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Taarifa ya Yahya Sari kuhusu uvamizi wa Saudi Arabia dhidi ya Yemen

4 Oktoba 2026 - 22:50
Msimbo wa Habari: 1873768
Source: ABNA
Taarifa ya Yahya Sari kuhusu uvamizi wa Saudi Arabia dhidi ya Yemen

Msemaji wa vikosi vya jeshi vya Yemen alitangaza: Jumla ya mashambulizi ya uvamizi ya Saudi Arabia yakiwemo mashambulizi ya anga na makombora tangu kuanza kwa kuongezeka kwa migogoro yamefika matukio 1516.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuliwa na Al-Masira, Yahya Sari msemaji wa vikosi vya jeshi vya Yemen leo Jumapili katika taarifa alitangaza: Ndege za adui wa Saudi katika masaa 24 yaliyopita zilifanya mashambulizi 106 ya anga na makombora (dhidi ya watu wa Yemen waliokandamizwa).

Msemaji wa vikosi vya jeshi vya Yemen aliendelea: Mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia yalilenga maeneo ya raia katika Sanaa (mji mkuu) na mikoa ya Al-Jawf, Taiz, Amran, Hajjah na Saada. Mashambulizi ya anga ya Riyadh yalifanywa na ndege za kivita za F-15 na Typhoon zilizopaa kutoka kambi za «Khamis Mushait» na «Taif», na mashambulizi ya makombora yalifanywa kutoka eneo la «Najran».

Yahya Sari kisha aliongeza: Jumla ya mashambulizi ya uvamizi ya Saudi Arabia tangu kuanza kwa kuongezeka kwa migogoro yamefika matukio 1516.

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