Mtafuta Elimu na Anayeitenda Elimu Hutambuliwa katika Ulimwengu wa Malakuti

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Elimu katika utamaduni wa Kiislamu si mkusanyiko wa maarifa pekee; bali ni amana ya Mwenyezi Mungu ambayo thamani yake ya kweli hujitokeza pale mwanadamu anapojifunza kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, akaitendea kazi na kuitumia katika njia ya kuwaongoza wengine. Kwa sababu hiyo, katika riwaya za Ahlul-Bayt (as), elimu na ufundishaji vimepewa nafasi ya juu sana.

Imam Sadiq (as) anasema:

«مَن تَعَلَّمَ العِلمَ و َعَمِلَ بِهِ و َعَلَّمَ لِلّهِ دُعِیَ فی مَلَکُوتِ السَّماواتِ عَظیماً...»

“Yeyote anayejifunza elimu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, akaitendea kazi na akafundisha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hutajwa kwa heshima na ukubwa katika ulimwengu wa mbingu,” na husemwa: “Alijifunza kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, akatenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na akafundisha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu.”

Hadithi hii inaeleza njia yenye thamani ya “mtafuta elimu” katika hatua tatu: kujifunza, kutenda na kuwafundisha wengine.

Mtafuta Elimu katika Njia ya Mwenyezi Mungu

Hatua ya kwanza ni kutafuta elimu; lakini si kila elimu na si kwa kila nia. Thamani ya elimu huongezeka mara nyingi zaidi pale ambapo msukumo wa mwanadamu katika kujifunza ni kufikia radhi ya Mwenyezi Mungu na kuwahudumia waja wa Mwenyezi Mungu. Mtafuta elimu, kwa hakika, ni mwanadamu anayetoa sehemu ya maisha yake kwa ajili ya kuijua haki, kuielewa dini na kujirekebisha mwenyewe.

Kila ukurasa unaosomwa kwa nia ya Mwenyezi Mungu, kila jambo linalojifunzwa kwa ajili ya kuielewa haki na kila swali linaloulizwa kwa nia ya kukua, linaweza kuwa hatua katika njia ya kumtumikia Mwenyezi Mungu.

Elimu huwa yenye thamani inapofikia hatua ya kutendwa. Lakini kwa mtazamo wa Uislamu, kuwa mwanachuoni hakukomei katika kujua. Inawezekana mwanadamu akawa anajua mambo mengi, lakini ikiwa maarifa yake hayaonekani katika tabia na maisha yake, bado hajafikia lengo kuu la elimu. Imam Sadiq (as), katika riwaya hii, ameweka “kutenda kwa elimu” pamoja na “kujifunza elimu.”

Maana yake ni kwamba elimu inapaswa kumbadilisha mwanadamu; kuboresha maadili yake, kurekebisha mwenendo wake, kuongeza uwajibikaji wake na kumkaribisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hiyo, inaweza kusemwa: Elimu ambayo haifikii hatua ya kutendwa bado haijatoa matunda yake.

Wanaotenda kwa Elimu; Wakubwa katika Ulimwengu wa Malakuti

Miongoni mwa sehemu nzuri zaidi za riwaya hii ni kauli «دُعِیَ فِی مَلَکُوتِ السَّماواتِ عَظیماً».

Mwanadamu anayejifunza elimu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, akaitendea kazi na kuwafundisha wengine kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hatambuliwi tu miongoni mwa watu; bali katika ulimwengu wa Malakuti wa mbingu hutajwa kwa heshima na ukubwa. Kauli hii inaonyesha kwamba thamani ya kweli ya mwanadamu si daima hupimwa kwa nafasi yake ya nje, umaarufu wake, idadi ya wanafunzi wake au kiwango cha kuonekana kwake. Inawezekana mwanadamu akawa hajulikani duniani, lakini akawa na nafasi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu; kwa sababu amejifunza elimu yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, amejenga maisha yake kwa msingi wa elimu hiyo, na amewanufaisha wengine kupitia elimu hiyo.

Na ni cheo gani kilicho juu zaidi kuliko Malaika kumuombea mwanadamu?

Katika mafundisho ya Kiislamu, watu wa elimu na wale wanaochukua hatua katika njia ya kufundisha na kuwaongoza wengine wamepewa nafasi maalumu. Katika riwaya, imeelezwa kuhusu kuomba msamaha, dua na kuwaombea kheri watu wa elimu kutoka kwa Malaika. Maana hii inatupatia picha nzuri sana kuhusu nafasi ya mtafuta elimu: mwanadamu anayechukua hatua katika njia ya elimu kwa nia ya Mwenyezi Mungu hatembei katika njia hii peke yake; bali ni njia ambayo katika ulimwengu wa ghaibu pia imepewa thamani na heshima.

Ni fahari gani iliyo kubwa zaidi kuliko juhudi za mwanadamu katika kujifunza, kufundisha na kutenda kupewa umuhimu na Malaika, na yeye kuombewa kheri na msamaha?

Kutoka kwa Mtafuta Elimu hadi “Mwalimu kwa Ajili ya Mwenyezi Mungu”

Bila shaka, hadithi ya Imam Sadiq (as) inatuweka mbele ya hatua nyingine pia: kufundisha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu.

Mtu ambaye haihifadhi elimu yake kwa ajili yake mwenyewe tu, bali anayoweka yale aliyojifunza kwa ajili ya wengine kwa nia ya Mwenyezi Mungu, hukamilisha mnyororo wa elimu.

Yeye:

Hujifunza kwa ajili ya Mwenyezi Mungu;

Hutenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu;

Na hufundisha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu.

Katika njia hii, elimu si tena mali binafsi tu; bali hugeuka kuwa sadaka yenye kuendelea katika njia ya kuwaongoza wanadamu.

Neno la Mwisho

Pengine miongoni mwa malipo mazuri zaidi ya kutafuta elimu ni mwanadamu kutambua kwamba juhudi zake hazikomei katika matokeo ya dunia pekee. Kila mara anapojifunza kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kila mara anapotumia maarifa aliyojifunza katika maisha yake, na kila mara anapomfikishia mwingine elimu kwa ajili ya kupata radhi ya Mwenyezi Mungu, kwa hakika anajenga nafasi yake mbele ya Mwenyezi Mungu.

Mtafuta elimu wa kweli si yule anayejua zaidi tu; bali ni yule ambaye elimu yake inamfanya awe mja zaidi wa Mwenyezi Mungu.

Na ni cheo kikubwa kiasi gani kwa mwanadamu ambaye duniani anatembea katika njia ya elimu na matendo, na katika ulimwengu wa Malakuti anatajwa kwa ukubwa.

Imeandikwa na: Fatemeh Pourabbas