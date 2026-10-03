Nyumba, Ni Anga Ndogo; Mwanamke, Ni Hewa ya Kupumua ya Familia

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kiini cha msingi cha ustaarabu katika mfumo wa fikra wa Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi, familia si taasisi ya kijamii tu miongoni mwa taasisi nyingine; bali ni “seli kuu ya jamii” [1] na kiungo cha msingi katika mradi wa kujenga ustaarabu mpya wa Kiislamu. Kwa mtazamo huu, afya au madhara yanayoikumba familia huathiri moja kwa moja mustakabali wa taifa; kwa sababu maendeleo ya kweli, zaidi ya takwimu na viashiria vya kiuchumi, hujengwa katika undani wa maisha ya kila siku na katika mahusiano ya kibinadamu [2].

Mwanamke; Hewa Inayoiweka Nyumba Hai

Huenda taswira ya kina zaidi ambayo Kiongozi Shahidi ameichora kuhusu mwanamke ndani ya familia ni kauli ya “Rayhana”. Akitumia hadithi isemayo: «المرأة ریحانة ولیست بقهرمانة» (Mwanamke ni ua lenye harufu nzuri, wala si mtumishi), anasema: “Mwanamke ni hewa inayojaza anga ya familia; kama vile mnavyopumua katika anga, ikiwa hakuna hewa, kupumua hakuwezekani. Mwanamke wa familia ni kama pumzi katika anga hii.” [3]

Jambo la busara katika kauli hii linapatikana katika tafsiri ya neno “Qahramanah”. Kiongozi Shahidi anaonya kwamba “qahraman” katika lugha ya Kiarabu maana yake ni mtendaji na mtumishi, si shujaa; yaani mwanamke ni msimamizi wa nyumba, si mtumishi wake. Nyumba huendeshwa kwa usimamizi wa mwanamke, si kwa kazi anayolazimishwa kuifanya. Anahesabu “kuepuka kumlazimisha mwanamke kufanya kazi za nyumbani”, “msaada wa mume katika changamoto zinazotokana na kupata watoto” na “kuacha njia wazi kwa ajili ya maendeleo ya kielimu na kikazi” kuwa miongoni mwa haki za msingi za wanawake [4].

Upendo; Haki Kubwa Kuliko Mkate

Kiongozi Shahidi anasema kwa uwazi: “Ndani ya nyumba, haki muhimu zaidi ambayo mwanamke wa nyumba anayo ni upendo. Hitaji lake muhimu zaidi na haki yake muhimu zaidi ni upendo.” [5] Akitumia dalili kutoka katika riwaya, anasisitiza kwamba wanaume wanapaswa kueleza mapenzi yao kwa maneno na kuyaonesha. Haki nyingine kubwa ni “kutokuwepo kwa ukatili”; wakati ambapo utamaduni wa Magharibi ulioharibika umejaa visa vya ukatili wa wanaume dhidi ya wanawake [6].

Qur’ani; Aya Tatu, Nguzo Tatu

Qur’ani Tukufu inaieleza familia si kama mkataba mkavu wa kijamii, bali kama kifungo cha kiroho na kitakatifu. Aya tatu zifuatazo zinaainisha nguzo kuu za jengo hili [7]:

Aya ya Kwanza — Utulivu na Mawaddah:

«وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ»

“Na miongoni mwa ishara Zake ni kwamba amewaumbia wake kutoka miongoni mwenu ili mpate utulivu kwao, na akaweka baina yenu mapenzi na rehema. Hakika katika hayo kuna ishara kwa watu wanaotafakari.” [8]

Aya ya Pili — Kuwa Vazi la Kila Mmoja:

«هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ»

“Wao ni vazi kwenu, na ninyi ni vazi kwao.” [9]

Aya hii inaeleza uhusiano wa mume na mke kuwa ni uhusiano ambao kila mmoja ni kinga, hifadhi ya heshima na chanzo cha utulivu kwa mwenzake; si uhusiano wa kutawaliwa na kutawala.

Aya ya Tatu — Ulezi Wenye Kuwajibika:

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَیٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»

“Wanaume ni wasimamizi na wahudumu wa wanawake, kwa sababu ya fadhila ambazo Mwenyezi Mungu amewapa baadhi yao juu ya wengine, na kwa sababu ya matumizi wanayoyatoa katika mali zao kwa ajili ya wanawake.” [10]

Qiwamah katika aya hii ni jukumu la kuhakikisha usalama, ustawi na uungaji mkono wa kihisia, wala si ruhusa ya kutawala kwa mabavu.

Mtazamo wa Tatu; Si wa Mashariki Wala wa Magharibi

Kiongozi Shahidi, kwa kuwasilisha “mtazamo wa tatu wa mwanamke Mwislamu” [11], amechora njia ya kati na ya kipekee: si mtazamo wa Mashariki unaomsukuma mwanamke pembeni, wala si mtazamo wa Magharibi unaombadilisha kuwa chombo cha kingono na kiuchumi.

Katika mtazamo huu, mwanamke anaweza kwa wakati mmoja kuwa mke, mama, mwanazuoni, mshiriki wa shughuli za kijamii na kiuchumi; bila heshima yake na nafasi yake ya msingi ndani ya familia kuathiriwa. Kwa mtazamo wa Uislamu, uwanja wa shughuli za kielimu, kiuchumi na kisiasa uko wazi kabisa kwa wanawake, na hakuna mtu mwenye haki ya kumzuia mwanamke kushiriki katika nyanja hizi kwa kisingizio cha dini [12].

Kwa mujibu wa fikra za Kiongozi Shahidi, familia si “mradi” unaofafanuliwa sambamba na miradi mingine ya ustaarabu; bali ndiyo sehemu ya kuanzia na msingi wa miradi yote ya ustaarabu. Mwanamke katika mfumo huu si mfanyakazi wa nyumbani, si chombo cha uzalishaji, wala si kiumbe aliye pembezoni; bali ni hewa ya kupumua, msimamizi wa nyumba na mhimili wa utulivu.

Iwapo nguzo hizi — mawaddah, upendo, heshima na uadilifu — zitasimama imara ndani ya nyumba, jamii nayo itasimama juu ya msingi huo huo.

Marejeo:

[1] Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi, hotuba katika mkutano na makundi mbalimbali ya wanawake, 14/10/1401.

[2] Shahra News, “Uchambuzi wa Urithi wa Kifikra wa Kiongozi Shahidi Kuhusu Familia na Nafasi ya Mwanamke”, 15 Tir 1405.

[3] Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi, hotuba katika mkutano na maelfu ya wanawake na wasichana, 12/09/1404, sehemu ya “Rayhana”.

[4] Shirika la Habari la Mizan, “Kuelewa Rayhana kwa Lugha ya Kiongozi Shahidi; Mwanamke, Hewa ya Kupumua ya Familia”, 6 Tir 1405.

[5] Khabar Online, “Umama na Uke; Jukumu Nyeti na Lenye Kujenga Mustakabali katika Familia”, 16 Shahrivar 1405.

[6] Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi, hotuba katika mkutano na maelfu ya wanawake na wasichana, 12/09/1404, sehemu ya “Rayhana”.

[7] Nahzat, “Aya 10 Zilizochaguliwa za Qur’ani Kuhusu Mahusiano Salama ya Kifamilia”, 1403.

[8] Surah Ar-Rum, Aya ya 21.

[9] Surah Al-Baqarah, Aya ya 187.

[10] Surah An-Nisaa, Aya ya 34.

[11] Shahrara News, “Mtazamo wa Tatu wa Mwanamke Mwislamu; Jibu kwa Vita vya Kistaarabu”, 4 Azar 1404.

[12] Shirika la Habari la Mizan, “Kuelewa Rayhana kwa Lugha ya Kiongozi Shahidi; Mwanamke, Hewa ya Kupumua ya Familia”, 6 Tir 1405.

Firoozeh Deldari

(Mtafiti, mwanaharakati wa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii)