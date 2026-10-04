Hizam al-Assad: Mji wa Taiz unapaswa kuchukuliwa kama uliokombolewa

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuliwa na Al-Mayadeen, Hizam al-Assad, mwanachama wa ofisi ya kisiasa ya Ansar Allah ya Yemen, alisema: Vikosi vya jeshi vya Yemen hakukata barabara kati ya Taiz na Aden, bali waliiweka salama, wakati upande wa pili uliikata.

Aliongeza: Brigedi nyingi zilizoshiriki katika ukombozi wa baadhi ya maeneo ya Taiz zinatoka kwa watu wa mkoa huu.

Hizam al-Assad alisisitiza: Mji wa Taiz sasa unachukuliwa kama uliokombolewa, kwa sababu baada ya ukombozi wa maeneo yanayouzunguka, barabara zote kwenda kwake zimefungwa kutoka pande zote.

Alisema: Taifa la Yemen lina nguvu ya kuzuia ambayo itatumika kwa uamuzi wa vikosi vya jeshi, na ikiwa adui ataanza vita kamili, itamsababishia hasara kubwa.