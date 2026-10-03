Kwa Nini Mwanamume Asione Aibu Kusema: “Kila Nilicho nacho, Nimekipata Kupitia Mke Wangu”?

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA: Katika tamaduni nyingi na hata katika baadhi ya mitazamo iliyozoeleka katika jamii, wakati mwingine mwanamume anayekiri kwamba mafanikio yake yanatokana na msaada wa mke wake huona aibu kusema ukweli huo. Kana kwamba kukiri nafasi ya mke katika mafanikio ya mwanamume kunapunguza heshima na hadhi yake; kana kwamba mwanamume anapaswa daima kuwa shujaa wa pekee wa simulizi ya maisha yake, na ikiwa mwanamke amekuwa na nafasi katika njia yake ya mafanikio, basi ni bora nafasi hiyo ifichwe.

Lakini tukitaka kulitazama suala hili kwa mtazamo wa Uislamu na mwenendo wa Ahlul-Bayt (as), dhana hii si kwamba haina ulazima tu, bali pia haiendani na roho ya shukrani na maadili ya Kiislamu.

Uislamu haumhimizi mwanamume kuyakanusha juhudi za mke wake. Kinyume chake, katika historia ya Uislamu, miongoni mwa mifano angavu zaidi ya ushirikiano wa mwanamke katika mafanikio na utume wa mwanamume ni maisha ya Mtume Mtukufu (saww) na Hazrat Khadija (sa); mwanamke ambaye hakuwa mke wa Mtume tu, bali alitumia utajiri wake, heshima yake, utulivu wake na uwezo wake wote katika kumuunga mkono Mtume wa Mwenyezi Mungu (saww) na Uislamu.

Iwapo Mtume Mtukufu (saw) angezungumza kuhusu nafasi ya Hazrat Khadija (sa), je, kuna chochote kingepungua katika utukufu wake? Kamwe.

Bali, ukuu wa Mtume (saw) ulikuwa katika kutambua haki ya mke wake, kutosahau mapenzi na kujitolea kwake, na kutokuwa na haya ya kutaja fadhila zake.

Hazrat Khadija (sa); Mwanamke Ambaye Hakuiweka Mali Yake Kwa Ajili Yake Mwenyewe

Kabla ya kuolewa na Mtume Mtukufu (saw), Hazrat Khadija (sa) alikuwa mwanamke tajiri na miongoni mwa wafanyabiashara mashuhuri wa Makka. Katika vyanzo vya kihistoria, utajiri mkubwa umeelezwa kuwa wake, na imezungumzwa kuhusu akili na uwezo wake katika biashara.

Angeweza kuuweka utajiri wake kwa ajili ya starehe yake binafsi; angeweza, kama matajiri wengi, kutumia maisha yake yote kuongeza mali yake; lakini baada ya kuolewa na Mtume (saww), mtazamo wake kuhusu utajiri ulibadilika.

Kwa mujibu wa taarifa za kihistoria, Hazrat Khadija (sa) aliweka mali yake chini ya matumizi ya Mtume (saww), na Mtume (saw) aliitumia katika njia ya Mwenyezi Mungu na kuwaunga mkono Waislamu.

Utajiri huu ulikuwa na nafasi muhimu sana katika miaka migumu ya mwanzo wa wito wa Kiislamu.

Mtume (saww), kwa kutumia uwezo ambao Hazrat Khadija (sa) aliweka mikononi mwake, aliwahudumia Waislamu na kuwaunga mkono. Katika kipindi cha kuzingirwa kiuchumi kwa Waislamu katika Shi‘b Abi Talib, mali ya Hazrat Khadija (sa) ilikuwa msaada mkubwa kwa Waislamu.

Hata imepokewa kwamba wakati wa mzingiro huo, bidhaa zilikuwa zinanunuliwa kwa bei mara kadhaa zaidi ya thamani yake halisi ili ziweze kuwafikishia wale waliokuwa wamezingirwa.

Na hatimaye, ule utajiri mkubwa ukakaribia kwisha kabisa.

Mwanamke ambaye wakati mmoja alikuwa miongoni mwa wanawake matajiri zaidi wa Makka, katika njia ya kumuunga mkono Mtume (saw) na Uislamu, alipoteza mali yake.

Hapa ndipo tunapopaswa kujiuliza:

Je, Mtume (saw) alihisi aibu kwa sababu sehemu ya uwezo na maendeleo ya harakati yake ilitegemea msaada wa kifedha wa Hazrat Khadija (sa)?

Si kwamba hakuona aibu tu, bali hata miaka mingi baadaye alimtaja Khadija (sa) kwa utukufu.

Mtume (saww): “Hakuna Mali Iliyowahi Kuninufaisha Kama Mali ya Khadija”

Imepokewa kutoka kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu (saw):

«ما نَفَعَنی مالٌ قَطُّ مِثلَ ما نَفَعَنی مالُ خَدیجَة.»

Yaani:

“Hakuna mali iliyowahi kuninufaisha kama mali ya Khadija (sa).”

Kauli hii ni muhimu sana.

Mtume Mtukufu (saw) angeweza kunyamaza kuhusu jambo hili. Angeweza kusema, “Mimi mwenyewe nilifanya kila kitu,” au kupuuza nafasi ya Hazrat Khadija (sa) ili kutoa taswira ya mwanamume anayejitegemea kabisa.

Lakini hakufanya hivyo.

Mtume (saw) alisema ukweli. Alizungumza kuhusu neema na msaada ambao Mwenyezi Mungu alimpatia kupitia Hazrat Khadija (sa).

Hili ni somo kubwa kwa wanaume wote: ikiwa mke wako amekuwa na nafasi katika mafanikio yako, kukiri nafasi hiyo hakukufanyi uwe mdogo; bali kunaonesha ukubwa wa utu wako.

“Alinisaidia Kwa Mali Yake”

Katika riwaya nyingine kutoka kwa Mtume Mtukufu (saw) imepokewa:

«والله ما أبدلنی الله خیراً منها؛ آمنت بی إذ کفر بی الناس، وصدقتنی إذ کذبنی الناس، وواستنی بمالها إذ حرمنی الناس...»

Maana ya riwaya hii ni:

“Wallahi, Mwenyezi Mungu hakunipa aliye bora kuliko Khadija; watu waliponikufuru, yeye aliniamini; watu waliponikanusha, yeye alinisadikisha; na watu waliponinyima, yeye alinisaidia kwa mali yake.”

Tuyazingatie maneno haya.

Mtume (saw) hakuyakanusha mafanikio yake, lakini pia hakuficha nafasi ya Khadija (sa).

Hakusema:

“Mimi peke yangu nilipitia njia hii yote.”

Bali alisema:

“Alinisaidia kwa mali yake.”

Hili ndilo jambo ambalo wanaume wengi leo wanapaswa kujifunza.

Ikiwa mwanamke amesimama kando ya mume wake katika siku ngumu zaidi za maisha, akaweka mtaji wake mikononi mwake, akampa utulivu wake, akamtia moyo, akawa pamoja naye katika matatizo na hata kwa gharama ya kupoteza starehe yake mwenyewe akawa sababu ya maendeleo ya familia, mwanamume hapaswi kuona aibu kusema ukweli huo.

Mafanikio ya mwanamume si kila mara matokeo ya juhudi zake pekee. Wakati mwingine tunamwona mwanamume ambaye leo amefikia nafasi nzuri. Ana nyumba, ana kazi, ana biashara, ana elimu, ana heshima katika jamii au amefanikiwa katika jambo fulani.

Lakini nyuma ya mafanikio hayo kuna mwanamke ambaye kwa miaka mingi amevumilia kwa ukimya. Mwanamke ambaye huenda aliacha baadhi ya matakwa yake. Mwanamke ambaye huenda aliingiza mtaji wake katika maisha ya familia.

Mwanamke ambaye huenda katika siku za kushindwa alikuwa mtu pekee aliyemwambia mume wake:

“Unaweza.”

Mwanamke ambaye huenda aliwalea watoto ili mwanamume aweze kufanya kazi. Mwanamke ambaye huenda katika hali ngumu za kiuchumi alitumia baadhi ya rasilimali zake kwa ajili ya maendeleo ya familia.

Mwanamke ambaye huenda mara nyingi alimsimamia mume wake na kumsaidia kusimama tena kiakili na kihisia.

Je, mwanamke wa aina hiyo si mshirika wa mafanikio?

Ikiwa ni mshirika, kwa nini jina lake lifichwe?

Kwa nini mwanamume aone aibu kusema:

“Kila nilicho nacho, sehemu yake ninaidai kwa mke wangu.”

Kauli hii si udhaifu.

Kauli hii ni ishara ya utambuzi na shukrani.

Uislamu Humuoni Mwanamke Kama Chombo cha Mwanamume Kujivunia; Bali Humchukulia Kama Amana ya Mwenyezi Mungu

Mtume Mtukufu (saw) amezungumza maneno muhimu sana kuhusu haki za wanawake.

Katika riwaya iliyopo katika vyanzo vya hadithi, Mtume (saw) anapozungumzia haki za wanawake, anasema kwamba Jibril (as) alikuwa akisisitiza sana kuhusu wanawake kiasi kwamba Mtume (saw) alidhani huenda hata kusema “uff” kwa mwanamke kusingeruhusiwa.

Katika kuendelea, maana ya riwaya hiyo ni kwamba wanawake wamewekwa mikononi mwa wanaume kama amana za Mwenyezi Mungu, na wanaume wana wajibu wa kuwatendea kwa huruma na upole, kutowalazimisha wala kuwashurutisha, na kutorudisha walichowapa bila ridhaa yao.

Mtazamo huu ni muhimu sana. Mke si mali binafsi ya mwanamume. Mke ni mwanadamu mwenye heshima na utu. Mwanamke aliyekuja kuwa pamoja na mwanamume katika maisha ya ndoa si chombo cha mafanikio yake; bali ni mshirika wa maisha yake.

Kwa hiyo, ikiwa mshirika huyu amekuwa na nafasi katika mafanikio ya familia, mwanamume anapaswa badala ya kuficha ukweli huu, kumtaja kwa fahari.

Haki za Mwanamke na Mwanamume Si za Upande Mmoja

Wakati mwingine, katika kutetea nafasi ya mwanamume katika familia, huwasilishwa baadhi tu ya riwaya kuhusu majukumu ya mwanamke; ilhali katika vyanzo vya Kiislamu, pia kuna msisitizo mkubwa kuhusu majukumu mazito ya mwanamume kwa mke wake.

Katika mambo hayo hayo yanayohusu haki za mwanamke na mwanamume, imeelezwa kwamba Jibril (as) alikuwa akimsisitizia Mtume (saw) kuhusu wanawake, na Mtume (saw) pia aliwahimiza wanaume kuwa na uchamungu kwao na kuheshimu haki zao.

Jambo hili linaonesha kwamba familia kwa mtazamo wa Uislamu si uwanja wa mtu mmoja kumtawala mwingine; bali ni mkusanyiko wa haki na majukumu ya pande zote.

Ni kweli kwamba mwanamke katika baadhi ya maeneo ana majukumu kwa mume wake, lakini mwanamume pia ana majukumu maalumu na mazito.

Miongoni mwa hayo ni:

Kutoa nafaqah na mahitaji ya kawaida ya mke

Kulipa mahari

Kuheshimu haki za mke

Kuheshimu utu na heshima ya mwanamke

Kugharamia mahitaji ya watoto

Kumtendea mke kwa wema

Kuepuka dhuluma na kumuumiza

Hata katika masuala ya kifedha, mwanamke ana uhuru wa kifedha, na ikiwa ni tajiri, msingi si kwamba utajiri wake unapaswa kutumika kugharamia maisha ya mume; wakati ambapo mwanamume ana wajibu wa kutoa nafaqah kwa mke na watoto.

Kwa hiyo, ikiwa mwanamke kwa hiari na mapenzi yake anatumia mtaji wake kwa maendeleo ya mume wake, jambo hili halipaswi kugeuzwa kuwa wajibu wa lazima kwa wanawake.

Kujitolea kwa mwanamke hakumfanyi mwanamume alichukulie hilo kuwa ni haki yake ya lazima. Bali anapaswa kulichukulia kuwa ni neema inayostahili kushukuriwa.

Kuhusu Riwaya Isimayo “Mwanamke Hana Hata Asilimia Moja ya Haki Juu ya Mwanamume”

Miongoni mwa mambo ambayo wakati mwingine hutolewa ili kuthibitisha ubora kamili wa mwanamume katika familia, ni riwaya ambayo ndani yake mwanamke anauliza kuhusu haki za mwanamke juu ya mume wake, na anapewa jibu lenye maana kwamba mwanamke hana hata haki ya asilimia moja juu ya mume wake.

Lakini jambo muhimu sana ni kwamba hata katika uchambuzi wa riwaya hii, imesemwa kwamba maana yake ya wazi haiendani na mkusanyiko wa aya na riwaya zinazohusu haki za wanawake.

Kwa hiyo, haiwezekani kuitafsiri riwaya moja bila kuizingatia pamoja na mafundisho mengine ya Kiislamu.

Ikiwa mwanamke asingekuwa na haki yoyote juu ya mwanamume, basi ni kwa namna gani katika vyanzo vya Kiislamu mwanamke amepewa haki ya mahari, nafaqah, haki ya kindoa, heshima, usalama, kutendewa kwa wema na haki nyingine?

Inawezekanaje mwanamke ambaye hata akiwa tajiri ana haki ya kudai kutoka kwa mume wake gharama za kawaida za maisha, lakini asiwe na haki yoyote?

Kwa hiyo, uelewa sahihi wa matini za kidini unahitaji kuzingatia mkusanyiko wa mafundisho ya Uislamu, si kutumia kwa kuchagua kauli moja kwa ajili ya kumdhalilisha mwanamke.

Uislamu ni dini ya uadilifu na umeweka haki za familia kwa kuzingatia majukumu na mahitaji halisi ya wanafamilia.

Hazrat Khadija (sa) Anatufundisha Nini?

Hazrat Khadija (sa) hakuwa tu mwanamke tajiri.

Alikuwa mwanamke ambaye aliweka mtaji wake katika huduma ya lengo kubwa.

Angeweza kusema:

“Utajiri huu ni matokeo ya miaka ya juhudi zangu na ni mali yangu mwenyewe.”

Lakini alisimama pamoja na Mtume (saww).

Katika siku ambazo watu wengi walikuwa wakimkanusha Mtume (saw), yeye alimsadikisha.

Katika siku ambazo wengine walimwacha peke yake, Khadija (sa) alikuwa pamoja naye.

Katika siku ambazo jamii iliwaweka Mtume (saw) na Waislamu chini ya shinikizo, Khadija (sa) alitumia uwezo wake kuwasaidia.

Na mzingiro wa kiuchumi ulipofika, mali yake ilitumika kwa ajili ya Waislamu.

Kwa hiyo, ikiwa mwanamume amefanikiwa kutokana na msaada wa kifedha wa mke wake, hapaswi kuona aibu kuhusu jambo hili.

Ikiwa mwanamke ametumia mtaji wake kwa ajili ya maendeleo ya mume wake, mwanamume hapaswi kusema:

“Sitaki mtu yeyote ajue kwamba nilifanikiwa kwa kutumia pesa za mke wangu.”

Bali anapaswa kusema:

“Namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba katika maisha yangu kulikuwa na mwanamke aliyesimama kando yangu katika siku ngumu zaidi.”

Mwanamume Anayeona Aibu Kutaja Jina la Mke Wake, Kwa Hakika Anaona Aibu Kwa Neema Yake Mwenyewe

Wakati mwingine tatizo huanza pale mwanamume anapodhani kwamba akisema:

“Mke wangu alinisaidia,”

watu watasema:

“Basi yeye mwenyewe hakuwa na chochote.”

Wakati ambapo mtazamo huu ni tafsiri isiyo sahihi ya uanaume.

Uanaume si kuyakanusha machungu na juhudi za wengine.

Uanaume ni kwamba mtu anapokushika mkono, usimsahau mkono wake.

Mtu anaposimama kando yako wakati wa kushindwa kwako, usimfiche wakati wa mafanikio yako.

Mwanamke anapotumia mtaji wake kwa ajili ya maisha ya ndoa, usilichukulie hilo kuwa “ni wajibu wa mwanamke.”

Mke wako anapokuwa sababu ya wewe kuweza kukua na kuendelea, usiogope kusema:

“Alikuwa na nafasi katika mafanikio yangu.”

Hili si kumdhalilisha mwanamume wala kumpa mwanamke ubora.

Hii ni shukrani.

Kauli “Kila Nilicho Nacho, Nimekipata Kupitia Mke Wangu” Inaweza Kuwa Kauli Nzuri Zaidi ya Mwanamume

Bila shaka, maana ya kauli hii si kwamba mwanamume ayakane juhudi zake zote.

Huenda mwanamume amefanya juhudi kwa miaka mingi, amesoma, amefanya kazi, ameshindwa na kisha akasimama tena.

Lakini katika njia hii yote, huenda mke wake pia alikuwa na nafasi.

Kwa hiyo, mwanamume anaposema:

“Kila nilicho nacho, nimekipata kupitia mke wangu,”

maana yake inaweza kuwa:

“Ikiwa leo nimeweza, yeye alikuwa pamoja nami.”

“Ikiwa leo nimefanikiwa, yeye alivumilia siku za kushindwa kwangu.”

“Ikiwa leo nimeweza kuwekeza, yeye aliweka sehemu ya mtaji wake katika maisha yetu.”

“Ikiwa leo nimeweza kufanya kazi kwa utulivu, yeye alibeba sehemu ya majukumu ya maisha.”

“Ikiwa leo nimesimama, yeye alisimama kando yangu katika siku ambazo nilikuwa karibu kuanguka.”

Maneno haya hayapunguzi chochote katika mwanamume; bali yanaonesha ukubwa zaidi wa utu wake.

“Nyuma ya Kila Mwanamume Mwenye Mafanikio, Kuna Mwanamke Anayesimama”; Lakini Kwa Tofauti Muhimu

Kauli hii maarufu ikieleweka kwa usahihi, ni nzuri sana.

Lakini mwanamke hapaswi kuwa tu “nyuma ya mwanamume.”

Katika familia yenye afya, mwanamke na mwanamume wanasimama pamoja.

Wakati mwingine mwanamume ndiye tegemeo la mwanamke.

Wakati mwingine mwanamke ndiye tegemeo la mwanamume.

Wakati mwingine mwanamume anaunga mkono familia kifedha.

Wakati mwingine mwanamke kwa mtaji wake, elimu yake, utulivu wake au kujitolea kwake anaunga mkono familia.

Wakati mwingine mwanamume anawekeza katika njia ya mafanikio ya mke wake.

Wakati mwingine mwanamke anakuwa sababu ya mume wake kufikia ndoto zake.

Hii ndiyo maana ya maisha ya pamoja: watu wawili humpeleka kila mmoja kuelekea kuwa bora zaidi.

Mtume (saww) Hakumsahau Khadija (sa)

Huenda miongoni mwa sehemu nzuri zaidi za maisha ya Mtume (saw) ni uaminifu wake kwa Hazrat Khadija (sa) baada ya kufariki kwake.

Khadija (sa) alifariki dunia, lakini nafasi yake katika moyo wa Mtume (saw) iliendelea kubaki.

Mtume (saw) hakusahau mapenzi na kujitolea kwake.

Tabia hii inatufundisha kuthamini neema maadamu tunayo.

Si kwamba wakati mwanamke yuko kando yetu tunachukulia juhudi zake kuwa jambo la kawaida, halafu baada ya miaka mingi ndipo tunatambua ni nani alikuwa na nafasi gani katika maisha yetu.

Mwanamume anapaswa kumshukuru mke wake akiwa bado yuko pamoja naye.

Anapaswa kusema:

“Asante kwa kuwa pamoja nami.”

“Asante kwa kuniambia kwamba unaamini katika uwezo wangu.”

“Asante kwa kutoniacha peke yangu katika nyakati ngumu.”

Na akifanikiwa, anapaswa bila kuona aibu kusema:

“Mke wangu ana sehemu kubwa katika mafanikio haya.”

Uislamu Haupingi Kumshukuru Mwanamke; Bali Haupendi Kutokuwa na Shukrani

Katika maisha ya ndoa, mwanamke na mwanamume hawapaswi kuweka hesabu ya mapenzi yao kama daftari la wadaiwa na wadai.

Lakini hii haimaanishi kupuuza kujitolea kwa kila mmoja.

Ikiwa mke wako amekuunga mkono kwa miaka mingi, mthamini.

Ikiwa ameleta mtaji wake katika maisha ya familia, mthamini.

Ikiwa amekuwa pamoja nawe katika siku ngumu, mthamini.

Ikiwa kwa ajili ya mafanikio yako ameacha baadhi ya matakwa yake, mthamini.

Na muhimu zaidi: usiogope kwamba watu wengine watajua kwamba mke wako alikuwa na nafasi katika mafanikio yako.

Na ni jambo zuri sana mwanamume kusema:

“Sikufika hapa peke yangu.”

Kauli hii huenda ikawa miongoni mwa ishara nzuri zaidi za ukomavu wa mwanamume.

Mwanamume aliyekomaa anajua kwamba mafanikio si matokeo ya juhudi za mtu mmoja.

Anamshukuru Mwenyezi Mungu.

Anawashukuru baba na mama yake.

Anawashukuru walimu na marafiki zake.

Na pia anamshukuru mke wake.

Haogopi kusema:

“Mke wangu alikuwa na nafasi katika mafanikio yangu.”

Na hata ikiwa nafasi ya mke wake ilikuwa kubwa sana, kwa fahari anasema:

“Ikiwa leo nina kitu, sehemu yake ninadaiwa na mke wangu.”

Kauli hii si ishara ya udhaifu.

Si ishara ya utegemezi usio na afya.

Si ishara ya kushindwa kwa uanaume.

Ni ishara kwamba mwanamume huyo ni mwenye shukrani.

Hazrat Khadija (sa) alituonesha kwamba mwanamke anaweza kuwa na nafasi katika mabadiliko makubwa zaidi katika historia, bila thamani na nafasi ya mwanamume kupotea.

Mtume Mtukufu (saw) pia alituonesha kwamba mwanamume mkubwa si yule anayekanusha nafasi ya wanawake; bali ni yule anayetambua haki zao na kwa fahari anakumbuka kujitolea kwao.

Ikiwa mali ya Khadija (sa) ilikuja kusaidia Uislamu katika siku ngumu zaidi, Mtume (saw) hakuficha jambo hilo.

Ikiwa Khadija (sa) alimsadikisha Mtume (saw) katika siku ambazo watu walikuwa wakimkanusha, Mtume (saw) hakusahau ukweli huo.

Ikiwa Khadija (sa) katika siku ambazo wengine walimwacha Mtume (saw) peke yake alikimbilia kumsaidia kwa mali yake, Mtume wa Mwenyezi Mungu (saw) hata miaka mingi baadaye alimtaja kwa heshima na mapenzi.

Kwa hiyo, mwanamume wa leo, ikiwa mke wake amekuwa sababu ya maendeleo yake, hapaswi kuinamisha kichwa chake na kuona aibu kusema jambo hilo.

Kinyume chake, anapaswa kusema kwa fahari:

“Sikufanikiwa peke yangu.”

“Mke wangu ana sehemu katika mafanikio yangu.”

“Katika siku ambazo hakuna mtu aliyekuwa akiamini katika uwezo wangu, mke wangu alikuwa pamoja nami.”

Na ikiwa kweli imekuwa hivyo, anaweza hata kusema:

“Kila nilicho nacho ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu; lakini Mwenyezi Mungu amenifikishia nyingi ya neema hizi kupitia mke wangu.”

Kauli hii si kwamba inapunguza tu ukuu wa mwanamume, bali pia inaonesha kwamba yeye ni mtu anayetambua neema, hasahau mapenzi na hakatai haki ya mke wake.

Na huenda mfano bora zaidi wa mwanamume wa aina hii ni Mtume Mtukufu (saw), ambaye alisema kuhusu Hazrat Khadija (sa):

«ما نَفَعَني مالٌ قَطُّ مِثلَ ما نَفَعَني مالُ خَديجَة.»



“Hakuna mali yoyote iliyowahi kuninufaisha kama mali ya Khadija.”

Na kuhusu yeye alisema:

«هِيَ صَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ، وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ.»



“Alinisadiki wakati watu waliponikanusha, na alinisaidia kwa mali yake wakati watu waliponinyima.”

Hii ina maana kwamba mwanamume mkubwa haoni aibu kutaja jina la mwanamke ambaye amekuwa na nafasi katika mafanikio yake.

Anajivunia mwanamke wa aina hiyo.

Mwandishi: Fatemeh Pourabbas