’ (as) ni ya aina ileile ya bendera inayopandishwa katika Haram za Ahlul-Bayt (as) na juu ya majengo yao matakatifu; bendera ambayo utambulisho wake umefungamana na Shahada mbili, Wilaya ya Amirul-Mu’minin (as), mafundisho ya Imam Hussein (as) na utamaduni wa Ahlul-Bayt (as).

Akizungumzia nafasi ya Hazrat Musa Mubarqa’ (as) katika mji wa Qom, alisema: Kuhusu shakhsia huyu mkubwa, inapaswa kusemwa na kuandikwa mengi, na ni muhimu kwa wanahabari, waandishi na wasomi kueleza zaidi kwa jamii tafiti za kielimu na kihistoria zilizopo kuhusu yeye.

Hujjatul-Islam Sadr aliongeza: Hazrat Musa Mubarqa’ (as) si mtoto wa Imam Jawad (as) pekee na ndugu wa baba na mama mmoja wa Imam Hadi (as), bali pia alikuwa miongoni mwa wapokezi wa riwaya za Ahlul-Bayt (as), na alikuwa miongoni mwa shakhsia waliokuwa na nafasi maalumu kielimu na kiitikadi, na katika masuala ya kielimu na kidini alikuwa akimrejea Imam Hadi (as).

Aliendelea kusema: Imani na uaminifu wa Hazrat Musa Mubarqa’ (as) kwa upande wa Maimamu watoharifu (as) ulikuwa kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba alitambulishwa kuwa mwaminifu wa wakfu za Ahlul-Bayt (as), na jukumu hilo linaonyesha nafasi yake ya kielimu na kuaminika kwake.

Hujjatul-Islam Sadr, akizungumzia uwepo wa muda mrefu wa Hazrat Musa Mubarqa’ (as) katika mji wa Qom, alisema: Jambo kwamba wapokezi wa hadithi na wanazuoni wa Qom wakati huo walimpokea Hazrat Musa Mubarqa’ (as) kwa miaka mingi, na kwamba yeye alitumia muda wake katika mji huu kueleza maarifa ya Qur’ani na riwaya za Ahlul-Bayt (as), linaonyesha nafasi yake ya kielimu na kidini miongoni mwa wanazuoni wa kipindi hicho.

Akisisitiza umuhimu wa kumtambulisha zaidi shakhsia huyu, aliongeza: Inapaswa kuanzishwa harakati kubwa ya kielimu na vyombo vya habari kwa ajili ya kumtambulisha Hazrat Musa Mubarqa’ (as), ili jamii isimjue tu kama mtoto wa Imam Jawad (as), bali pia ieleshwe kuhusu vipengele vya kielimu, kiitikadi, kijamii na kiutamaduni vya shakhsia yake, hususan kwa wananchi na kizazi cha vijana.

Mzungumzaji huyo, akizungumzia msisitizo wa Kiongozi Shahidi kuhusu nafasi ya maeneo matakatifu, alisema: Maeneo matakatifu yanapaswa kubadilishwa kuwa vituo muhimu vya kitamaduni. Jambo hili ni muhimu kwa sababu Imamzadeh wenyewe wakati wa uhai wao walikuwa sehemu ambayo watu waliwarejea, walieleza maarifa na kuongoza jamii; kwa hiyo, leo pia Haram zao zinapaswa kuwa hai na zenye ushawishi katika nyanja za utamaduni na maarifa.

Aliendelea kusema: Hafla ya kubadilisha bendera ya Haram ya Hazrat Musa Mubarqa’ (as) ni fursa ya kutafakari upya maana ya “Alam ya Uongofu”. Katika riwaya, miongoni mwa sifa muhimu za Maimamu Maasumu (as) ni “Alam”, kwa maana ya bendera na alama ya uongofu, na kuwa kwa Ahlul-Bayt (as) ni “Alamu-l-Huda” na “Alamu-t-Taqwa” kunaeleza nafasi hii.

Hujjatul-Islam Sadr alisisitiza: Utamaduni wa Ahlul-Bayt (as) humfundisha mwanadamu kwamba kila muumini pia anapaswa kuwa bendera ya uongofu, uelimishaji na uchamungu katika maisha yake, na asisahau wajibu wake wa kijamii na kidini mbele ya dhuluma na upotovu.

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, akizungumzia uwepo wa wananchi katika programu mbalimbali na kuendelea kwa shughuli zao za kijamii na kiutamaduni, alisema: Uwepo wa wananchi katika uwanja wa shughuli na kudumisha moyo wa kidini na kimapinduzi ni miongoni mwa rasilimali muhimu za jamii, na harakati hii inapaswa kuendelea kwa uongozi sahihi wa kiutamaduni na kimaarifa.

Hujjatul-Islam Sadr pia, akizungumzia nafasi ya familia za mashahidi na uwepo wao katika programu za kidini, alisema: Machozi na majonzi ya familia za mashahidi na mayatima wa mashahidi si hisia binafsi pekee, bali katika utamaduni wa kidini vina nafasi maalumu, na inapaswa kutumia hazina hii ya kiroho katika kueleza utamaduni wa kujitolea, shahada na kupambana na dhuluma.

Akizungumzia kukaribia kwa siku za Fatimiyya, alisema: Hazrat Fatima Zahra (sa) ni mfano wa uelimishaji, uongozaji na kusimama dhidi ya dhuluma na udikteta, na maombolezo ya Fatimiyya, pamoja na kuwa na upande wa maombolezo, yanapaswa pia kuhuisha katika jamii ujumbe wa kuamka na wajibu wa kijamii.

Mwanazuoni huyo wa Hawza, mwishoni mwa hotuba yake, akisisitiza umuhimu wa bendera za maombolezo na bendera za Ahlul-Bayt (as) katika kuhifadhi utambulisho wa kidini wa jamii, alisema: Kama ambavyo bendera ya Ghadir na Ashura katika historia imekuwa ikibeba ujumbe wa Wilaya na mapambano, vivyo hivyo bendera za maombolezo ya Hazrat Fatima Zahra (sa) zinaweza kuwa alama hai ya utamaduni wa Wilaya, kuamka, kudai haki na uaminifu kwa njia ya Ahlul-Bayt (as).

Mwisho, alimuomba Mwenyezi Mungu awape watumishi na waendeshaji wa Haram Tukufu ya Hazrat Musa Mubarqa’ (as), familia za mashahidi, wananchi na wapiganaji mafanikio na ushindi wa Mwenyezi Mungu.