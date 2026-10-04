Qashqavi: Maudhui ya mazungumzo ya New York hayakutofautiana na Islamabad

Kwa mujibu wa mwandishi wa Abna, Hassan Qashqavi, msemaji wa Kamati ya Usalama wa Kitaifa na Sera za Kigeni ya bunge, kando ya hafla ya mazishi ya dada ya waziri wa mambo ya nje, aliiambia waandishi wa habari kuhusu hali ya hivi karibuni ya mazungumzo: Kile kilichotokea New York kilikuwa mwendelezo wa mijadala ile ile iliyowasilishwa Islamabad, na katika maudhui hakuna mabadiliko yoyote yaliyopatikana.

Aliongeza: «Tunaamini kwamba masharti hayo saba yanapaswa kutekelezwa na kukamilishwa ili baada ya hapo ufunguzi utoke kuhusu suala la Mlango wa Hormuz.»

Qashqavi akionyesha tofauti kati ya mazungumzo ya Islamabad na New York alisema: Tofauti kuu kati ya mikutano hii miwili, ambayo huko New York iliwasilishwa kupitia Qatar kama mpatanishi na kwa namna isiyo ya moja kwa moja, ilikuwa tu katika msongamano wa muda na si tofauti katika misimamo au maudhui ya mazungumzo.

Msemaji wa Kamati ya Usalama wa Kitaifa ya bunge aliendelea: Sasa upande wa Marekani unapaswa kufanya uamuzi kuhusu suala hili. Kwa maoni yangu, suala la Mlango wa Hormuz na masharti yaliyowasilishwa yote yako katika hatua ya baada ya mazungumzo.

Kuhusu suala la Mlango wa Hormuz pia alisema: Mazungumzo kuhusu Mlango wa Hormuz kati ya Iran na Oman kwa upitaji wa muda na ukanda wake ni wazi, na sheria ya bunge pia ni wazi; kwa hivyo suala hili sasa liko katika eneo la uamuzi wa mamlaka za Marekani.

Qashqavi aliendelea akionyesha mabadiliko ya kisiasa ya ndani ya Marekani: Inaonekana Wamarekani wanakabiliana na tofauti za ndani na pia wako karibu na uchaguzi.

Mwishoni alisisitiza: «Kwa upande wa masuala ya maudhui, hakuna utata unaohitaji mazungumzo mapya, na uamuzi katika eneo hili ni jukumu la upande wa Marekani.»