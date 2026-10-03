Mahari; Ni Haki ya Mwanamke, Si Eneo la Serikali Kuingilia

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA:** Mahari katika mfumo wa kisheria na kimaadili wa Uislamu si namba tu iliyoandikwa katika hati ya ndoa; bali ni haki ya kifedha ya mwanamke na sehemu ya wajibu wa mwanamume katika mkataba wa ndoa. Qur’ani Tukufu imeitaja mahari kwa maneno kama “Saduqaat” na “Nihlah”, na kuichukulia kuwa ni mali inayotolewa kwa ridhaa na kwa kutambua kwamba ni haki ya mwanamke.

Kwa msingi huo, mjadala kuhusu mahari unapaswa kugawanywa katika masuala mawili tofauti: Kwanza, je, kurahisisha na kuweka mahari kuwa ndogo ni jambo linalopendelewa katika Uislamu? Na pili, ikiwa mwanamke na mwanamume wamekubaliana juu ya mahari kubwa zaidi, je, baada ya kufunga ndoa inaweza kupuuzwa au kupunguzwa?

Mafundisho ya Kiislamu kuhusu maswali haya mawili, ingawa yanahusiana, si sawa.

Mahari Kuwa Ndogo; Ni Ushauri wa Kimaadili na Kidini

Katika riwaya za Kiislamu, mahari ndogo imependekezwa. Mtume Mtukufu wa Uislamu (saw) amesema:

«مِنْ بَرَکَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا»

“Miongoni mwa alama za baraka za mwanamke ni kuwa gharama na mahitaji yake ya maisha ni mepesi.” Ambayo pia inahusisha matumizi ya kila siku ya maisha.

Vilevile, katika riwaya nyingine imepokewa:

«أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِی... أَقَلُّهُنَّ مَهْراً»

“Wanawake bora zaidi katika umma wangu ni wale ambao mahari zao ni ndogo.”

Imam Ali (as) pia amesema:

«لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ فَتَکونَ عَدَاوَةً»

“Msipitishe kiasi katika mahari ya wanawake, kwani hilo linaweza kuwa sababu ya uadui.”

Riwaya hizi zinaonesha kwamba kuweka mahari kuwa ndogo ni mwenendo unaopendelewa na unaoshauriwa; kwa sababu falsafa ya ndoa kwa mtazamo wa Uislamu si biashara ya kiuchumi wala mashindano ya kuweka namba kubwa. Kadiri vikwazo vya kiuchumi vya ndoa vinavyopungua, ndivyo uanzishwaji wa familia unavyokuwa rahisi.

Hata hivyo, jambo muhimu halipaswi kusahaulika: ushauri wa “kuwa na mahari ndogo” ni tofauti kabisa na “kuifanya mahari kubwa kuwa batili”.

Mahari Kubwa; Huenda Isipendeze, Lakini Ni Haki ya Mwanamke

Katika fiqhi ya Kiislamu, hakuna kiwango cha juu maalumu kilichowekwa kwa ajili ya mahari. Mwanamke na mwanamume wanaweza, kwa ridhaa yao wenyewe, kukubaliana juu ya kiasi maalumu cha mali.

Qur’ani Tukufu katika Aya ya 20 ya Surah An-Nisaa, hata imetumia neno “Qintaar” (قِنطار):

«وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئًا»

“Na ikiwa mnataka kumwacha mke mmoja na kumwoa mwingine, na mmoja wao mlimpa mali nyingi, basi msichukue chochote katika mali hiyo.”

Aya hii inabainisha jambo muhimu sana: hata ikiwa mahari ya mwanamke ni kubwa sana, baada ya kutimia kwa mkataba huo, mwanamume hawezi kumshinikiza mwanamke ili arudishe mahari hiyo.

Kwa hiyo, ni lazima kutofautisha kati ya kauli hizi mbili:

“Mahari ndogo ni bora na inapendelewa”

na

“Mahari kubwa haina uhalali.”

Hizi si kauli moja.

Huenda mtu akakiuka ushauri wa kimaadili wa Uislamu kwa kuweka mahari kubwa; lakini kuwa kwa mahari ni kubwa, pekee yake, hakumaanishi kwamba mwanamke ana dhambi au kwamba haki yake imebatilika.

Kisa cha Umar na Somo Muhimu Kuhusu Umiliki wa Mahari

Katika baadhi ya vyanzo vya tafsiri vya Ahlus-Sunna, kinasimuliwa kisa kuhusu Umar bin Khattab alipinga kuongezeka kwa mahari. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, alipokuwa msikitini akikosoa ongezeko la mahari na akikusudia kuweka kiwango cha juu cha mahari, mwanamke mmoja alitumia Aya ya 20 ya Surah An-Nisaa kama hoja na kusema: ikiwa Qur’ani imeruhusu mwanamke kupewa mali nyingi kama mahari, basi inawezekanaje sehemu yake ichukuliwe kutoka kwake?

Baada ya hapo, Umar alirejea kutoka katika kauli yake.

Bila kujadili maelezo ya kihistoria ya taarifa hii, jambo muhimu katika mjadala wetu liko wazi: mali inapokuwa imetolewa kwa mwanamke kama mahari kupitia ndoa sahihi, haiwezi kunyang’anywa kutoka kwake bila ridhaa yake.

Jambo hili linaweka mpaka muhimu kati ya “ushauri wa kuwa na mahari ndogo” na “kuingilia haki ya kifedha ya mwanamke”.

Mwanamume Ambaye Tangu Mwanzo Hana Nia ya Kulipa Mahari

Kwa upande mwingine, Uislamu umechukua msimamo mkali kuhusu mwanamume ambaye wakati wa kufunga ndoa hana nia ya kweli ya kulipa mahari.

Katika riwaya kutoka kwa Imam Sadiq (as), kuhusu mwanamume anayemuoa mwanamke huku tangu mwanzo akiwa na nia moyoni kwamba hatamlipa mahari yake, kuna kauli nzito sana:

«فَهُوَ زِنًی»

“Basi hiyo ni zinaa.”

Na katika riwaya nyingine kutoka kwa Mtume (saw) pia imepokewa kwamba mtu anayefunga ndoa akiwa na nia ya kutolipa mahari, anapofariki dunia hufa akiwa katika hali ya dhambi.

Ujumbe wa riwaya hizi uko wazi: mahari haipaswi kuwa chombo cha kumdanganya mwanamke.

Ikiwa mwanamume anakubali mahari wakati wa kufunga ndoa, kukubali huko kunapaswa kuwa kwa nia ya kweli. Haiwezekani wakati wa ndoa kukubali kiasi kikubwa na tangu mwanzo kuwa na azma ya kutokilipa kamwe. Kama ile kauli maarufu isemavyo: “Nani amewahi kutoa na nani amewahi kuchukua?”

Mahari ni ahadi halisi, si namba ya mapambo kwa ajili ya kuandikwa katika hati ya ndoa.

Basi Serikali Ina Nafasi Gani?

Hapa kuna haja ya kutofautisha kati ya “kuweka sera za kurahisisha ndoa” na “kuingilia haki ya kifedha ya watu.”

Kwa mtazamo wa kidini pia, ni bora badala ya kujenga dhana potofu kwamba “mahari kubwa ni sawa na dhambi”, utamaduni wa jamii uelekezwe katika kuelewa kwamba kuweka mahari kuwa ndogo ni fadhila, lakini ukubwa wa mahari, pekee yake, hauiondoi haki ya mwanamke.

Mwanamke na mwanamume wanaweza, kwa uelewa, busara na kuzingatia hali halisi ya maisha, kuweka mahari ambayo isiwe chombo cha kumshinikiza mwanamume wala isiwe haki ya kinadharia ambayo mwanamume tangu mwanzo hana nia ya kuitekeleza.

Hatimaye, mahari ni mkataba halisi, na ahadi ambayo mwanamume ameikubali kwa ridhaa yake inapaswa kuheshimiwa.

Uislamu haujengi familia kwa ugumu; lakini pia katika kulinda haki za mwanamke unachukua msimamo wa dhati.

Kwa hiyo, ikiwa utamaduni wa mahari unapaswa kurekebishwa, njia yake si serikali kuwaamulia mwanamke na mwanamume kiasi gani “wanapaswa” kuweka kuwa mahari; bali njia sahihi ni kurejea katika mantiki hiyo hiyo ya Kiislamu:

Wekeni mahari kuwa ndogo, lakini msidharau haki ya mwanamke.

Mwanamke na mwanamume, mwanzoni mwa maisha yao, wakubaliane kwa ridhaa na uelewa; na baada ya makubaliano hayo, wote wawili watekeleze ahadi zao. Serikali nayo, badala ya kuingilia haki hii binafsi, itengeneze mazingira yatakayowawezesha vijana kuingia katika maisha ya ndoa kwa utulivu na usalama bila kuhitaji mahari kubwa au mikataba yenye ugumu.

Hapo ndipo inapoungana kati ya “ushauri wa mahari iliyorahisishwa” na “kulinda haki ya uhakika ya mwanamke.”

Serikali inaweza kupunguza gharama za ndoa kupitia sera, kujenga uelewa katika jamii, kuzihimiza familia kurahisisha mambo, kuweka mazingira ya ndoa rahisi, kukosoa mahari zisizo halisi na kutoa tahadhari kuhusu madhara ya kiuchumi ya mahari kubwa kupita kiasi.

Lakini jambo hili ni tofauti na serikali au viongozi wa serikali kutaka, baada ya mwanamke na mwanamume kukubaliana, kupunguza kwa matakwa yao haki ya kifedha ya mwanamke au kuondoa sehemu yake kutoka katika umiliki wake.

Mahari, baada ya kuwekwa kama ahadi halali katika mkataba wa ndoa, ni mali ya mwanamke. Kama vile mwanamke hapaswi, bila sababu na kwa lengo la kuongeza tu kiasi cha mahari, kugeuza maisha ya ndoa kuwa biashara ya kiuchumi, vivyo hivyo mamlaka haipaswi kuingilia umiliki binafsi wa watu kwa dhana kwamba “mahari ni kubwa, kwa hiyo lazima ipunguzwe.”

Njia ya kurekebisha suala la mahari si kubadilisha mmiliki wake; bali ni kurekebisha utamaduni wa kuamua mahari.

Ikiwa jamii imefikia hitimisho kwamba mahari kubwa kupita kiasi zinaathiri ndoa, suluhisho lake ni elimu, kujenga uelewa na kurahisisha mazingira ya ndoa, si kuiondoa haki ya mwanamke.

Mahari ya Sunna; Je, Ni Namba Moja kwa Historia Yote?

Katika muktadha huu, suala la “Mahr al-Sunnah” pia lina umuhimu.

Mahr al-Sunnah katika vyanzo vya riwaya ina kiasi maalumu, na katika utamaduni wa Kiislamu humaanisha mahari ambayo Mtume Mtukufu (saw) aliwawekea wake zake na binti yake mtukufu, Hazrat Fatimah al-Zahra (sa). Kiasi chake kinachojulikana ni dirham mia tano (500).

Hata hivyo, kurudia tu leo namba hiyo ya kihistoria ya “dirham 500” bila kuzingatia thamani yake ya kiuchumi wakati huo, si lazima kumaanishe kuhifadhi falsafa ya Mahr al-Sunnah.

Katika kila kipindi cha historia, thamani ya fedha, bei ya fedha ya madini (silver) na dhahabu, uwezo wa kununua na hali ya kiuchumi ya jamii hubadilika. Kwa hiyo, ikiwa lengo ni kuelewa thamani ya kiuchumi ya Mahr al-Sunnah katika zama za sasa, inapaswa kuzingatiwa thamani yake ya kiuchumi kulingana na hali ya sasa, badala ya kurudia tu namba ya kihistoria bila kuzingatia thamani yake halisi.

Kwa maana nyingine, suala la Mahr al-Sunnah halipaswi kubadilishwa kuwa namba kavu isiyohusiana na uchumi wa zama husika. Kinachozingatiwa ni kipimo na thamani yake wakati ilipowekwa, kisha kulinganisha thamani hiyo na hali ya kiuchumi ya zama hizi.

Kwa hiyo, ikiwa mtu anataka kuifanya Mahr al-Sunnah kuwa msingi katika zama zake, kuchunguza thamani ya fedha ya madini (silver) na uwezo wake wa kununua wakati wa Mtume (saw), kisha kuilinganisha na hali ya kiuchumi ya leo, kunaweza kuwa njia sahihi zaidi ya kupata thamani inayolingana.

Mahr al-Sunnah haipaswi kuchanganywa na namba ya kawaida tu; suala ni thamani na kipimo chake.

Kisa cha Hazrat Musa (as); Mahari Ambayo Haikuwa Namba Tu

Wakati mwingine, ili kuthibitisha kwamba Uislamu unapinga mahari kubwa, hutolewa hoja ya kisa cha Hazrat Musa (as) na Hazrat Shu’ayb (as); ambapo Hazrat Musa (as) alikubali kufanya kazi kwa miaka kadhaa kwa ajili ya Hazrat Shu’ayb (as).

Lakini tukio hili pia linahitaji kuangaliwa kwa mtazamo wa kina zaidi.

Katika Aya ya 27 ya Surah Al-Qasas, Hazrat Shu’ayb (as), baada ya kutoa pendekezo la ndoa, anasema:

«وَمَا أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْکَ»

“Sitaki kukuwekea jambo la kukusumbua.”

Kwa hiyo, haiwezi kuchukuliwa hadithi hii tu kama mfano wa “kuifanya mahari kuwa kubwa” au kumlazimisha mtu ahadi yenye kumlemea. Katika kisa hiki, ndoa, maisha, kazi, kujipatia riziki na ushirikiano wa Hazrat Musa (as) na familia ya Shu’ayb (as) vimeunganishwa katika mfumo mmoja.

Somo muhimu la tukio hili linaweza kuwa hili: mahari haipaswi kuwa chombo cha ugumu na shinikizo; bali inapaswa kuwa ndani ya mfumo wa uadilifu, ridhaa na maslahi ya maisha ya ndoa.

Suala Kuu Si Mahari; Bali Ni Mtazamo Wetu Kuhusu Mahari

Tatizo huanza pale mahari inapogeuzwa kutoka kuwa haki ya kifedha na ishara ya wajibu, na kuwa chombo cha mashindano, kushindana na wengine, kulipiza kisasi katika siku zijazo au kipimo cha thamani ya mwanamke.

Kama vile mahari ya sarafu 100 au 500 za dhahabu si lazima iwe na maana kwamba mwanamke huyo ana thamani kubwa zaidi, vivyo hivyo mahari ndogo haimaanishi kwamba hana thamani.

Uislamu haupimi thamani ya mwanamke kwa idadi ya sarafu.

Kwa upande mwingine, ikiwa mwanamke amekubali kwa ridhaa yake, katika mkataba sahihi wa ndoa, mahari fulani, haiwezekani baadaye kupuuza haki yake hiyo kwa sababu tu mahari ni kubwa.

Mahari ndogo ni ushauri wa kimaadili na njia ya kurahisisha ndoa; lakini mahari kubwa, mradi imewekwa ndani ya mfumo wa Sharia na kwa ridhaa ya pande zote mbili, ni haki ya kifedha ya mwanamke.

Kauli hizi mbili hazipingani.

Serikali Inapaswa Kurahisisha Ndoa, Si Kudharau Haki ya Mwanamke

Ikiwa lengo la watunga sera ni kupunguza umri wa kuoa na kuolewa na kurahisisha uanzishwaji wa familia, wanapaswa kushughulikia mizizi halisi ya tatizo: gharama za nyumba, ajira, kipato cha vijana, gharama za sherehe za ndoa, mfumuko wa bei na ukosefu wa usalama wa kiuchumi.

Haiwezekani kuhusisha matatizo yote ya ndoa na mahari, kisha katika kuyatatua, badala ya kurekebisha mazingira ya kiuchumi, kulenga haki ya kifedha ya mwanamke.

Mwandishi: Fatemeh Pourabbas