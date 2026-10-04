Jenerali Mohebbi: Vita vya Amerika ni na Iran au na watu wa Amerika?

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Jenerali Hossein Mohebbi, msemaji wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, katika majibu kwa habari ya matatizo ya kiuchumi ya watu wa Amerika baada ya shambulio la nchi hii dhidi ya taifa la Iran, kwa kuchapisha chapisho katika moja ya mitandao ya kijamii aliandika: Gharama kubwa sana za kutuma kikundi kipya uwanjani, wakati huo huo na kupanda kwa bei nchini Amerika na uchukuaji mpya kutoka akiba za mafuta za nchi hii zina maana gani?!

Aliendelea kwa kuuliza swali na kuongeza: Vita ni na Iran au na watu wa Amerika?