Taarifa ya Yahya Sari kuhusu uvamizi wa Saudi Arabia dhidi ya Yemen

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuliwa na Al-Masira, Yahya Sari msemaji wa vikosi vya jeshi vya Yemen leo Jumapili katika taarifa alitangaza: Ndege za adui wa Saudi katika masaa 24 yaliyopita zilifanya mashambulizi 106 ya anga na makombora (dhidi ya watu wa Yemen waliokandamizwa).

Msemaji wa vikosi vya jeshi vya Yemen aliendelea: Mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia yalilenga maeneo ya raia katika Sanaa (mji mkuu) na mikoa ya Al-Jawf, Taiz, Amran, Hajjah na Saada. Mashambulizi ya anga ya Riyadh yalifanywa na ndege za kivita za F-15 na Typhoon zilizopaa kutoka kambi za «Khamis Mushait» na «Taif», na mashambulizi ya makombora yalifanywa kutoka eneo la «Najran».

Yahya Sari kisha aliongeza: Jumla ya mashambulizi ya uvamizi ya Saudi Arabia tangu kuanza kwa kuongezeka kwa migogoro yamefika matukio 1516.