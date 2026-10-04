Timu ya taifa ya Olimpiki ya Astronomia na Astrofizikia yapata medali 5 za dhahabu za dunia

Kwa mujibu wa ripoti ya Abna, timu ya taifa ya Olimpiki ya Astronomia na Astrofizikia ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Olimpiki ya 19 ya Dunia ya Astronomia na Astrofizikia iliyofanyika kuanzia tarehe 3 hadi 13 ya Mehr 1405 (25 Septemba hadi 5 Oktoba 2026) katika mji wa Hanoi nchini Vietnam, ilifanikiwa kupata medali 5 za dhahabu.

Katika duru hii ya mashindano iliyoshirikisha zaidi ya nchi 66 na zaidi ya wanafunzi 320 kutoka duniani kote, Sarina Alam-pur, Mohammad-Hossein Hosseini, Hirbod Fudazi, Hossein Masumi na Arshia Mirshamsi Kahki walifanikiwa kupata medali ya dhahabu.

Wanachama wa timu ya Iran kwa kutoa utendaji bora, walionyesha tena uwezo wa kisayansi wa wanafunzi wa nchi, na hivyo timu ya taifa ya nchi yetu ikawa bingwa wa dunia kwa mwaka wa tatu mfululizo.