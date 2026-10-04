Borujerdi: Sera ya nchi haibadiliki; haturudi nyuma kutoka msimamo wetu

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Alaeddin Borujerdi, mwanachama wa Kamati ya Usalama wa Kitaifa na Sera za Kigeni ya bunge, katika mkusanyiko wa waandishi wa habari akisisitiza mwendelezo wa sera za Jamhuri ya Kiislamu alisema: Sera ya Jamhuri ya Kiislamu itaendelea kwa uthabiti na uimara na haibadiliki.

Kuhusu matamshi ya hivi karibuni ya Donald Trump, rais wa Marekani, alisema: Maneno haya si tatizo jipya, na tumezoea matamshi haya na kile tunachokiona kama upotovu katika lugha ya rais wa Marekani; kwa hivyo kwa maoni yangu hakuna sababu ya wasiwasi.

Borujerdi aliongeza: Wamarekani hadi watakapofanya uchaguzi wao, kimsingi hawataingia katika mazingira makali ya kijeshi na operesheni, lakini ikiwa tukio kama hilo litatokea pia, vikosi vya jeshi na watu wa Iran wako tayari kabisa.

Mwanachama wa Kamati ya Usalama wa Kitaifa ya bunge kuhusu mapendekezo ya hivi karibuni ya Marekani ya mazungumzo pia alisema: Mapendekezo ya hivi karibuni ya Marekani yamepitishwa kupitia Qatar, na leo mchana tutakuwa na kikao na waziri wa mambo ya nje ili kuchunguza maelezo ya mapendekezo haya.

Aliendelea: Tutaeendelea njia kwa uthabiti na hatutapunguza msimamo wetu.

Borujerdi kuhusu Mlango wa Hormuz pia alisema: Mlango wa Hormuz uko mikononi mwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na sera ya Jamhuri ya Kiislamu katika suala hili itaendelea kwa uthabiti. «Sisi ni washindi wa vita hivi.»