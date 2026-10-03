Watu wa Mungu, Jinamizi la Maadui wa Mungu

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA: Wakati mwingine mwanadamu haitwi kiongozi kwa sababu tu ya nafasi aliyonayo katika muundo wa taasisi fulani; bali ni mwenendo wake, imani yake, subira yake na namna anavyokabiliana na changamoto ndivyo vinavyomfanya kuwa shakhsia wa kudumu katika historia. Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah, kwa wafuasi na waliokuwa pamoja naye, alikuwa na taswira hiyo ya kiongozi wa kidini na wa muqawama; shakhsia ambaye jina lake lilihusishwa na zaidi ya miaka ya uongozi wa Hezbollah ya Lebanon na matukio muhimu ya eneo la Mashariki ya Kati. Mwaka 1992, baada ya kuuawa kwa Shahidi Sayyid Abbas al-Musawi, alichaguliwa kuwa Katibu Mkuu wa Hezbollah na alibaki katika nafasi hiyo kwa zaidi ya miongo mitatu. Hata hivyo, jambo lililozingatiwa zaidi katika kuelezea shakhsia yake kuliko cheo cha kisiasa au cha kiutendaji ni mkusanyiko wa sifa zake za kimaadili na kibinafsi; sifa ambazo zimetajwa mara nyingi katika simulizi za watu waliokuwa karibu naye na uchambuzi unaohusu mtindo wake wa uongozi.

Kifo; Hakikuwa Mwisho wa Njia

Katika taswira inayotolewa kuhusu imani za Sayyid Hassan Nasrallah, kifo hakikuchukuliwa kuwa mwisho wa maisha; bali shahada ilionekana kuwa lango la kuelekea Akhera na aina ya juu kabisa ya kujitolea. Katika mfumo wake wa fikra, hakuona shahada kuwa mwisho tu; bali aliiona kuwa kilele cha kujitolea kwa mwanadamu katika njia ya itikadi na malengo yake. Kwa mtazamo huu, mtu anayetoa maisha yake kwa ajili ya wengine, hata kwa mtazamo wa watu walio nje ya mfumo wake wa kiitikadi, anastahiki kuheshimiwa; kwa sababu kutoa uhai kwa ajili ya watu na nchi ni dhana inayoweza kueleweka zaidi ya mipaka ya dini na utaifa. Mtazamo huu kuhusu shahada ndio ulioufanya “msimamo wa kusimama imara” kwake kuzidi kuwa kauli mbiu na kuwa sehemu ya mtindo wake wa maisha na uongozi.

Subira Iliyotokana na Nguvu

Miongoni mwa sifa zilizosisitizwa katika kuelezea maadili yake binafsi ilikuwa subira na uvumilivu, hususan katika kuwaelekea watu wake wa karibu na wale waliokuwa wakimzunguka. Katika simulizi hii, Sayyid Hassan Nasrallah anaelezwa kuwa ni mtu ambaye hakujibu mambo mengi kwa hasira, na alipuuza baadhi ya mienendo na tabia za watu; kwa sababu alijitolea kwa jambo kubwa zaidi: nchi, ubinadamu na heshima ya mwanadamu.

Utulivu wake katika kukabiliana na masuala ya ndani na nje ulikuwa sehemu ya taswira hiyo iliyojengwa kuhusu shakhsia yake. Ripoti mbalimbali pia zimesisitiza mtindo wake wa hotuba uliokuwa mtulivu, wenye hadhi na wakati huo huo wenye ushawishi. Kwa mwanadamu wa aina hiyo, haikupaswa kila tukio kuchukua nguvu na umakini wake. Hasira, kama ilipaswa kujitokeza mahali fulani, ilipaswa kutumika katika kuhudumia lengo kubwa zaidi, wala isiwe yenyewe kikwazo katika kufanya maamuzi.

Mtu Aliyeongoza kwa Maneno

Miongoni mwa sifa zilizojitokeza zaidi za Sayyid Hassan Nasrallah ilikuwa uwezo wake wa kujieleza na ushawishi wa maneno yake. Hotuba zake hazikuwa mkusanyiko wa sentensi za kisiasa pekee. Katika maelezo kuhusu mtindo wake wa kuhutubia, imeelezwa kwamba alitumia lugha ya kila siku ya watu na kuchanganya dhana za kisiasa na vipengele vya kidini na kihisia; jambo lililosaidia kujenga uhusiano mpana wa kihisia na wasikilizaji wake.

Katika makala hii, pia imetajwa tathmini ya mwanasaikolojia wa kijamii wa Lebanon kuhusu hotuba yake ya mwaka 2000; ambapo kuwaelekea wapiganaji wa muqawama kwa maneno kama “navibusu mikono yenu” hakukutafsiriwa kama kiongozi kujitenga na wapiganaji wake, bali kama aina ya kuwashukuru na kuwaheshimu.

Nguvu ya maneno ya aina hiyo ilikuwa katika kumfanya msikilizaji ahisi kwamba anaonekana; kwamba juhudi zake zina thamani na kwamba heshima yake inazingatiwa.

Mamlaka Isiyo na Ukatili katika Uso Wake

Katika maelezo yaliyotolewa na mwanasaikolojia kuhusu uso wa Sayyid Hassan Nasrallah, tofauti na taswira ya kawaida ya kamanda wa kijeshi, uso wake haukuelezwa kuwa wa ukali; bali ulielezwa kuwa na usafi wa kitoto, utulivu na kufanana kwake na “mmoja kama sisi sote.”

Tofauti hii ni miongoni mwa sehemu zinazovutia zaidi za taswira iliyojengwa kuhusu shakhsia yake: mwanadamu aliyekuwa katika nafasi ya uongozi wa taasisi yenye silaha, lakini katika mahusiano yake binafsi na kijamii, kwa mujibu wa simulizi hizi, alijitahidi kubaki mtu rahisi, mwenye ukaribu na watu na anayeshirikiana nao kwa urahisi. Ripoti huru pia zimeeleza taswira hii yake; miongoni mwao ni maelezo kuhusu unyenyekevu wa maisha yake na matumizi ya lugha ya mazungumzo katika hotuba zake.

Ukweli, Unyenyekevu na Kutimiza Ahadi

Ukweli umetajwa kuwa miongoni mwa nguzo za shakhsia ya kimaadili ya Sayyid Hassan; ukweli uliokuwa sambamba na kutimiza ahadi, unyenyekevu, subira na utulivu. Uongozi, kwa mtazamo wa wafuasi wake, hujenga imani pale ambapo pengo kati ya maneno na matendo linapopungua. Katika simulizi iliyotolewa, Sayyid Hassan anaelezwa kuwa mtu aliyeyaona mawaidha na ahadi kama wajibu kwake, na alijitahidi kuhakikisha kwamba hakuna pengo kati ya alichokisema na alichokifanya.

Taswira hii yake pia inahusishwa na maelezo yaliyochapishwa kuhusu uwezo wake wa kuwasiliana na ushawishi wa hotuba zake; kiasi kwamba vyanzo mbalimbali vimemtaja kuwa mzungumzaji mwenye mvuto na shakhsia mwenye ushawishi mkubwa ndani ya Hezbollah na zaidi ya hapo.

Uwazi na Nidhamu

Kujiepusha na ufisadi na kuficha mambo, kuwa wazi katika kazi, kuwa na nidhamu na kuheshimu sheria pia vimetajwa kuwa miongoni mwa sifa zinazohusishwa naye. Sifa hizi, zinapowekwa katika mfumo wa taasisi, zinaweza pia kuathiri namna taasisi hiyo inavyoendeshwa.

Kiongozi Hakuwa kwa Ajili ya Wapiganaji Wake Pekee

Kuzingatia watu na kuwatetea mbele ya ukaliaji wa mabavu ni jambo lililokuwa na nafasi kuu katika kauli na mtazamo wa Hezbollah. Mwaka 2000, baada ya kumalizika kwa ukaliaji wa kusini mwa Lebanon na Israel, hotuba ya Nasrallah mjini Bint Jbeil ikawa miongoni mwa matukio muhimu katika simulizi ya Hezbollah kuhusu kipindi hicho.

Hata hivyo, kuhusu utendaji wa Hezbollah na nafasi ya Nasrallah katika matukio ya Lebanon na eneo la Mashariki ya Kati, kuna simulizi tofauti kabisa. Wafuasi wake walimwona kuwa kiongozi wa muqawama na mtetezi wa Lebanon, wakati wapinzani wake walikosoa kwa kiasi kikubwa utendaji wa Hezbollah na nafasi yake katika siasa na migogoro ya eneo hilo. Vyanzo vya habari pia vimerekodi tofauti hii.

Lakini katika simulizi ya kimaadili, mkazo umewekwa kwenye “kujitoa kwa ajili ya watu”; kwamba uwajibikaji haupaswi kuwa chombo cha kujipatia upendeleo kutoka kwa watu, bali unapaswa kumaanisha kukubali kuwajibika mbele yao.

Kuwasikiliza Wengine; Hata Wakati Hawakubaliani Naye

Uongozi si kuzungumza pekee; kusikiliza pia ni sehemu yake. Kukubali mitazamo ya wengine na kuweka mazingira ya vipaji vya wanachama kustawi ni miongoni mwa sifa nyingine zilizohusishwa na Sayyid Hassan.

Kwa mujibu wa simulizi hii, aliamini kwamba kila mwanadamu ana kipaji na uwezo wa kipekee, na kwamba taasisi inaweza kukua pale ambapo wanachama wake wanapewa fursa ya kuonyesha uwezo wao. Mtazamo huu ulionekana pia katika kuzingatia kwake elimu, kutumia teknolojia za kisasa na kufanya marekebisho na uhuishaji wa safu za viongozi na watendaji.

Sambamba na mtazamo huu wa kiutendaji, uhusiano wake na wanachama ulielezwa kuwa “wa kindugu”; si uhusiano wa kiutawala pekee kati ya kiongozi na watu walio chini yake.

Vijana; Sio Nguvu ya Baadaye Pekee, Bali Rasilimali ya Leo

Kuwazingatia vijana pia kulikuwa sehemu muhimu ya taswira hii. Katika simulizi lililonukuliwa kutoka kwa mkuu wa mahusiano ya umma wa Hezbollah, mikutano ya Sayyid Hassan na vijana haikuwa tu mikutano rasmi kati ya kiongozi na wanachama wa taasisi.

Vijana walizungumza kuhusu mahitaji na matakwa yao, naye alijitahidi kutafuta njia ya kuyatatua. Uchangamfu, uwezo wa kuwasiliana, kutokuwa mwepesi wa kukasirika na kujiepusha na miitikio ya haraka pia vimetajwa katika simulizi hii kuwa miongoni mwa sifa zake.

Kwa upande mwingine, uwezo wa kushawishi na kufanya mazungumzo pia umetajwa kuwa miongoni mwa sifa zake; yaani kujitahidi kubadilisha mtazamo wa msikilizaji kupitia mazungumzo na hoja, badala ya kulazimisha kwa kutumia nafasi na cheo.

Kiongozi Pamoja na Wapiganaji

Pengine miongoni mwa sehemu zenye hisia zaidi katika maisha ya Sayyid ilikuwa uhusiano wake na wapiganaji. Hakuwa mtu aliyekuwa akizungumza kuhusu uwanja wa mapambano akiwa nyuma ya jukwaa pekee; shauku yake ya kuwa pamoja na wapiganaji na kuishi kwa ukaribu nao imetajwa kuwa sehemu ya shakhsia yake ya kijamii.

Hata imetajwa kuhusu uwepo wake wa siri katika mistari ya mbele ya mapambano katika miaka ya 1985 na 1986; uwepo ambao kwa mujibu wa simulizi hii ulifanyika bila kuwajulisha makamanda wa uwanja wa mapambano.

Taswira hii inabeba ujumbe mmoja ulio wazi: Umbali kati ya kamanda na wapiganaji wake haupaswi kuwa mkubwa kiasi kwamba mmoja abaki akitoa amri pekee na mwingine abaki akibeba gharama pekee.

Mvuto wa Kiongozi; Mchanganyiko wa Imani, Maneno na Matendo

Mvuto wa kiongozi (karisma) hauwezi kuhusishwa tu na uso au sauti ya mwanadamu. Karisma hujengeka pale ambapo kuna aina fulani ya uwiano kati ya imani, mwenendo, maneno na mtindo wa maisha.

Katika maelezo yaliyochapishwa kuhusu Sayyid Hassan Nasrallah, pia umeangaziwa mchanganyiko wa ufasaha wa kuzungumza, unyenyekevu, kutumia lugha ya watu, taswira ya kiongozi wa kidini na uwezo wa kujenga uhusiano wa kihisia na wasikilizaji.

Kwa wafuasi wake, mchanganyiko huu ndio uliomfanya kuwa shakhsia aliyezidi mipaka ya cheo cha kisiasa; shakhsia ambaye kwao maneno yake yalikuwa sehemu ya utambulisho na simulizi ya muqawama.

Mwisho wa Maisha; Mwendelezo wa Simulizi

Sayyid Hassan Nasrallah aliuawa tarehe 27 Septemba 2024 katika shambulio la anga la Israel dhidi ya Beirut; Hezbollah pia siku iliyofuata ilithibitisha kuuawa kwa Katibu Mkuu wake.

Kwa wale waliomwona kuwa “Sayyid wa Muqawama,” walitafsiri mwisho huu katika muktadha wa imani ileile ambayo kwa miaka mingi alikuwa akizungumzia kuhusu shahada na kujitolea.

Hata hivyo, bila kujali tofauti kubwa za mitazamo kuhusu utendaji wake wa kisiasa na kijeshi, jambo moja kuhusu nafasi ya kihistoria ya Sayyid Hassan Nasrallah linaonekana: Kwa zaidi ya miongo mitatu alikuwa miongoni mwa shakhsia wakuu wa Hezbollah na miongoni mwa watu waliokuwa na ushawishi mkubwa na waliozua mijadala katika siasa za Mashariki ya Kati.

Na pengine siri ya kudumu kwa taswira yake miongoni mwa wafuasi wake inapaswa kutafutwa katika mchanganyiko uleule unaorudiwa mara kadhaa katika simulizi hii: imani moyoni, utulivu katika mwenendo, uwazi katika maneno, unyenyekevu mbele ya watu, uaminifu kwa ahadi, na utayari wa kubeba gharama ya yale aliyoyaamini.

Waja wa Mungu, kabla ya kuwaogopesha maadui wa Mungu, wamejinasua wenyewe kutoka katika hofu ya dunia; na hapo ndipo kifo hakibaki tena kuwa mwisho wa njia kwao, bali huwa ahadi ya kukutana.

Imeandikwa na: Fatemeh Pourabbas; mwanaharakati wa kitamaduni